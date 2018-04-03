В Сети продают очередной «автомобиль Брежнева». Очень дорого

Любопытное объявление появилось на «Юле» — продается лимузин ГАЗ-13 Чайка 1980 года выпуска.

ГАЗ-13 Чайка первого поколения выставил на продажу житель Подмосковья. Просит за раритет владелец ни много ни мало 30 млн рублей! Правда, утверждает, что автомобиль не простой, а с «историей» — именно на нем ездил генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев во время визита в Узбекистан в 1982 году.

В объявлении говорится, что машина в идеальном состоянии (это видно и на фото), пробег составляет всего 2 тыс. км, она оснащена 5,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 195 л.с. Привод задний, коробка передач — автоматическая, цвет кузова — белый, салон обит кожей, владельцев было двое, причем указано, что автомобиль не растаможен и находится в Узбекистане.

Напомним, что советский представительский легковой автомобиль ГАЗ-13 Чайка производили на Горьковском автомобильном заводе c 1959 по 1981 год малыми партиями. Первый ходовой образец собран в 1957 году, а всего было изготовлено 3179 машин этой модели.

В сентябре прошлого года на другом сайте появилось объявление о продаже седана ЗИЛ-117, тоже из гаража Леонида Брежнева. Просили за него 54 млн рублей.

В Сети также продается Mercedes-Benz S-класс Pullman, который использовался первым президентом России Борисом Ельциным.

Фото: сайт бесплатных объявлений auto.youla.ru