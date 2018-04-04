Колхозный тюнинг за 20 млн рублей: в Сети продают необычный ЗИМ

Когда электрокары вытеснят машины с ДВС? На фоне лихорадки российского автомобильного рынка как-то незаметно, без лишних сообщений, из фирменных прайс-листов (речь об официальных продажах) «смылись» электромобили и некоторые гибриды. Сомневаюсь, что в ближайшее время их поголовье в России будет расти. Где наши хоккеисты зарабатывают больше? Не спешите с ответом Русские звезды НХЛ потянулись домой. Им что, стали здесь больше платить? Разбираемся в доходах наших хоккеистов. Гайкокол — как он работает? В этом выпуске «Технической среды» ее ведущий Геннадий Емелькин рассказывает и показывает, как при помощи специнструмента гайкокола можно справиться с прикипевшим крепежом.