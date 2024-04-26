Выпуск стартует в начале 2025 года: инвестиции составили 37 млрд рублей

Глава АВТОВАЗа Соколов: готовность Lada Iskra оценивается в пределах 80%

Готовность новой модели Lada Iskra оценивается в пределах 80%, серийное производство начнется в начале 2025 года. Об этом представителям СМИ в кулуарах съезда РСПП рассказал глава АВТОВАЗа Максим Соколов.

«Уровень готовности можно оценить в пределах 80%. То есть мы видим, что собираются и свариваются корпуса. И, конечно, впечатляет, радует, что в столь короткие сроки нам удалось добиться суверенитета над этой новой глобальной платформой, включив ее в перечень базиса для развития продуктовой линейки», – уточнил президент концерна.

Соколов подтвердил, что на конвейер новинка встанет в начале 2025 года, но до того момента нужно локализовать несколько десятков компонентов. Оценивая инвестиции в проект по созданию нового семейства Iskra, Соколов назвал цифру 37 млрд рублей.

Отвечая на вопрос о кроссовере на базе Vesta, глава АВТОВАЗа уточнил, что его дизайн «зафиксирован», и в настоящее время ведутся работы по локализации компонентов для выпуска модели.

«Мы зафиксировали дизайн, открыли тендерные процедуры для наших поставщиков. Мы семимильными шагами ведем работу по локализации компонентной базы этого автомобиля. Горизонт этой работы чуть длиннее, чем у Iskra, потому что этот автомобиль практически на новой платформе», – объяснил глава предприятия.

Он напомнил, что эта модель формируется на базе платформы Vesta, плюсом Соколов назвал тот факт, что это полностью отечественная «автовазовская, родная платформа». Но с точки зрения дизайна это будет абсолютно другая модель, подытожил Соколов.

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Источник: tass.ru