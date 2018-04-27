Советский тюнинг, автомобили-самоделки и жиробус

ТРУД И ДЕФИЦИТ
В самодельном автомобиле Труд (автор А. Кучеренко, 1964 год) интересен не только прекрасно выполненный стальной кузов, но и трехцилиндровый двигатель собственной сборки. Если бы моторы продавались тогда в магазинах, вряд ли конструктор стал бы создавать его самостоятельно. К решительным действиям его подтолкнул именно дефицит.
ТИРИСТОРНОЕ ЗАЖИГАНИЕ
Во времена Москвичей и Жигулей самым популярным тюнингом мотора была переделка классического зажигания в электронное. В продаже встречались разнообразные изделия — Электроника-М, Искра‑2, ПАЗ‑2, Старт‑2.
Любопытно, что все эти системы, подключавшиеся между прерывателем и катушкой зажигания, были не транзисторными, а тиристорными: накопление энергии разряда проходило не в магнитном поле катушки зажигания, а в электрическом поле конденсатора. Мощный силовой элемент — тиристор — в нужный момент закорачивал заряженный конденсатор на катушку, в результате чего во вторичной обмотке возникал импульс напряжения с высокой крутизной фронта.
Впоследствии на серийные машины (ГАЗ‑24–10, ВАЗ‑2108) начали устанавливать транзисторные системы зажигания, а тиристорные потихоньку сошли со сцены.
ЖИРОБУСЫ
В СССР неоднократно пытались внедрить транспорт, движущийся за счет энергии предварительно раскрученного маховика.
Тремя годами позже рельсовый гиробус решили запустить в Норильске, однако на испытаниях опытный вагон с маховиком то и дело сходил с рельса.
Затем появлялись идеи запустить гиробусный трамвай в Крыму, Закавказье и даже в монгольском Улан-Баторе, но реального воплощения они так и не обрели.
КРУТИ ПЕДАЛИ
Довоенный педальный автомобильчик, сильно напоминающий ГАЗ-А, в розничную продажу практически не попадал: в эпоху планового хозяйства подобные изделия, как и многие другие, распределялись по разнарядке. На таких машинках часто устраивали показательные детские автопробеги.
САМИ МЫ НЕ МЕСТНЫЕ
С появлением Жигулей стало ясно, что автосервисы откровенно не справляются с наплывом клиентов. Пробиться даже на мелкий ремонт было крайне тяжело. Поэтому наиболее ушлые автовладельцы порой отправлялись в другой город — километров эдак за триста. Там, естественно, тоже были очереди, но «человек издалека» пользовался преимуществом, поскольку считался транзитником. Он показывал паспорт, затем объяснял, что неисправность застала его в пути, и, естественно, просил помочь. Часто это срабатывало, и счастливца впускали «за ворота» — заменить помпу или шаровую опору.
СКОРОСТНОЙ МАГНИТ
В Советском Союзе предвидели грядущие транспортные проблемы, а потому задумывались о разработке принципиально новых средств передвижения. Одно из них — транспорт на магнитной подвеске. Вагон ТА‑05 создавали в середине восьмидесятых годов прошлого века; от него требовались бесшумность и скорость 250 км/ч (с перспективой аж до 400 км/ч!). Испытательный участок пути длиной 600 метров был построен в подмосковном Раменском. Однако вскоре огромная страна распалась, и наработки оказались не нужны.
Есть вопросы? Задавайте! kolodochkin@zr.ru
Фото: из архива автора
Читать комментарии (3)