Совершенно неизвестный УАЗ: такого «козлика» зарезали!

В начале 90-х этот автомобиль, разработанный по заказу Министерства обороны СССР, воспринимали как прорыв. Но судьба самого крутого на тот момент отечественного внедорожника, увы, не сложилась.

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Перспективный УАЗ‑3172 в различных модификациях разрабатывали по заказу Министерства обороны СССР. Машина прошла приемочные испытания, для ее производства готовили новый цех. Но на дворе было начало девяностых годов... И самый совершенный на тот момент отечественный внедорожник похоронили.

А жаль: он мог таскать по пересеченке тонну груза, кузов вмещал до десяти человек.

Были разработаны мосты с бортовыми редукторами внешнего зацепления. Клиренс составлял аж 330 мм, глубина преодолеваемых водных преград — значительно больше метра, а на суше машина карабкалась на 30‑градусные подъемы! Максимальная скорость — 115 км/ч, запас хода по шоссе доходил до 950 км.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что во времена Москвичей и Жигулей самым популярным тюнингом мотора была переделка классического зажигания в электронное?

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Фото: из архива автора