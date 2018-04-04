Колхозный тюнинг за 20 млн рублей: в Сети продают необычный ЗИМ

Конечно, этому ЗИМу далеко до эксцентричного Москвича-400 из Омска с креслами от самолета Ту-154, о котором «За рулем» рассказывал летом прошлого года, но и здесь отсебятины хватает. Автор называет выставленный на продажу за 19 999 000 рублей ГАЗ-12 «эксклюзивным проектом по модернизации ретромобиля в современный абсолютно пригодный автомобиль для ежедневной эксплуатации». Оригинальное объявление размещено на сетевой торговой площадке auto.ru. Давайте как следует присмотримся к этому «зверю» в галерее.
- Даже в чопорной Великобритании находятся те, кто осмеливается осовременивать автомобильную классику: например, фирма David Brown Automotive переделывает старые Mini и просит за них цену нового Porsche.
- С историей оригинального автомобиля ГАЗ-12 ЗИМ можно ознакомиться в материале нашего исторического эксперта.
- На другой сетевой торговой площадке на этой неделе «всплыл» ГАЗ-13 Чайка, на котором якобы ездил Леонид Брежнев. Владелец просит за машину 30 млн рублей!
Фото: auto.ru
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