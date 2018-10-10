Мода на ретроавтомобили нынче на подъеме. Самые доступные коллекционные машины, конечно, отечественные.
Речь, разумеется, не о представительских членовозах — ЗИЛах и Чайках, которые делали в небольших количествах и не продавали частникам. Их, кстати, осталось немало, если брать по отношению к числу построенных. Но эксклюзивными они были уже с рождения, а потому и сегодня редки и баснословно дороги.
- Самые редкие серийные автомобили СССР вы найдете в этой публикации.
- Эта коллекционная Чайка ГАЗ-13 прекрасно сохранилась.
Фото: из архива автора
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