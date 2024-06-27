Новая модель АВТОВАЗа (между Грантой и Вестой): все подробности и видео
На Петербургском международном экономическом форуме представили самую долгожданную новинку года – седан Лада Искра. С Искрой мы знакомы давно. В начале 2022 года мне ее показывал тогдашний президент компании Николя Мор. Полную гамму – включая кросс-универсал. И выглядела она точно так же, как сейчас – ничуть не изменилась!
А вообще этот проект, который по внутренней заводской кодификации называется XJO, начали вскоре после того, как в производство пошла Веста. Собственно поэтому Искра так похожа на Весту – ведь весь дизайн разрабатывался под руководством Стива Маттина, который не работает на АВТОВАЗе уже больше трех лет. И уже в ту пору полные «иксы» с боковин убрали, оставив лишь их верхние элементы.
И тогда, в начале 2022 года, предполагалось, что Искра выйдет на рынок в 2023 году. Но потом – развод с французами и девичья фамилия. АВТОВАЗ теперь снова самостоятельный, а Искра теперь уже полностью наша – после того, как в нее вложили 23 млрд рублей.
Не конгруэнтны
Французы вполне справедливо (с их точки зрения) планировали перевести все вазовские машины на одну платформу – конечно же, французскую. А Искра изначально планировалась как близнец нового Логана. Но подобно тому как близнецы вовсе не являются точной копией друг друга, так и Искра вовсе не была «конгруэнтна» Логану.
Logan чуточку длиннее (4396 мм), у него побольше колесная база (2649 мм) – и он должен был стоять чуть выше по оснащению. Да и по цене. Потому что новый Logan продавали бы и у нас – и машины нужно было как-то разводить по разным углам рыночного поля.
У них даже элементы подвески хоть и предельно похожи, но не одинаковы. Не говоря уже о кузове – даже дверные проемы разной формы. Это как раз то, что позволяет сделать современная платформа – та самая вариативность.
Только седан
В Петербурге показали только седан. Никакой хитрой политики – просто нет смысла раскрывать все секреты сразу, покупатель должен сохранять интерес к машине непосредственно до рыночного дебюта.
Длина седана – 4333 мм, ширина – 1777 мм, высота – 1517 мм, колесная база – 2603 мм. Заявленный клиренс – 170 мм.
Искра чуть побольше Гранты, но поменьше Весты. Все эти побольше-поменьше – в пределах длины ладони. И получается, что три очень близкие машины имеют три разные платформы. Унификация – только по силовым агрегатам.
Как у Весты
Единственное, в чем Искра унифицирована с Вестой, – это силовые агрегаты. На ПМЭФ представили Искру с 6‑ступенчатой коробкой. Какой мотор? Капот не открывали. Пусть это останется секретом – когда-нибудь расскажу.
А вообще, базовой будет Искра с мотором ВАЗ‑11182 (1.6, 90 л. с.) и с 5‑ступенчатой вазовской коробкой.
Кроме того, будет 16‑клапанная версия мощностью 106 л. с. – как с вариатором, так и с 6‑ступенчатой механикой.
Свое нутро
А вот интерьер у Искры – свой. Хотя многие мелкие элементы вы можете увидеть на французских машинах. Пластик жесткий, всё серым по серому, особого шарма нет, но эргономика – правильная.
При моем росте 186 см я удобно сажусь на место водителя. Треугольник «руль-сиденье-педали» выверен идеально. И спинку можно поставить почти вертикально, чего не позволяет Веста.
Перекалибровка
Многие спрашивают: на что АВТОВАЗ потратил такие деньжищи, если машина уже была практически готова? А на то самое импортозамещение.
У всех в голове что? Электронные блоки, коробки передач… Во многом так оно и было. Например, всю электронную начинку перевели на компонентную базу компании «Итэлма». Но и по более прозаическим позициям нашлось немало работы.
Вы удивитесь, но даже не все кузовные панели планировалось закупать в России. Берем, например, штампованную панель, которая вваривается за сиденьями и которая связывает боковины кузова – она играет важнейшую роль в жесткости всей конструкции. Ее тоже нужно было локализовать.
Спрашивают у поставщика: можете отштамповать такую же? Ответ: можем, но не такую. У вас отбортовки идут в разные стороны, значит нужно штамповать в две операции – а это дороже выходит. А чтобы за один удар штампануть – давайте делать загиб в одну сторону. Но это уже другая деталь: надо изменить точки сварки, надо вот здесь поставить усиливающую косынку, надо переделать документацию. И это – по одной детали! А таких позиций в разных узлах было множество. И всё это – время, люди, деньги.
Общие инвестиции в проект Искры – в изначальные работы (еще при французах) и в нынешнее импортозамещение, включая постановку на производство – оцениваются в 37 млрд рублей. По меркам автоиндустрии, не такие уж большие деньги – около 370 млн евро. Поскольку изначально платформа Renault-Nissan CMF-B‑LS, да и почти вся конструкция – французская, всё обошлось гораздо дешевле. Если такую машину разрабатывать с нуля, да еще со своими (новыми) агрегатами, обойдется в несколько раз дороже и займет больше времени.
Когда
Судя по тому, что для производства Искры номинированы еще не все поставщики комплектующих, до начала производства остается как минимум полгода. По моим прикидкам, Искру начнут делать в январе, а продажи развернут в начале весны.
В производство пойдут сразу все версии – седан, универсал, кросс-универсал, с разными моторами и коробками.
Почем
Цен, конечно же, нет. Но понятно, что Искра будет подпирать Весту. Как сказал Максим Соколов, если бы Искру начали выпускать сейчас, то в ценах сегодняшнего дня она могла бы стоить от 1 млн до 1,2 млн рублей.
Думаю, к весне 2025 года всё слегка изменится – и базовая машина будет стоить ближе к 1 150 000 рублей. А максимальная уйдет ближе к 1,5 млн рублей – это за SW Cross со 106‑сильным мотором, вариатором и приличным оснащением. Будет хорошо, если я ошибаюсь.
Опять же, мы говорим о рекомендованных розничных ценах. А какими будут реальные цены у дилеров будущей весной на первые машины – можно только гадать. Надеюсь, они не будут сильно наглеть – а мы будем за этим следить.
Для кого
Максим Соколов сказал, что в первые годы Искру будут выпускать в количестве 70–100 тысяч штук ежегодно. Я даже переспросил: почему так мало? Нужно выпускать больше!
Будет ли спрос? Будет. АВТОВАЗ продаст всё, что сможет произвести. Проблема будет не продать, а выпустить столько, сколько затребует рынок.
И дело даже не в том, что Искру будут активно покупать госструктуры, окологосударственные предприятия и таксисты. Я уверен, что будет огромный спрос среди частников – красивая машина, с известными агрегатами, наверняка беспроблемная в эксплуатации. И запчасти постепенно появятся в каждой дыре.
И, конечно, я советую универсал. Когда только-только появилась Веста SW, я поспорил в топ-менеджерами ВАЗа, что универсал займет до 40% процентов от общего объема продаж Весты. Мне никто не верил. Клянусь: никто! Но я оказался прав: доля универсала доходит до 50%! Жаль, что спорили просто так, на интерес.
Надо будет по поводу Искры с кем-нибудь поспорить.
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