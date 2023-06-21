Модель Lada Granta снимут с производства к 2027 году

До этого срока ее будут производить на другой сборочной линии.

Новая модель Lada Iskra некоторое время будет выпускаться параллельно с нынешней Грантой, а затем полностью заменит ее. Об этом глава АВТОВАЗа сообщил журналистам на недавно завершившемся ПМЭФ-2023.

«Что касается перспектив Granta, мы на какое-то время сохраним ее производство, переведя ее, возможно, на другую линию. В дальнейшем Granta будет, как и любая другая модель, отжив свой век, уходить в прошлое», – сказал Максим Соколов.

Источник пишет, что затем Соколов уточнил: производство Гранты планируется прекратить к 2027 году.

Напомним, приходящая на смену Гранте модель Lada Iskra будет базироваться на оставшейся от сотрудничества с Renault Group платформе CMF-B. На этой базе построен, в частности, новый Renault Logan. Внутризаводское обозначение проекта на АВТОВАЗе – XJO, а в СМИ можно найти обозначение как «новая Гранта». Дизайн будет перекликаться с Вестой, не исключается применение двигателя 122 л.с.

Lada Granta выпускается АВТОВАЗом с 2011 года и является почти бессменным лидером продаж как в линейке моделей АВТОВАЗа, так и на российском рынке легковых автомобилей.

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Источник: Интерфакс

Фото: АВТОВАЗ