АВТОВАЗ назвал дату презентации новой модели Lada Iskra
На АВТОВАЗе объявили дату премьеры семейства автомобилей, получившего название Lada Iskra. Базовой моделью станет седан, именно его покажут на Петербургском международном экономическом форуме, где АВТОВАЗ выступает национальным партнером. Доселе о внешности новинки можно судить только по патентным изображениям.
Презентация в рамках ПМЭФ-2024 начнется 5 июня в 13:00 по московскому времени. Машину можно будет увидеть в зоне уличной экспозиции бренда Lada, уточняет официальный пресс-релиз.
Напомним, Lada Iskra – это модель B-класса, но она крупнее Гранты и призвана в будущем заменить ее в модельном ряду. При этом новинка чуть компактнее Весты. Помимо седана, в семейство Искра войдут универсал и кросс-универсал.
В основе – переднеприводная французская платформа CMF-B, общая с Renault Logan третьего поколения. Силовые агрегаты – по всей вероятности, унаследованные от Гранты и Весты 1.6 (может быть, и 1.8) в паре с МКП и новым китайским вариатором WLY... Изначально модель планировали запустить в серийное производство в 2024-м, но, по нынешнему графику, это произойдет в начале 2025 года.
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