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К достоинствам Фабии следует отнести обилие емкостей для хранения полезных вещей – ниш, полостей и карманчиков. Даже бардачков здесь больше, чем обычно.Названо надежное (и недорогое) семейное авто с пробегом
Skoda Fabia была популярна благодаря умеренным...
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Названо надежное (и недорогое) семейное авто с пробегом

Skoda Fabia была популярна благодаря умеренным ценам. А с годами стало понятно, что машина неприхотливая и живучая.

За РулемКроссовер за полмиллиона — 4 самые живучие модели

Машина создана на платформе, общей с европейским Polo четвертого поколения и Audi A1. Выпускали пятидверный хэтчбек и универсал (Fabia Combi), который на 255 мм длиннее. Багажник универсала намного больше – 505 против 300 литров у хэтчбека.

С 2008 года открыли сборку в Калуге. В 2010 году провели легкий рестайлинг, вместе с ним у нас появился наддувный мотор 1.2.

Skoda Fabia
Skoda Fabia
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Достоинства

  • Разумные цены, недорогое обслуживание, нетрудно найти запчасти.
  • Отлично скомпонованный и просторный салон.
  • Недурная управляемость.

Недостатки

  • Посредственная коррозионная ­стойкость.
  • С гидроавтоматом сочетается только один мотор.

Моторы

За Рулем8 проблем популярного мотора Volkswagen и Skoda

Трехцилиндровый дизель 1.4 редок, но встречается. Специально искать его не стоит: капризный, в ремонте дорог.

Базовый мотор – трехцилиндровый атмосферник 1.2 MPI (60, 70 л.с.), самая распространенная причина посещений сервиса. Быстро растягивается цепь ГРМ, неудачная конструкция поршневых колец (нагар, масложор) и поршней (прогорают), регулярно засоряются форсунки, дроссель и система вентиляции картера.

Наддувный 1.2 TSI (105 л.с.) – из того же семейства ЕА111, но у него четыре цилиндра, а те же проблемы выражены ярче. Плюс не особо жизнестойкие ТНВД и турбокомпрессор. Ресурс обоих моторов 1.2 – не выше 250 тысяч км, позитивных отзывов о них почти нет. Выглядят неликвидом – половина машин на вторичке именно с 1.2, хотя с другими моторами их продано намного больше.

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За РулемЗиновьев Сергей
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Отзывы о Skoda Fabia (1)

За РулемБезымянный
Skoda Fabia  2012/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

Удобство в парковке,экономичная,салон высокий жена шапкой не задевает, когда покупал это было главное.покупал на спидометре было 27580,за полтора года проехал 15000 км ,замечаний не было.зимой в салоне комфортно.плохо что нет климат контроля,но ничего и так хорошо.свет очень хороший,противотуманки обочину освещают очень хорошо,ехать даже осенью,когда видимость никакая

Недостатки:

нисковата

Комментарий:

машина очень хорошая,рекомендую,но не для шумахеров. появилась ошибка 6322 недостаток воздуха.главное то горит то не горит.говорят надо чистить дросельную заслонку.посоветуйте что делать.

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