Самые крутые отечественные автомобили 1990-х

Продавали таких автомобилей совсем немного (некоторые и серийными, по сути, не стали). Зато теперь они настоящие раритеты!

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Мишка, 1999 г. УАЗ Симба, Мишка, Ока-2 и другие неудачи российского автопрома

Романтический период развития нашего автопрома пришелся на последнее десятилетие прошлого века. Все постсоветские автозаводы еще работали, и казалось, еще совсем чуть-чуть — и отечественные модели вплотную приблизятся к импортным.

Одним из главных недостатков нашемарок считали низкую мощность и скорость. Улучшить эти показатели пытались применением малосерийных отечественных двигателей или же импортных агрегатов. Их установкой занимались в те годы и сами заводы, но чаще близкие к ним тюнинговые фирмы, расплодившиеся по всей стране. Иногда (но не всегда) улучшение динамики сопровождалось и попыткой освежить дизайн.

Самые крутые отечественные автомобили 1990-х

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  • Колодки, свечи и фильтры для отечественных автомобилей и иномарок вы найдете в интернет-магазине «За рулем».

Фото: из архива автора
Самые крутые отечественные автомобили 1990-х
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