13 раритетных отечественных машин — теперь они стоят миллионы!

Эти серийные модели когда-то продавали частникам, но сегодня они сохранились в небольших, а то и мизерных количествах.

Мода на ретроавтомобили нынче на подъеме. Самые доступные коллекционные машины, конечно, отечественные.

Речь, разумеется, не о представительских членовозах — ЗИЛах и Чайках, которые делали в небольших количествах и не продавали частникам. Их, кстати, осталось немало, если брать по отношению к числу построенных. Но эксклюзивными они были уже с рождения, а потому и сегодня редки и баснословно дороги.

13 раритетных отечественных машин — теперь они стоят миллионы!


Фото: из архива автора
13 раритетных отечественных машин — теперь они стоят миллионы!

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