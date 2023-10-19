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Советская автомобильная революция: полная история знаковой Лады

«За рулем» раскрывает неизвестные подробности долгой жизни Лады Самары

Лада Самара появилась раньше города Самара! Это не совсем так, конечно, но в конце 80‑х годов, когда семейство автомобилей Спутник как-то незаметно переименовали в Самару, никакой Самары на карте СССР не было. Прежнее название городу Куйбышеву, переименованному еще в 1935 году, вернули только в 1991‑м. Так что тольяттинское семейство и в этом смысле стало неким прологом к обновлению страны. Не говоря о том, что Лада Самара – вообще один из самых удачных в нашей истории автомобилей.

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Дальний родственник «восьмерки» – экспериментальный Чебурашка ВАЗ-Э1101.
Дальний родственник «восьмерки» – экспериментальный Чебурашка ВАЗ-Э1101.

Правый руль и мотор Renault – таких необычных Запорожцев вы точно не видели

На дорогу лупоглазая машинка, «с лица» действительно немного похожая на мультяшного ушастого Чебурашку, вышла в 1971 году. Позднее появились второй и третий образец уже с иным дизайном. Кстати, третий прототип – ВАЗ‑3Э1101 по имени Ладога – вместе с дизайнером Игорем Гальчинским уехал потом в Запорожье, где стал одним из предков Таврии.

Но кроме переднего привода (не со ШРУСами, а еще с двойными карданными шарнирами), передней подвески типа McPherson да некоторых элементов силовой структуры кузова, опытные образцы серии ВАЗ‑1101 с «восьмеркой» не имели ничего общего. Зато, как говаривал старейший заводской испытатель Вадим Котляров, «на тех образцах учились, как не надо делать». Тоже полезно.

Первая восьмая

ВАЗ-Э1101 Чебурашка: неизвестный проект ВАЗа

Главное: после испытаний Чебурашки и его потомков на ВАЗе твердо решили делать следующее семейство переднеприводным. Хотя горячие сторонники этой концепции были и в НАМИ, противников революционной схемы тоже хватало.

А тут еще итальянцы предложили сделать на базе Жигулей нечто типа польского хэтчбека Polonez – на шасси и с агрегатами серийной, родом из 60‑х, модели Fiat 125. Да и оборудование для производства автомобилей классического семейства было еще совсем свежее. Тем не менее, решение о параллельном производстве нового переднеприводного семейства все-таки приняли.

Первый опытный образец ВАЗ‑2108.
Первый опытный образец ВАЗ‑2108.

Первый опытный образец собрали 31 декабря 1978 года. Эта машина была уже очень похожа на серийную «восьмерку». Но до серии было еще далеко: предстояла тщательная отработка и доводка конструкции.

Закамуфлированная «восьмерка» на испытаниях.
Закамуфлированная «восьмерка» на испытаниях.

Рождение «зубилы»: как появился ВАЗ-2108 (и при чем тут Porsche)

Совершенно справедливо решили, что без помощи западных компаний революционный конкурентоспособный автомобиль сделать невозможно. Для создания и производства машины купили более двадцати западных лицензий. Самый большой вклад в создание ВАЗ‑2108 внесло инженерное подразделение компании Porsche. Ветераны завода рассказывали, что учились у немцев не только конструированию, но и передовым методам испытаний и доводки автомобиля. Сотрудничество по проекту с кодовым названием Gamma начали в конце 70‑х, а в 1980 году на полигон Porsche отправили и опытный образец – «мул». Это был переднеприводный автомобиль еще в кузове заднеприводного ВАЗ‑21011.

Переднеприводный ВАЗ‑2108 стал для СССР автомобильной революцией.
Переднеприводный ВАЗ‑2108 стал для СССР автомобильной революцией.

Конечно, тщательно изучали зарубежные аналоги. В частности, Volkswagen Golf и Fiat Ritmo. Именно под влиянием Фиата у «восьмерки» сделали лонжероны и пороги, рассчитанные на то, чтобы длинная дверь трехдверного хэтчбека не провисала даже на сильно поезженных машинах.

Прототип ВАЗ‑2108 из музея Porsche.
Прототип ВАЗ‑2108 из музея Porsche.

Неизвестные модели ВАЗа: о них никто не узнал

Кстати, в начале 80‑х годов итальянцы сватали ВАЗу автомобиль SEAT Ronda – испанский аналог хэтчбека Fiat Ritmo, хотя испанская компания уже переходила в руки концерна Volkswagen. В салоне ранней «восьмерки» просматриваются мотивы испанского автомобиля. Но копировать его не стали.

Двигатель ВАЗ‑2108 (1,3 л, 76×71 мм) – оригинальная тольяттинская конструкция, но сделанная с оглядкой на аналоги. На стадии разработки обсуждали 13 (!) вариантов камер сгорания, разумеется, с привязкой к существующему на заводе оборудованию. Двигатель «восьмерки» технологически унифицировали с «классическими» моторами по диаметру цилиндров, коренным и шатунным шейкам коленвала. Унифицировали и поршневые пальцы.

Абсолютно новый двигатель имел ременный привод ГРМ.
Абсолютно новый двигатель имел ременный привод ГРМ.

Гордость российского автопрома двадцать лет спустя: ретротест «За рулем»

Мотор ВАЗ‑2108 мощностью 65 л. с. оказался одним из самых мощных в классе, уступая лишь 68‑сильному двигателю Fiat Ritmo. Сразу предусмотрели и 70‑сильный агрегат ВАЗ‑21083 (1,5 л, 82×71 мм). По требованию Автоэкспорта для западных рынков создали также вариант ВАЗ‑21081 объемом 1,1 л (76×60,6 мм) мощностью 54 л. с. Но спрос на такой мотор оказался невелик, и делали его недолго.

В доводку двигателя огромный вклад внесла фирма Porsche. Как и в конструкцию коробки передач, которую по техническому заданию ВАЗа разрабатывали совместно c Porsche и с привлечением компании ZF, спроектировавшей, в частности, синхронизаторы.

От идеи использовать детали коробки классических Жигулей отказались из-за жестких требований к компактности. Ведь коробка, как и двигатель, стояла теперь поперечно. Для маломощных двигателей в качестве базовой предусмотрели четырехступенчатую коробку передач, для машин с моторами 1.5 – пятиступенчатую.

Коробку передач ­доводили совместно с компанией ZF.
Коробку передач ­доводили совместно с компанией ZF.

ВАЗ‑2108 получил переднюю подвеску типа McPhersоn и реечное рулевое управление. Сзади – упругая балка и амортизаторные стойки. Кстати, подобная конструкция среди аналогов была только у Гольфа, но геометрия у «восьмерки» совсем другая. На одноклассниках Renault 14 и Fiat Ritmo сзади была поперечная рессора, а у хэтчбеков Opel Kadett и Ford Escort задние пружины и амортизаторы разнесены.

Первая в СССР серийная подвеска McPherson.
Первая в СССР серийная подвеска McPherson.

Как начиналось серийное производство ВАЗ-2108 Спутник, мы еще расскажем – заходите почаще!

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Фото: из архива «За рулем»

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За РулемКанунников Сергей
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