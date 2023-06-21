Модель Lada Granta снимут с производства к 2027 году
Новая модель Lada Iskra некоторое время будет выпускаться параллельно с нынешней Грантой, а затем полностью заменит ее. Об этом глава АВТОВАЗа сообщил журналистам на недавно завершившемся ПМЭФ-2023.
«Что касается перспектив Granta, мы на какое-то время сохраним ее производство, переведя ее, возможно, на другую линию. В дальнейшем Granta будет, как и любая другая модель, отжив свой век, уходить в прошлое», – сказал Максим Соколов.
Источник пишет, что затем Соколов уточнил: производство Гранты планируется прекратить к 2027 году.
Напомним, приходящая на смену Гранте модель Lada Iskra будет базироваться на оставшейся от сотрудничества с Renault Group платформе CMF-B. На этой базе построен, в частности, новый Renault Logan. Внутризаводское обозначение проекта на АВТОВАЗе – XJO, а в СМИ можно найти обозначение как «новая Гранта». Дизайн будет перекликаться с Вестой, не исключается применение двигателя 122 л.с.
Lada Granta выпускается АВТОВАЗом с 2011 года и является почти бессменным лидером продаж как в линейке моделей АВТОВАЗа, так и на российском рынке легковых автомобилей.
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Источник: Интерфакс
Фото: АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Granta (20)
Достоинства:
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Недостатки:
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Комментарий:
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...