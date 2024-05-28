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Lada Iskra сбросит полог на ПМЭФ-2024
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АВТОВАЗ назвал дату презентации новой модели Lada Iskra

Пресс-служба АВТОВАЗа: Lada Iskra будет представлена на ПМЭФ-2024

На АВТОВАЗе объявили дату премьеры семейства автомобилей, получившего название Lada Iskra. Базовой моделью станет седан, именно его покажут на Петербургском международном экономическом форуме, где АВТОВАЗ выступает национальным партнером. Доселе о внешности новинки можно судить только по патентным изображениям.

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Презентация в рамках ПМЭФ-2024 начнется 5 июня в 13:00 по московскому времени. Машину можно будет увидеть в зоне уличной экспозиции бренда Lada, уточняет официальный пресс-релиз.

Напомним, Lada Iskra – это модель B-класса, но она крупнее Гранты и призвана в будущем заменить ее в модельном ряду. При этом новинка чуть компактнее Весты. Помимо седана, в семейство Искра войдут универсал и кросс-универсал.

Lada Iskra сбросит полог на ПМЭФ-2024
Lada Iskra сбросит полог на ПМЭФ-2024

В основе – переднеприводная французская платформа CMF-B, общая с Renault Logan третьего поколения. Силовые агрегаты – по всей вероятности, унаследованные от Гранты и Весты 1.6 (может быть, и 1.8) в паре с МКП и новым китайским вариатором WLY... Изначально модель планировали запустить в серийное производство в 2024-м, но, по нынешнему графику, это произойдет в начале 2025 года.

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:АВТОВАЗ
28.05.2024
Фото:АВТОВАЗ
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