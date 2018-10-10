Эти серийные модели когда-то продавали частникам, но сегодня они сохранились в небольших, а то и мизерных количествах.

Мода на ретроавтомобили нынче на подъеме. Самые доступные коллекционные машины, конечно, отечественные.

Речь, разумеется, не о представительских членовозах — ЗИЛах и Чайках, которые делали в небольших количествах и не продавали частникам. Их, кстати, осталось немало, если брать по отношению к числу построенных. Но эксклюзивными они были уже с рождения, а потому и сегодня редки и баснословно дороги.





Самые редкие серийные автомобили СССР вы найдете в этой публикации.

Эта коллекционная Чайка ГАЗ-13 прекрасно сохранилась.





Фото: из архива автора