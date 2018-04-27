Советский тюнинг, автомобили-самоделки и жиробус

А знаете ли вы, что дефицит всего и вся в СССР способствовал небывалому развитию технической мысли? Необычные факты из истории автотехники вспоминает Михаил Колодочкин.

ТРУД И ДЕФИЦИТ

В самодельном автомобиле Труд (автор А. Кучеренко, 1964 год) интересен не только прекрасно выполненный стальной кузов, но и трехцилиндровый двигатель собственной сборки. Если бы моторы продавались тогда в магазинах, вряд ли конструктор стал бы создавать его самостоятельно. К решительным действиям его подтолкнул именно дефицит.

ТИРИСТОРНОЕ ЗАЖИГАНИЕ

Во времена Москвичей и Жигулей самым популярным тюнингом мотора была переделка классического зажигания в электронное. В продаже встречались разнообразные изделия — Электроника-М, Искра‑2, ПАЗ‑2, Старт‑2.

Любопытно, что все эти системы, подключавшиеся между прерывателем и катушкой зажигания, были не транзисторными, а тиристорными: накопление энергии разряда проходило не в магнитном поле катушки зажигания, а в электрическом поле конденсатора. Мощный силовой элемент — тиристор — в нужный момент закорачивал заряженный конденсатор на катушку, в результате чего во вторичной обмотке возникал импульс напряжения с высокой крутизной фронта.

Впоследствии на серийные машины (ГАЗ‑24–10, ВАЗ‑2108) начали устанавливать транзисторные системы зажигания, а тиристорные потихоньку сошли со сцены.

ЖИРОБУСЫ

Материалы по теме Автобусы из СССР — серийные и экспериментальные

В СССР неоднократно пытались внедрить транспорт, движущийся за счет энергии предварительно раскрученного маховика.