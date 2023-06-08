Названо надежное (и недорогое) семейное авто с пробегом

Skoda Fabia была популярна благодаря умеренным ценам. А с годами стало понятно, что машина неприхотливая и живучая.

Машина создана на платформе, общей с европейским Polo четвертого поколения и Audi A1. Выпускали пятидверный хэтчбек и универсал (Fabia Combi), который на 255 мм длиннее. Багажник универсала намного больше – 505 против 300 литров у хэтчбека.

С 2008 года открыли сборку в Калуге. В 2010 году провели легкий рестайлинг, вместе с ним у нас появился наддувный мотор 1.2.

Skoda Fabia

Достоинства

Разумные цены, недорогое обслуживание, нетрудно найти запчасти.

Отлично скомпонованный и просторный салон.

Недурная управляемость.

Недостатки

Посредственная коррозионная ­стойкость.

С гидроавтоматом сочетается только один мотор.

Моторы

Трехцилиндровый дизель 1.4 редок, но встречается. Специально искать его не стоит: капризный, в ремонте дорог.

Базовый мотор – трехцилиндровый атмосферник 1.2 MPI (60, 70 л.с.), самая распространенная причина посещений сервиса. Быстро растягивается цепь ГРМ, неудачная конструкция поршневых колец (нагар, масложор) и поршней (прогорают), регулярно засоряются форсунки, дроссель и система вентиляции картера.

Наддувный 1.2 TSI (105 л.с.) – из того же семейства ЕА111, но у него четыре цилиндра, а те же проблемы выражены ярче. Плюс не особо жизнестойкие ТНВД и турбокомпрессор. Ресурс обоих моторов 1.2 – не выше 250 тысяч км, позитивных отзывов о них почти нет. Выглядят неликвидом – половина машин на вторичке именно с 1.2, хотя с другими моторами их продано намного больше.

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