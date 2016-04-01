Самые крутые отечественные автомобили 1990-х

Продавали таких автомобилей совсем немного (некоторые и серийными, по сути, не стали). Зато теперь они настоящие раритеты!

Романтический период развития нашего автопрома пришелся на последнее десятилетие прошлого века. Все постсоветские автозаводы еще работали, и казалось, еще совсем чуть-чуть — и отечественные модели вплотную приблизятся к импортным.

Одним из главных недостатков нашемарок считали низкую мощность и скорость. Улучшить эти показатели пытались применением малосерийных отечественных двигателей или же импортных агрегатов. Их установкой занимались в те годы и сами заводы, но чаще близкие к ним тюнинговые фирмы, расплодившиеся по всей стране. Иногда (но не всегда) улучшение динамики сопровождалось и попыткой освежить дизайн.

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Фотографии автомобилей Волга, которые мало кто видел, смотрите в этой публикации.

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Фото: из архива автора