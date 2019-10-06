ГАЗ-69: вы помните, что у «козлика» не было окон?

Как передавать деньги продавцу при покупке б/у автомобиля

В Новосибирске спустя месяц после убийства обнаружили тело женщины, которая поехала покупать подержанный автомобиль. Машину она нашла в Интернете и в день пропажи имела при себе 200 тыс. рублей. Супруг погибшей находился в командировке, и на сделку сибирячка планировала пойти со знакомым. Что именно произошло в тот злополучный день, сейчас устанавливает следствие. Мы же, чтобы обезопасить вас от преступников, расскажем о безопасных способах передачи денег продавцу б/у машины.