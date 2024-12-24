Любимый советский автомобиль – его ценили во всем мире

От ВАЗ‑2108 до Искры – эволюция переднеприводных Лад

Хэтчбек ВАЗ‑2108 стал не просто первой советской моделью, изначально созданной с передним приводом и поперечно расположенным двигателем – все новые тольяттинские легковушки были созданы именно на «восьмой» платформе: ВАЗ‑2110, Приора, Калина и Гранта… Историю создания «восьмерки», которая отмечает в эти декабрьские дни свое сорокалетие, мы рассказали в этой публикации.

Но и у «девятки» тоже день рождения в декабре!

В 90‑х годах «девяносто девятая» была пределом мечтаний. Круче только иномарка!

Пополнение семьи

Недобор количества дверей новой модели не помешал: народ распробовал новинку. Тем более что до этого были Нива и Запорожцы, где на второй ряд также приходилось лезть через откинутые спинки, при этом такого широченного проема двери у них не было.

Багажник седана вместимостью уже не уступал Жигулям.

Но как только в декабре 1986 года запустили производство пятидверного ВАЗ‑2109, именно он оказался локомотивом семейства. Салон и багажник не стали больше, но забираться на второй ряд через свою дверь всяко удобнее.

«Высокая» приборная панель была разработана еще в конце 80‑х годов, но серийной стала во второй половине девяностых. В приборном щитке появился тахометр.

Оценили это и на Западе, где пятидверка тоже стала популярнее. Тем более, с повышением практичности новая Лада не растеряла своих главных достоинств, соотношения ездовых свойств и цены.

В конце 80‑х годов Самара отлично продавалась в Европе. Только в Великобритании – по несколько десятков тысяч в год. Версия с правым рулем была заложена изначально, еще при проектировании «восьмерки».

Полуторалит-ровый мотор ВАЗ‑21083 вышел удачным. Его потомки выпускаются по сей день.

Следующим родился вожделенный в то время седан ВАЗ‑21099. Седан изначально не закладывался в семейство, потому Владислав Пашко изрядно попотел, чтобы с «незапланированной» кормой автомобиль остался гармоничным внешне.

Похожая задача стояла и для инженеров. Тяжелая корма вносит свою лепту в управляемость, но «девяносто девятая» практически не растеряла легкости поведения. Скептики скажут, что это заслуга Porsche. Но факт остается фактом – потенциала шасси хватило не только на «девяносто девятую», но и на несколько последующих десятилетий.

Потенциал

Совершенство шасси доказывает серебристый «четырехглазый» ВАЗ‑21093i от именитой в конце 90‑х годов фирмы Лада Инжиниринг. На фоне большинства тогдашних тюнинг-проектов эта машина выделяется. Нет, не благодаря какому-нибудь вычурному обвесу: во внешности, помимо оптики, обращает на себя внимание только меньший клиренс.

ВАЗ‑21093 от Лады Инжиниринг – это шикарно сбалансированный спортивный снаряд, который не вытрясает душу на каждом шве.

Главное – внутри. Шестнадцатиклапанный двигатель (появился в 1999 году на ВАЗ‑2110) раскачали до 160 сил. Вместе с ним работает шестиступенчатая механика с «двенадцатым рядом», то есть со сближенными передаточными числами. Поставили самоблокирующийся дифференциал.

Характеристика тюнингового шестнадцатиклапанного мотора ВАЗ‑2112 удобная: отменная тяга есть даже на низких оборотах.

Гоночные ковши заметно удобнее базовых сидений. Машина не только быстро разгоняется, но и уверенно останавливается – в том числе благодаря задним дисковым механизмам.

Вроде бы не рекордная мощность заставляет вспомнить, что куда важнее баланс силы и массы. А последняя даже у заряженной машины остается в пределах тонны! На прямых открываю дроссель – и под сочный рев «девятка» мгновенно уходит за горизонт. А в поворотах незначительно доработанное шасси с дисковыми тормозами «по кругу» провоцирует наращивать и наращивать скорость.

Трехспицевый руль – хваток. Рулевая колонка регулируется по углу наклона. А вот рычаг коробки стоило сделать повыше.

Жаль, что с каждым новым поколением, построенным на «восьмерочной» платформе, баланс смещался в сторону комфорта. Та задорная управляемость, какой радовали первые короткокрылые «восьмерки» и «девятки», сначала притупилась на «десятке», потом оказалась частично «съеденной» электроусилителем руля на Калине… Но даже при этом шасси всегда оставалось достоинством любой Приоры, Калины или Гранты.

СЕМЬЯ

На платформе Спутника было построено множество вазовских моделей.

Следующим после ВАЗ‑2108 стало «десятое» семейство. Автомобиль был готов уже в 1990 году, но первые товарные экземпляры, да и то по обходным технологиям, собрали лишь в 1995 году. А полноценное серийное производство ВАЗ‑2110 началось в 1996 году. Позже к седану добавились универсал ВАЗ‑2111 и хэтчбек ВАЗ‑2112.

ВАЗ‑2110

Сразу после запуска ВАЗ‑2108 и 2109 был разработан рестайлинг, но в серию обновленное семейство Самара‑2 пошло только в 1997 году. Первым был седан ВАЗ‑2115, хэтчбеки появились спустя четыре года – и не в том виде, в котором задумывались. У серийных машин задняя часть практически не отличалась от 2108 и 2109, у прототипов же дверь багажника опускалась до бампера, а задние фонари были такими же, как у ВАЗ‑2115.

Самара‑2

С большим скрипом до конвейера добиралась и модель класса В – Лада Калина. Более того, с ней случился курьез: автомобиль перенес рестайлинг еще до начала серийного производства! В 2004 году Калина наконец-то стала серийной. В гамме были хэтчбек, седан и универсал. В 2013 году модель пережила глубокую модернизацию.

Лада Калина

В 2007 году новым флагманом Лады стала Приора, пришедшая на смену «десятке». Как и прежде, модельный ряд состоял из седана, хэтчбека и универсала – а также трехдверной заряженной версии. Под конец своего производства Приора получила роботизированную коробку АМТ (с двигателем 1.6 мощностью 106 л. с.).

Лада Приора

Последней моделью на «восьмой» платформе в 2012 году стала Лада Гранта. Вскоре к седану добавился элегантный лифтбек. В 2018 году автомобиль был обновлен, а в гамме появились универсал и пятидверный хэтчбек, доставшиеся от снятой с производства Калины. На данный момент Гранта остается единственным продуктом на платформе ВАЗ‑2108, выпускающимся в Тольятти.

Лада Гранта

В 40 лет…

Когда будет запущено серийное производство нового автомобиля Лада Искра, будущее Гранты на конвейере окажется под вопросом. Рано или поздно и последний представитель «восьмого» семейства станет историей. Но вспоминается цитата из фильма «Москва слезам не верит»: после 40 лет жизнь только начинается.

Для Спутника новая глава жизни уже стартовала: эти машины участвуют в ретровыставках и ретроралли, их покупают ради реставрации и сохранения. А иначе с такой важной главой в нашей автомобильной истории и быть не может!

Данные производителей

ВАЗ-2108 ВАЗ-21091 ВАЗ-21099 ВАЗ-21093i

Лада Инжиниринг Снаряженная / полная масса, кг 900 / 1325 915 / 1340 960 / 1340 930/1340 Время разгона 0–100 км/ч, с 16 17 14 6,7 Макс. скорость, км/ч 148 139 155 200 Топливо / запас топлива, л АИ-92 / 43 АИ-92 / 43 АИ-92 / 43 АИ-95 / 43 Расход топлива: город / загород/смешан. цикл, л/100 км 8,6 / 5,4 / 6,8 8,2 / 5,6 / 6,4 9,1 / 5,7 / 7,7 н.д. ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый Расположение спереди, поперечно Конфигурация / число клапанов Р4/8 Р4/8 Р4/8 Р4/16 Рабочий объем 1289 см³ 1100 см³ 1499 см³ 1660 см³ Мощность 47 кВт /64 л. с. при 5600 об/мин 40 кВт/54 л. с. при 5600 об/мин 51 кВт/70 л. с. при 5600 об/мин 118 кВт/160 л. с. при 6800 об/мин Крутящий момент 95 Н·м при 3400 об/мин 79 Н·м при 3600 об/мин 106 Н·м при 3400 об/мин 180 Н·м при 3500 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода передний Коробка передач М4 М4 М5 М6 Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / з.х. 3,64 / 1,95 / 1,36 / 0,94 / – / – / 3,53 3,64 / 1,95 / 1,36 / 0,94 / – / – / 3,53 3,64 / 1,95 / 1,36 / 0,94 / 0,78 / – / 3,53 3,17 / 1,95 / 1,35 / 1,03 / 0,78 / 0,69 / 3,53 Главная передача 4,13 4,13 3,94 4,3 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади McPherson/поперечная упругая балка Рулевое управление реечное реечное реечное реечное, с ЭУР Тормоза: спереди / сзади дисковые / барабанные дисковые / барабанные дисковые / барабанные дисковые вентилируемые / дисковые Шины 165/70 R13 165/70 R13 175/70 R13 195/50 R15

Благодарим администрацию музея «Ленинские горки» за помощь в проведении съемок, а также Максима Волкова, Никиту Кругликова, Илью Чистова, Кирилла Масленникова, Юрия Бондаря и клуб Lada History за предоставленные автомобили.