ГАЗ-69: вы помните, что у «козлика» не было окон? — журнал За рулем

ГАЗ-69: вы помните, что у «козлика» не было окон?

Но пассажирам «козлика», оказывается, можно было не бояться непогоды, — конструкторы о них позаботились.

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Множество спартанских решений помогало знаменитому неубиваемому ГАЗ‑69 выживать в любых условиях. В частности, боковых дверных окон в привычном виде не было: низенькая дверца — примерно по локоть.

По инструкции в холодную или дождливую погоду для защиты водителя и пассажиров на двери устанавливались съемные боковины, причем в левой предусмотрен открывающийся клапан, чтобы водитель мог дотянуться рукой до поворотной лампы-фары. С приходом теплой и сухой погоды боковины укладывали в задний борт кузова.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, почему так и не пошел в серию самый крутой отечественный внедорожник, созданный по заказу Министерства обороны СССР?

Есть вопросы? Задавайте! kolodochkin@zr.ru

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Фото: из архива автора

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