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Новая модель АВТОВАЗа Лада Искра: всё, что о ней известно

Что это за машина и почем ее будут продавать, выяснил главный редактор «За рулем».

За РулемНовая модель АВТОВАЗА — стало известно название и подробности

Искра – народная

Iskra – имя довольно неожиданное. Не уверен, что понравится всем. Хотя раньше многим не нравилось имя Гранта. А до этого – Калина.

Вопреки многочисленным предложениям русифицировать всё и вся, имя Iskra предлагается писать латиницей. Меня ничуть не коробит. Хоть Буратиной назови, как предложил один политик – лишь бы машина была хорошей.

А машину-то пока никто не видел. Ну, почти никто. Мне посчастливилось посмотреть ее и даже посидеть в ней года полтора назад, на этапе предсерийной проработки.

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Почти наша

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Первое и главное. Iskra – машина класса В. Она будет чуть крупнее Гранты, но поменьше Весты. Очень красивая, по-настоящему европейская машина. С некоторыми дизайнерскими цитатами – есть в ней, как мне показалось, что-то от современных Peugeot и Renault. И это неудивительно, поскольку машина разрабатывалась еще в бытность концерна Renault-Nissan-Mitsubishi, в который входил АВТОВАЗ.

Машину изначально проектировали на глобальной реношной платформе CMF-B, на которую хотели постепенно перевести все Лады. А теперь, после ухода французов, АВТОВАЗ занимается замещением компонентов и поиском новых поставщиков. Насколько удачной окажется эта работа, сейчас сложно предположить – как и то, насколько изменится машина.

Если удастся сохранить дизайн и все интерьерные решения, это будет замечательно.

С 2024 года

Максим Соколов заверил меня, что подготовка производства Искры идет по графику. Например, готовность сварочного производства – на 90%.

План подразумевает запуск Искры в конце 2024 года. А это, в свою очередь, говорит о том, что продавать машину начнут в первом квартале 2025 года.

И вариатор

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Лада Искра – машина переднеприводная. По моторам она будет частично унифицирована с нынешним модельным рядом, что логично. Например, со временем на Искре мы увидим даже вазовский мотор 1.8, который на Гранту не ставится в принципе.

И уже понятно, что со старта производства появятся версии с автоматизированной трансмиссией. Скорее всего – с вариатором. Хотя базовые машины будут с механической коробкой передач. Очень хотелось бы, чтобы вазовцы нашли 6‑ступенчатую механику – как это сейчас принято говорить, у восточных партнеров. Поскольку своей такой коробки нет.

Даже SW Cross

В производство пойдут седан, универсал и универсал-кросс. Если вы помните такой универсал, как Skoda Fabia Combi, то универсал Искра будет примерно того же размера. Не очень большой, но достаточно вместительный. А версия Cross будет отличаться увеличенным клиренсом и пластиковым обвесом кузова.

Цена

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Каждый новый автомобиль становится дороже… Искра должна попасть в ценовой диапазон, в котором сейчас нет ни одной машины. То есть она должна быть дороже Гранты, но дешевле Весты.

На мой взгляд, в ценах сегодняшнего дня Искра никак не может быть дешевле 1 млн рублей. Аккуратно предположу, что цены будут начинаться с 1,1 млн рублей и будут заканчиваться на 1,5 млн рублей. Хотя за полтора года до появления машины много чего может измениться – от курса рубля до ситуации с поставщиками. А уже сейчас понятно, что Искра в определенной степени будет импортозависима – по тому же вариатору и некоторым другим компонентам.

И, безусловно, цена завязана на объем выпуска. Чем выше будет объем производства, тем больше шансов на приемлемые цены. А чтобы выйти на хорошую рентабельность, выпускать нужно хотя бы 75 тысяч автомобилей в год. Это связано еще и с общим объемом инвестиций, который оценивается в 37 миллиардов рублей.

А Гранта?

Ее будут выпускать параллельно с Искрой. Как минимум еще года три – как самую простую, самую доступную модель. Но в конце концов ее снимут с производства – в 2026 или в 2027 году.

На Петербургском международном экономическом форуме 2023 представили еще одну новинку АВТОВАЗа — Ладу Аура. О ней мы тоже расскажем — заходите почаще!

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Фото: depositphotos

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За РулемКадаков Максим
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Отзывы о LADA Granta (20)

За РулемБезымянный
LADA Granta  2014/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

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