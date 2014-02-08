История ВАЗ-2108: добрый самарянин

Без малого 30 лет назад, в 1984 году, АВТОВАЗ выпустил опытно-промышленную партию «восьмерок», а в минувшем декабре окончательно прекратил производство ВАЗ-2114 — прямого ее потомка. Мы постараемся расставить по местам факты истории создания и производства этого замечательного автомобиля.

Lada Samara При подготовке статьи использованы материалы книг «Высокой мысли пламень, ч.2», «Отечественные легковые автомобили» Сергея Канунникова, «Георгий Мирзоев» из серии «Творцы АВТОВАЗа» Иннокентия Кишкурно, «Петр Прусов» из серии «Творцы АВТОВАЗа» Дианы Стукановой

В народе ВАЗ-2108 окрестили «зубилом». Прозвище это возникло не столько из-за острохарактерного клиновидного силуэта ВАЗ-2108, сколько из-за облицовки радиатора малопонятной формы. Кто из дизайнеров предложил этот «клюв» — неведомо. Вообще, об авторстве облика «восьмерки» спорят до сих пор. С официальными обозначениями машине, кстати, тоже «везло». Даже оставшимся навсегда в пластилине проектам тольяттинцы старались давать имена. «Артек», «Былина», «Афалина»… Звучало как-то по-советски шаблонно. Вот и ВАЗ-2108 по предложению дизайнеров назвали «Спутником» — из той же оперы. Главный конструктор АВТОВАЗа Георгий Константинович Мирзоев утвердил название, невзирая на то, что «наверху» его еще не одобрили. «Самарой» же автомобиль станет гораздо позже.

Поисковые эскизы внешнего вида и интерьера ВАЗ-2108 периода 1977–1983 годов:

Lada Samara

Lada Samara

Lada Samara

Lada Samara

Тянуть или толкать?

К середине 1970-х годов стало совершенно очевидно, что в типоразмере «Лад» автопроизводители бесповоротно переходят на передние ведущие колеса. Что косвенно подтвердили и итальянцы, не желавшие иметь в лице АВТОВАЗа еще одного конкурента. Они отказались сотрудничать по переднеприводной модели и подозрительно настойчиво навязывали нам некое подобие польского «Полонеза», построенного на базе «классического» Fiat 125. Поэтому решили создавать переднеприводную модель своими силами, подключив к работе независимую инжиниринговую фирму.

Lada Samara Эскиз В.И.Пашко, определивший окончательную плас­тику кузова будущей «восьмерки», 1978 год

Кое-какие наработки в области компактных переднеприводников в Тольятти к тому времени накопили. И соб­ранный 31 декабря 1978 года прототип ВАЗ-2108 обладал всеми признаками современного автомобиля: поперечное расположение силового агрегата, независимая подвеска, отрицательное плечо обкатки передних колес, реечный рулевой механизм, передние дисковые тормоза с плавающей скобой, электронное зажигание, интегрированные пластмассовые бамперы, цельноформованные панели салона. Прототип показали членам ЦК КПСС, и 29 мая 1979 года вышло постановление Совмина №470 «О разработке и освоении на Волжском автозаводе семейства переднеприводных автомобилей».

Проект «Гамма»

Министр автомобильной промышленности Поляков пришел в сильное недовольство, когда в 1975 году заместитель главного конструктора АЗЛК Павел Тараненко доставил ему после командировки на Porsche пухлую папку предложений по модернизации 412-го «Москвича»… Как так? Это же грубейшее нарушение субординации! Тем не менее между Поляковым и президентом Porsche доктором Эрнстом Фурманном вскоре состоялась встреча, приведшая к длительному сотрудничеству — пусть не с московским АЗЛК, но с тольяттинским АВТОВАЗом.

Lada Samara Пластилиновый макет в натуральную величину в дизайн-центре УГК АВТОВАЗа. Обращают на себя внимание кнопки вместо дверных ручек и повторители указателей поворотов в передней части крыльев

В июле 1979-го в Тольятти высадился массированный десант немцев. Сохранился отчет «органов» о той поездке: как вел себя тот или иной гость, понимал ли по-русски, делал ли зарисовки на заводе. Гостям показали «все». Как явствует из отчета, половина из них по-русски как минимум «ферштейнила», а некоторые еще и «шпрехали». Когда был задан воп­рос, во что обойдется заводу создание семейства ВАЗ-2108/09/10, немцы озвучили сумму в 200 млн западногерманских марок.

— А у министра говорили о 15–20 миллионах?! — удивился Мирзоев.

— Но это же только за консультацию, а вы хотите, чтобы мы проектировали! — парировали гости и, сославшись на приближающийся период отпусков, пообещали дать окончательный ответ в сентябре.

В итоге, по некоторым данным, четырехлетнее сотрудничество обошлось нашей стране в полмиллиарда марок. Так что превышение сметы на проведение Олимпиады в Сочи почти на порядок — отнюдь не веяние времени…

Lada Samara Публичная премьера ВАЗ-2108 состоялась на выставке «Автопром-84», открывшейся в павильоне №3 (т.н. Монреальском) на ВДНХ (теперь — ВВЦ) в Москве осенью 1984 года.

Проекту присвоили код Gamma. Соглашение подписали в Штутгарте 8 января 1980 года. Первая вазовская рабочая группа прибыла в небольшой немецкий городок Вайсзах (там находится полигон Porsche) в апреле. Из Тольятти доставили также носитель агрегатов будущего автомобиля, замаскированный под ВАЗ-21011 (всего таких построят 20 штук). Началась кропотливая работа.

Lada Samara ВАЗ-2108 из так называемой трехсотой серии опытных образцов сохранен в собрании компании Porsche. Передняя маска с «лыжей» на прототипах изготавливалась из стеклопластика и была не окрашена

Первые пять образцов ВАЗ-2108, построенные в Тольятти, существенно отличались от того, что в итоге увидел потребитель. Одна бескаркасная задняя дверь чего стоила! Несущую функцию выполняло само стекло (которое практически сразу же лопнуло на булыжной мостовой испытательного полигона УГК), к которому внизу была приклеена алюминиевая замковая панель. Капот, передние крылья и внешние панели дверей также были алюминиевыми. Вместо дверных ручек стояли кнопки, с выемкой в ответной части кузова (как на «Оке»). Дважды меняли конструкцию передних лонжеронов, которые по предложению Porsche «уперли» в пороги кузова, установили рулевой механизм с центральными тягами, изменили схему управления коробкой передач. Главный дизайнер Porsche Анатолий Лапин, по воспоминаниям дизайнера Владимира Ярцева, самолично приделал автомобилю дверные ручки от Porsche 924. Но чужие детали и узлы нельзя использовать просто так, и страна принялась закупать лицензии. 80% всех средств, выделяемых могущественному ГКНТ (Государственному комитету по науке и технике) для закупки лицензий и новых образцов оборудования для всех отраслей промышленности СССР, в то время осваивал АВТОВАЗ. Всего было закуплено около 20. В частности, у фирмы Lucas — на передние дисковые тормоза и вакуумный усилитель тормозов, у Zahnradfabrik — на реечный рулевой механизм и синхронизаторы коробки передач, у Automotiv Prodax — на сцепление, у Way-Assauto — на стойки передней подвески, у Hardy Spicer — на шарниры равных угловых скоростей, у Solex — на карбюратор. Позднее купили балку задней подвески у Volkswagen.

Lada Samara Первые товарные образцы ВАЗ-2108, укомплектованные шведскими стеклами и резиной Michelin (родной!), поступили потребителю зимой 1985 года. Розничная цена автомобиля составляла 8346 руб.

У Michelin приобрели лицензию и технологическое оборудование для производства бескамерной радиальной шины с металлокордом размерности 165/70R13 (позднее к ней добавился вариант с шириной профиля в 175 мм). Нижнекамский шинный завод приступил к ее выпуску под маркой EX-85. Но тут выяснилось, что буква «Х» запатентована компанией Michelin. Пришлось спешно переименовывать шину, да так, чтобы перегравировать пресс-формы с наименьшими затратами. В итоге она стала называться Бл-85 (л — половинка от обрезанной по горизонтали буквы Х).

Lada Samara Передняя панель самых первых образцов по моде начала восьмидесятых не только могла похвастать светло-бежевым оттенком, но и была выполнена в виде большой полки, которая на зависть большинству современных бюджетников имела мягкое покрытие. А еще шокировало как будто висящее в воздухе салонное зеркало заднего вида. Класс!

Передняя панель самых первых образцов по моде начала восьмидесятых не только могла похвастать светло-бежевым оттенком, но и была выполнена в виде большой полки, которая на зависть большинству современных бюджетников имела мягкое покрытие. А еще шокировало как будто висящее в воздухе салонное зеркало заднего вида. Класс!

Технологический партнер Fiat — фирма UTS — оказывала АВТОВАЗу помощь в организации нового производства и налаживании оборудования — корни-то завода были итальянскими!

Утром в газете…

Серийный «Спутник» запустили всего на полгода позже расчетного. «Каждые 22 секунды с конвейера сходит новый автомобиль!» — гордо рапортовала пресса. ВАЗ-2108 стал первым автомобилем Волжского завода, на крышке багажника которого было написано «Лада» по-русски. Так «Лада» стала третьим торговым наименованием АВТОВАЗа на отечественном рынке после «Жигулей» и «Нивы».

Lada Samara Пятидверная модификация ВАЗ-2109 встала на конвейер в 1987 году

Впрочем, советские граждане продолжали томиться в очередях. Приоритетом оставался экспорт «Лад» за СКВ (кто не помнит, эта аббревиатура означала свободно конвертируемую валюту). С выходом на западные рынки «восьмерки» произошел резкий скачок интереса к марке Lada: с 76,5 тысячи в 1985-м до 137 тысяч экспортированных машин в 1986-м. Своего пика экспорт достиг в 1988 году — «Автоэкспорт» продал 157 тысяч «Самар». Вложения себя оправдывали: до 90% выручки от экспорта изделий машиностроения приходилось на волжские машины.

Lada Samara Пластилиновый макет седана на базе ВАЗ-2108 носил обозначение ВАЗ-2110. Он был закончен еще в 1981 году, автор дизайна — В. Пашко. В ходе работ седан переименовали в ВАЗ-21099. Все дело в том, что по существовавшей тогда системе новое число в четырехзначном индексе обозначало новую модель, а на ее разработку министерство средств не выделяло. Зато на модернизацию уже существующей — пожалуйста. Вот и появился в цифровом обозначении еще один разряд — именно он и говорил о том, что это просто-напросто еще одна версия уже имеющегося автомобиля.

Пластилиновый макет седана на базе ВАЗ-2108 носил обозначение ВАЗ-2110. Он был закончен еще в 1981 году, автор дизайна — В. Пашко. В ходе работ седан переименовали в ВАЗ-21099. Все дело в том, что по существовавшей тогда системе новое число в четырехзначном индексе обозначало новую модель, а на ее разработку министерство средств не выделяло. Зато на модернизацию уже существующей — пожалуйста. Вот и появился в цифровом обозначении еще один разряд — именно он и говорил о том, что это просто-напросто еще одна версия уже имеющегося автомобиля

Поступавшие за рубеж автомобили подвергались серьезной доработке партнерами «Автоэкспорта». Их было немало: бельгийская Scaldia-Volga, германская Deutsche-Lada, финская Konela, французская Sepma... Машины перекрашивали, заново перетягивали сиденья, устанавливали западное электрооборудование и шины. Иначе «Лады» было трудно продать даже за те мизерные деньги, что за них просили (в Европе по стоимости Lada Samara находилась на уровне машин классом ниже, например Citroen AX, Fiat Panda или Ford Fiesta).

Lada Samara Спортпрототип Lada Samara T3, созданный на базе полноприводного Porsche 911 Carrera S4, довольно неплохо зарекомендовал себя на трассах ралли-рейдов, но чемпионских лавров так и не снискал.

Зарубежному покупателю требовалось разнообразие. Только на экспорт поступали «восьмерки» и «девятки» с мотором 1,1 л (он был разработан волжскими инженерами одновременно с двигателями 1,3 и 1,5 л и также доведен специалистами Porsche). Выбор получался достаточно представительным: трех- и пятидверные хэтчбеки, четырехдверный седан, кабриолет Natacha. Расширяли ассортимент подбором колесных дисков, люков в крыше, оптики, рулей и даже установкой в корпус базового отопителя кондиционера Hitachi. Самой экзотической, пожалуй, была версия Samara Enterprise (или Samara Van и Samara Bizivan) — фургончик в стандартном трехдверном кузове хэтчбек и с глухими боковыми окнами кузова. Представьте, такой «формат» весьма распространен в Европе! Удалив заднее сиденье и установив разграничительную сетку, получили грузовой отсек объемом в кубометр. Грузоподъемность составляла 415 кг, а стоила машина, например, во Франции (1,3 л, 65 л.с.) 44 300 франков — на 18,6% дороже стандартного хэтчбека.

Lada Samara На Франкфуртском автосалоне 1989 года компания Deutsche-Lada представила версию Lada Samara Night. Эффектные литые диски, люк в крыше, красные церовки на черном кузове — только так можно было продать на Западе продукт отечественного автопрома. Бельгийская фирма Scaldia-Volga тоже активно боролась за рынок

На Франкфуртском автосалоне 1989 года компания Deutsche-Lada представила версию Lada Samara Night. Эффектные литые диски, люк в крыше, красные церовки на черном кузове — только так можно было продать на Западе продукт отечественного автопрома. Бельгийская фирма Scaldia-Volga тоже активно боролась за рынок

Lada Samara При помощи российского дизайнера В. Ярцева была создана версия «Самары» с мощным пластиковым обвесом, которая носила имя Carlota

Lada Samara Кабриолет Lada Samara Natacha был создан Scaldia-Volga с помощью одного из старейших бельгийских кузовостроителей Garage Meeus. С ноября 1990 по декабрь 1995 года выпущено 456 таких кабриолетов.

Кабриолет Natacha подвергся наиболее радикальным изменениям в конструкции. Проект осуществила брюссельская фирма Scaldia-Volga. С советской стороны участвовал вазовский дизайнер Владимир Ярцев — тот, благодаря которому единственный президент СССР М.С. Горбачев во время своего исторического посещения АВТОВАЗа 8 апреля 1986 года узнал о существовании профессии дизайнер и недальновидно пожелал заводу стать законодателем мировых мод…

Lada Samara Грузовая модификация Samara Van (она же Enterprise). Эта грузопассажирская версия «Самары» имела багажный отсек объемом более кубомет­ра и пользовалась неплохим спросом в Европе.

Lada Samara Компания «ВазИнтерСервис» с 2002 по 2004 год выпускала легкие коммерческие автомобили ВИС-2347. По некоторым данным, построено около четырех тысяч штук.

Многообразие вида

Постановка на конвейер семейства 2108/09/099 пришлась на глубинные перемены в Отечестве. Престарелые генсеки, застой, перестройка с ускорением и гласностью, приватизация и кооперативы. Помните хит саратовской группы «Комбинация» начала 90-х: «Твоя вишневая „девятка“ меня совсем с ума свела»? Именно ВАЗ-2109, выпускавшийся с 1987 года, стал первой моделью, на задней двери которой значилось: «Самара». Вишневый ВАЗ-2109 стал символом успешного предпринимательства. Не меньшим успехом пользовался цвет «Снежная королева» — первый советс­кий «металлик». Ну и классика жанра — насыщенно-красный цвет «Рубин». Графитовый «Мокрый асфальт» и вовсе казался несбыточной мечтой. Салоны поначалу были бежевого цвета, но после рестайлинга (это когда исчез «клюв», а передние крылья и капот слегка видоизменились) приобрели серый оттенок.

Lada Samara Отделочные панели интерьера ближе к концу восьмидесятых приобрели графитовый оттенок, а вот светлые вставки на сиденьях и в дверях — полукустарный эксклюзив

Lada Samara Весной 1989 года полуторалитровые версии «девятки» лишились пластиковой маски с «клювом» (по-другому — «лыжей») — отнюдь не самого удачного дизайнерского решения. В обиход вошли понятия «длинное крыло» и «высокое торпедо» (фото вверху). Тогда же ушли в прошлое вентиляционные дефлекторы (фото слева) в уголках боковых окон кузова

Lada Samara ...«высокое торпедо».

Кстати о рестайлинге. В декабре 1990 года с главного конвейера ВАЗа сошло 50 машин ВАЗ-21099 с кузовом седан, у которых, помимо другой передней панели (ее впоследствии стали называть «высокой»), были новый отопитель и иное оформление передка. В жаргон автомобилистов стремительно вошло понятие «длинное крыло». Собственно, с «лыжей» (она же «клюв») — пластмассовой маской радиатора, выглядевшей весьма неэстетично, — завод расстался на пятидверном хэтчбеке ВАЗ-21093 с 75-сильным мотором 1,5 л еще весной 1989 года. «Короткие» крылья после этого уже не котировались, хотя такие «Самары» еще шли по конвейеру до 1994 года. С выпуском седана ВАЗ-21099 «девятка» лишилась еще одного элемента оформления — «жабр» в уголке третьего бокового окна.

Lada Samara Поначалу пострестайлинговые «Самары» имели облицовку радиатора сложной фасонной формы. Но ее со временем коробило, и позднее этому декоративному элементу придали более простые очертания

Lada Samara Только вариант ВАЗ-21099 грешил наличием технологического дефекта штамповки — на задних крыльях прямо под углом третьего окошка имелась небольшая вмятина. Эту проблему так и не решили вплоть до снятия модели с конвейера

Долгожитель

Серьезная попытка улучшить «Самары» была предпринята совместно с финским заводом Valmet. В городе с трудновыговариваемым названием Уусикаупунки выпускались купе Opel Calibra и кабриолеты Saab 900. В это предприятие небезызвестный альянс АВВА, созданный покойным нынче Борисом Березовским, вложил $12 млн. АВТОВАЗ совместно с финнами разработал особую модификацию ВАЗ-21093-22. С финской стороны над ней работал, в частности, штатный дизайнер Valmet Automotive Рику Салминен. На 85% машина состояла из российс­ких деталей. С ВАЗа пос­тупали 40 подсоб­ранных элементов, из которых жители Суоми сваривали кузов, окрашивали, оборудовали и устанавливали все механические детали. Машину назвали Lada Samara Baltic.

Lada Samara Lada Samara Baltic — попытка европеизировать «Самару». Правда, не слишком удачная...

В день запуска летом 1996 года на заводе Valmet в присутствии многочисленных приглашенных вдруг погас свет. Многие расценили это как недобрый знак. И чтобы вы думали — первую партию из 2000 автомобилей не пустили в Европу из-за того, что карбюраторные моторы балтийских «Самар» не имели катализаторов. Вместо запланированных 60 тысяч машин в год предприятие собрало 14 тысяч за два года и закрылось.

Lada Samara Интерьер второй «Самары» — наследие канувшей в Лету Lada Samara Baltic

Однако именно Lada Samara Baltic дала толчок проекту «Самара-2». Так называемая европанель, в 1997 году появившаяся на седане ВАЗ-2115 (его собирали на ОПП — опытно-промышленном производстве АВТОВАЗа), — плоть от плоти приборной панели Lada Samara Baltic. Выпустив за четыре года порядка 11,5 тысячи экземпляров, в «нулевые» «Самару-2» передали на основной конвейер. Трехдверный хэтчбек теперь назывался ВАЗ-2113, пятидверный — ВАЗ-2114. На параллельной «нитке» до 2004 года продолжали собирать ВАЗ-21099 вместе со своим прямым наследником — ВАЗ-2115. Выпуск последнего прекратили в 2012-м. Прошлым летом исчезла с конвейера трехдверка ВАЗ-2113. А пятидверный хэтчбек 2114 с номером кузова 5247008 стал 24 декабря 2013 года последним в 29-летней истории «Самары».

ВАЗ-2115 Седан ВАЗ-2115 — единственный из всего семейства «Самара-2» получивший значительные изменения в задней части...

ВАЗ-2115 ...Помимо иной формы крышки багажника (заходящей на крылья), здесь была полностью переработана светотехника

ВАЗ-2113 Задние фонари ВАЗ-2113 (как, впрочем, и ВАЗ-2114) ни чем не отличаются от своего прародителя — «восьмерки».

ВАЗ-2114 Массивные боковые молдинги хоть и визуально уравновесили силуэт машины, но в плане эксплуатации оказались не самым лучшим решением. Под ними, как и под накладками порогов, скапливалась влага, которая впоследствии становилась источником возникновения очагов коррозии

Комментарий

Виктор Фомин, главный редактор:

Виктор Фомин

— Я очень хорошо помню, как впервые сел за руль ВАЗ-2108. Это было в начале января 1985 года — то есть машина была из той самой первой партии (фото точно такой же с открытым багажником стоит в начале статьи). Вы не поверите, но сейчас, наматывая километры на очередном BMW или Audi новой модели, я не получаю столь ярких впечатлений, какие испытал в тот вечер, совершив 30-километровый пробег на первом в своей жизни переднеприводнике.

Время окончательно разделило автомобилистов страны на тех, кто презирает изделия АВТОВАЗа, и тех, кто продолжает испытывать к ним безграничную любовь. Но, как бы люди ни относились к этим машинам, бесспорно, «Самары» вписали памятную строчку в новейшую историю России. «Пока, „зубило“, мы тебя не забудем!» — такой плакат был приклеен к последнему ВАЗ-21099. Уйти в историю еще не означает уйти в небытие.