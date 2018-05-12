Самые редкие серийные автомобили СССР

В наш рейтинг вошли основные малотиражные автомобили и еще более раритетные их модификации, а также несколько машин, которые формально можно считать версиями массовых, но по сути они представляют собой отдельные модели, особо ценимые нынешними коллекционерами.

Любое деление условно. Даже если исключить опытные образцы и прототипы советских легковых автомобилей (речь в данном случае только о них), останется масса машин, выпущенных совсем небольшими партиями. В том числе по специальным заказам. Здесь речь, в основном, о товарных автомобилях. Хотя и это понятие в СССР тоже было условным, поскольку большинство из упомянутых машин товарными в классическом понимании не были, потому что свободно купить их было невозможно. Теперь — пожалуйста! Чем и пользуются коллекционеры. Самые редкие серийные автомобили СССР

Фотоальбом малоизвестных модификаций Волги ГАЗ-24 можно посмотреть тут.

Иллюстрированная история Чайки ГАЗ-13 — здесь.

По этой ссылке вы найдете фотографии редких санитарных автомобилей.

Секретные автомобили СССР мы собрали в этой публикации. Фото: из архива автора

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