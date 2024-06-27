Новая модель АВТОВАЗа (между Грантой и Вестой): все подробности и видео

Главред «За рулем»: седан Лада Искра пойдет в продажу весной 2025-го

На Петербургском международном экономическом форуме представили самую долгожданную новинку года – седан Лада Искра. С Искрой мы знакомы давно. В начале 2022 года мне ее показывал тогдашний президент компании Николя Мор. Полную гамму – включая кросс-универсал. И выглядела она точно так же, как ­сейчас – ничуть не изменилась!

А вообще этот проект, который по внутренней заводской кодификации называется XJO, начали вскоре после того, как в производство пошла Веста. Собственно поэтому Искра так похожа на Весту – ведь весь дизайн разрабатывался под руководством Стива Маттина, который не работает на АВТОВАЗе уже больше трех лет. И уже в ту пору полные «иксы» с боковин убрали, оставив лишь их верхние элементы.

И тогда, в начале 2022 года, предполагалось, что Искра выйдет на рынок в 2023 году. Но потом – развод с французами и девичья фамилия. АВТОВАЗ теперь снова самостоятельный, а Искра теперь уже полностью наша – после того, как в нее вложили 23 млрд рублей.

Знаете, как называется этот красно-малиновый цвет? «Огонь»!

Не конгруэнтны

Французы вполне справедливо (с их точки зрения) планировали перевести все вазовские машины на одну платформу – конечно же, французскую. А Искра изначально планировалась как близнец нового Логана. Но подобно тому как близнецы вовсе не являются точной копией друг друга, так и Искра вовсе не была «конгруэнтна» Логану.

Logan чуточку длиннее (4396 мм), у него побольше колесная база (2649 мм) – и он должен был стоять чуть выше по оснащению. Да и по цене. Потому что новый Logan продавали бы и у нас – и машины нужно было как-то разводить по разным углам рыночного поля.

У них даже элементы подвески хоть и предельно похожи, но не одинаковы. Не говоря уже о кузове – даже дверные проемы разной формы. Это как раз то, что позволяет сделать современная платформа – та самая вариативность.

Это стандартный вариант приборов. Симпатично, но шкалы кажутся уже устаревшими. В топ-версиях появится модная жидкокристаллическая панель. ESP – стандартное оснащение. Мультимедиаэкран с большими полями – тоже французское наследие. На серийную Искру поставят более изящную панель. Но в базовых машинах вообще не будет аудиосистемы.

Основные архитектурные решения передней панели были продиктованы еще французами – например, унифицированные с автомобилями Renault сопла системы вентиляции. Реношный руль заменят на вестовский.

Только седан

В Петербурге показали только седан. Никакой хитрой политики – просто нет смысла раскрывать все секреты сразу, покупатель должен сохранять интерес к машине непосредственно до рыночного дебюта.

Длина седана – 4333 мм, ширина – 1777 мм, высота – 1517 мм, колесная база – 2603 мм. Заявленный клиренс – 170 мм.

Искра чуть побольше Гранты, но поменьше Весты. Все эти побольше-поменьше – в пределах длины ладони. И получается, что три очень близкие машины имеют три разные платформы. Унификация – только по силовым агрегатам.

Пластмассовые рукоятки (кольца слегка люфтят) и крохотные кнопки между ними визуально удешевляют интерьер. Обещают климат-контроль – с ним будет повеселее.

Как у Весты

Единственное, в чем Искра унифицирована с Вестой, – это силовые агрегаты. На ПМЭФ представили Искру с 6‑ступенчатой коробкой. Какой мотор? Капот не открывали. Пусть это останется секретом – когда-нибудь расскажу.

А вообще, базовой будет Искра с мотором ВАЗ‑11182 (1.6, 90 л. с.) и с 5‑ступенчатой вазовской коробкой.

Кроме того, будет 16‑клапанная версия мощностью 106 л. с. – как с вариатором, так и с 6‑ступенчатой механикой.

Передние сиденья – удобные. Обивка – износостойкая. Руль регулируется и по вылету, причем в достаточном диапазоне.

Переднее сиденье отодвинуто до упора – и на заднее я сажусь, упираясь коленями. В Весте чуть просторнее. Чтобы сложить по частям заднее сиденье, нужно дергать за тканевые петельки. Спинка ложится на подушку. Проем – не очень большой.

Свое нутро

А вот интерьер у Искры – свой. Хотя многие мелкие элементы вы можете увидеть на французских машинах. Пластик жесткий, всё серым по серому, особого шарма нет, но эргономика – правильная.

При моем росте 186 см я удобно сажусь на место водителя. Треугольник «руль-сиденье-педали» выверен идеально. И спинку можно поставить почти вертикально, чего не позволяет Веста.

Черная накладка на стойке играет чисто декоративную функцию, дополнительных уплотнителей здесь нет. По дверному проему идет один полноценный уплотнитель, а по низу дверей пущена уплотнительная кромка.

Перекалибровка

Многие спрашивают: на что АВТОВАЗ потратил такие деньжищи, если машина уже была практически готова? А на то самое импортозамещение.

У всех в голове что? Электронные блоки, коробки передач… Во многом так оно и было. Например, всю электронную начинку перевели на компонентную базу компании «Итэлма». Но и по более прозаическим позициям нашлось немало работы.

Вы удивитесь, но даже не все кузовные панели планировалось закупать в России. Берем, например, штампованную панель, которая вваривается за сиденьями и которая связывает боковины кузова – она играет важнейшую роль в жесткости всей конструкции. Ее тоже нужно было локализовать.

Задние колесные арки закрыты пластиковыми подкрылками не полностью. Как это сказывается на шумоизоляции и стойкости к пескострую – на знаю. Посмотрим, как будет сделано на серийной машине.

Спрашивают у поставщика: можете отштамповать такую же? Ответ: можем, но не такую. У вас отбортовки идут в разные стороны, значит нужно штамповать в две операции – а это дороже выходит. А чтобы за один удар штампануть – давайте делать загиб в одну сторону. Но это уже другая деталь: надо изменить точки сварки, надо вот здесь поставить усиливающую косынку, надо переделать документацию. И это – по одной детали! А таких позиций в разных узлах было множество. И всё это – время, люди, деньги.

Общие инвестиции в проект Искры – в изначальные работы (еще при французах) и в нынешнее импортозамещение, включая постановку на производство – оцениваются в 37 млрд рублей. По меркам автоиндустрии, не такие уж большие деньги – около 370 млн евро. Поскольку изначально платформа Renault-Nissan CMF-B‑LS, да и почти вся конструкция – французская, всё обошлось гораздо дешевле. Если такую машину разрабатывать с нуля, да еще со своими (новыми) агрегатами, обойдется в несколько раз дороже и займет больше времени.

Поскольку в основе машины лежит платформа Renault-Nissan CMF-B‑LS, задние тормозные механизмы – барабанные. На дисковые тормоза можно надеяться только в перспективной версии Спорт. В передней подвеске со стойками McPherson предсерийных прототипов немало импортных комплектующих. Например, приводные валы – фирмы GKN. В серии будут другие компоненты, но пока не на все из них номинированы поставщики.

Когда

Судя по тому, что для производства Искры номинированы еще не все поставщики комплектующих, до начала производства остается как минимум полгода. По моим прикидкам, Искру начнут делать в январе, а продажи развернут в начале весны.

В производство пойдут сразу все версии – седан, универсал, кросс-универсал, с разными моторами и коробками.

Задняя полунезависимая подвеска – простое и надежное решение. Тепловые экраны и прочие элементы – всё сделано аккуратно. На традиционный вопрос про полный привод дам столь же традиционный ответ: нет, не планируется. И версия SW Cross тоже будет исключительно переднеприводной.

Почем

Цен, конечно же, нет. Но понятно, что Искра будет подпирать Весту. Как сказал Максим Соколов, если бы Искру начали выпускать сейчас, то в ценах сегодняшнего дня она могла бы стоить от 1 млн до 1,2 млн рублей.

Думаю, к весне 2025 года всё слегка изменится – и базовая машина будет стоить ближе к 1 150 000 рублей. А максимальная уйдет ближе к 1,5 млн рублей – это за SW Cross со 106‑сильным мотором, вариатором и приличным оснащением. Будет хорошо, если я ошибаюсь.

Опять же, мы говорим о рекомендованных розничных ценах. А какими будут реальные цены у дилеров будущей весной на первые машины – можно только гадать. Надеюсь, они не будут сильно наглеть – а мы будем за этим следить.

На ПМЭФ‑2024 показали только седан. В задних фонарях есть что-то пежошно-ситроеновское. Но в целом – ладный облик. Мне больше нравится универсал, а еще больше – его кросс-версия, с рейлингами на крыше. Придет время – покажу и вам.

Для кого

Максим Соколов сказал, что в первые годы Искру будут выпускать в количестве 70–100 тысяч штук ежегодно. Я даже переспросил: почему так мало? Нужно выпускать больше!

Будет ли спрос? Будет. АВТОВАЗ продаст всё, что сможет произвести. Проблема будет не продать, а выпустить столько, сколько затребует рынок.

И дело даже не в том, что Искру будут активно покупать госструктуры, окологосударственные предприятия и таксисты. Я уверен, что будет огромный спрос среди частников – красивая машина, с известными агрегатами, наверняка беспроблемная в эксплуатации. И запчасти постепенно появятся в каждой дыре.

И, конечно, я советую универсал. Когда только-только появилась Веста SW, я поспорил в топ-менеджерами ВАЗа, что универсал займет до 40% процентов от общего объема продаж Весты. Мне никто не верил. Клянусь: никто! Но я оказался прав: доля универсала доходит до 50%! Жаль, что спорили просто так, на интерес.

Надо будет по поводу Искры с кем-нибудь поспорить.