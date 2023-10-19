Советская автомобильная революция: полная история знаковой Лады

«За рулем» раскрывает неизвестные подробности долгой жизни Лады Самары

Лада Самара появилась раньше города Самара! Это не совсем так, конечно, но в конце 80‑х годов, когда семейство автомобилей Спутник как-то незаметно переименовали в Самару, никакой Самары на карте СССР не было. Прежнее название городу Куйбышеву, переименованному еще в 1935 году, вернули только в 1991‑м. Так что тольяттинское семейство и в этом смысле стало неким прологом к обновлению страны. Не говоря о том, что Лада Самара – вообще один из самых удачных в нашей истории автомобилей.

Уши торчат

Дальний родственник «восьмерки» – экспериментальный Чебурашка ВАЗ-Э1101.

На дорогу лупоглазая машинка, «с лица» действительно немного похожая на мультяшного ушастого Чебурашку, вышла в 1971 году. Позднее появились второй и третий образец уже с иным дизайном. Кстати, третий прототип – ВАЗ‑3Э1101 по имени Ладога – вместе с дизайнером Игорем Гальчинским уехал потом в Запорожье, где стал одним из предков Таврии.

Но кроме переднего привода (не со ШРУСами, а еще с двойными карданными шарнирами), передней подвески типа McPherson да некоторых элементов силовой структуры кузова, опытные образцы серии ВАЗ‑1101 с «восьмеркой» не имели ничего общего. Зато, как говаривал старейший заводской испытатель Вадим Котляров, «на тех образцах учились, как не надо делать». Тоже полезно.

Первая восьмая

Главное: после испытаний Чебурашки и его потомков на ВАЗе твердо решили делать следующее семейство переднеприводным. Хотя горячие сторонники этой концепции были и в НАМИ, противников революционной схемы тоже хватало.

А тут еще итальянцы предложили сделать на базе Жигулей нечто типа польского хэтчбека Polonez – на шасси и с агрегатами серийной, родом из 60‑х, модели Fiat 125. Да и оборудование для производства автомобилей классического семейства было еще совсем свежее. Тем не менее, решение о параллельном производстве нового переднеприводного семейства все-таки приняли.

Первый опытный образец ВАЗ‑2108.

Первый опытный образец собрали 31 декабря 1978 года. Эта машина была уже очень похожа на серийную «восьмерку». Но до серии было еще далеко: предстояла тщательная отработка и доводка конструкции.

Закамуфлированная «восьмерка» на испытаниях.

Совершенно справедливо решили, что без помощи западных компаний революционный конкурентоспособный автомобиль сделать невозможно. Для создания и производства машины купили более двадцати западных лицензий. Самый большой вклад в создание ВАЗ‑2108 внесло инженерное подразделение компании Porsche. Ветераны завода рассказывали, что учились у немцев не только конструированию, но и передовым методам испытаний и доводки автомобиля. Сотрудничество по проекту с кодовым названием Gamma начали в конце 70‑х, а в 1980 году на полигон Porsche отправили и опытный образец – «мул». Это был переднеприводный автомобиль еще в кузове заднеприводного ВАЗ‑21011.

Переднеприводный ВАЗ‑2108 стал для СССР автомобильной революцией.

Конечно, тщательно изучали зарубежные аналоги. В частности, Volkswagen Golf и Fiat Ritmo. Именно под влиянием Фиата у «восьмерки» сделали лонжероны и пороги, рассчитанные на то, чтобы длинная дверь трехдверного хэтчбека не провисала даже на сильно поезженных машинах.

Прототип ВАЗ‑2108 из музея Porsche.

Кстати, в начале 80‑х годов итальянцы сватали ВАЗу автомобиль SEAT Ronda – испанский аналог хэтчбека Fiat Ritmo, хотя испанская компания уже переходила в руки концерна Volkswagen. В салоне ранней «восьмерки» просматриваются мотивы испанского автомобиля. Но копировать его не стали.

Двигатель ВАЗ‑2108 (1,3 л, 76×71 мм) – оригинальная тольяттинская конструкция, но сделанная с оглядкой на аналоги. На стадии разработки обсуждали 13 (!) вариантов камер сгорания, разумеется, с привязкой к существующему на заводе оборудованию. Двигатель «восьмерки» технологически унифицировали с «классическими» моторами по диаметру цилиндров, коренным и шатунным шейкам коленвала. Унифицировали и поршневые пальцы.

Абсолютно новый двигатель имел ременный привод ГРМ.

Мотор ВАЗ‑2108 мощностью 65 л. с. оказался одним из самых мощных в классе, уступая лишь 68‑сильному двигателю Fiat Ritmo. Сразу предусмотрели и 70‑сильный агрегат ВАЗ‑21083 (1,5 л, 82×71 мм). По требованию Автоэкспорта для западных рынков создали также вариант ВАЗ‑21081 объемом 1,1 л (76×60,6 мм) мощностью 54 л. с. Но спрос на такой мотор оказался невелик, и делали его недолго.

В доводку двигателя огромный вклад внесла фирма Porsche. Как и в конструкцию коробки передач, которую по техническому заданию ВАЗа разрабатывали совместно c Porsche и с привлечением компании ZF, спроектировавшей, в частности, синхронизаторы.

От идеи использовать детали коробки классических Жигулей отказались из-за жестких требований к компактности. Ведь коробка, как и двигатель, стояла теперь поперечно. Для маломощных двигателей в качестве базовой предусмотрели четырехступенчатую коробку передач, для машин с моторами 1.5 – пятиступенчатую.

Коробку передач ­доводили совместно с компанией ZF.

ВАЗ‑2108 получил переднюю подвеску типа McPhersоn и реечное рулевое управление. Сзади – упругая балка и амортизаторные стойки. Кстати, подобная конструкция среди аналогов была только у Гольфа, но геометрия у «восьмерки» совсем другая. На одноклассниках Renault 14 и Fiat Ritmo сзади была поперечная рессора, а у хэтчбеков Opel Kadett и Ford Escort задние пружины и амортизаторы разнесены.

Первая в СССР серийная подвеска McPherson.

Как начиналось серийное производство ВАЗ-2108 Спутник, мы еще расскажем – заходите почаще!

О том, как рождался советский передний привод, рассказано тут.

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Фото: из архива «За рулем»