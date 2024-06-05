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АВТОВАЗ представил новую модель Lada Iskra

Седан Lada Iskra с двигателем 90 л.с. представлен на ПМЭФ-2024

В рамках проходящего в Санкт-Петербурге форума ПМЭФ-2024 АВТОВАЗ провел премьеру новой модели, получившей название Lada Iskra. Презентован пока лишь седан, однако планируется, что Искра будет целым семейством, в которое войдут также универсал и кросс-универсал.

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Lada Iskra
Lada Iskra

Как сообщил находящийся на ПМЭФ главный редактор «За рулем» Максим Кадаков, за два года, что АВТОВАЗ занимается импортозамещением этой модели, дизайн изменений не претерпел. Напомним, Искра начала разрабатываться еще во времена сотрудничества с Renault Group и базируется на платформе CMF-B-LS, легшей в основу Logan третьего поколения.

Lada Iskra
Lada Iskra

К настоящем моменту появилось около новых 400 деталей, электронная инфраструктура локализована полностью, сообщает пресс-служба.

Lada Iskra
Lada Iskra

Гамма силовых агрегатов будет заимствованной у Гранты и Весты, но с важными обновлениями: 8-клапанник ВАЗ-11182 (90 л.с.) в паре с 5-ступенчатой МКП, а также и 16-клапанник ВАЗ-21127 (106 л.с.), агрегатированный либо с автоматической коробкой (очевидно, имеется ввиду вестовский вариатор из КНР) и... 6-ступенчатой МКП!

В настоящее время модель проходит подготовку к производству и финальный цикл испытаний и калибровок. По словам президента АВТОВАЗа Максима Соколова, в разработку и запуск Искры вложено 23 млрд рублей. Старт серийного производства намечен на начало 2025 года.

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Максим Кадаков
Количество просмотров 2
05.06.2024
Фото:Максим Кадаков
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