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Модель Lada Granta снимут с производства к 2027 годуМодель Lada Granta снимут с производства к 2027 году
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Jetour Dashing напомнил мне Омоду С5. Но выглядит строже за счет цветовой гаммы и отсутствия контрастной крыши. Машину длиной 4590 мм (крупнее Tiggo 7 Pro) предложат с турбомоторами 1.5 и 1.6 мощностью 156 и 197 л. с. соответственно. Интересно, что в «базе» будет механическая коробка. Доселе из всех кроссоверов концерна Chery «на ручке» можно было купить только самый дешевый Tiggo 4 Pro с атмосферником.Новый китайский кроссовер в России: турбомоторы 1.5 и 1.6, МКП и много «фишек»
Jetour Dashing – машина интересная и не лишена...

Модель Lada Granta снимут с производства к 2027 году

До этого срока ее будут производить на другой сборочной линии.

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Новая модель Lada Iskra некоторое время будет выпускаться параллельно с нынешней Грантой, а затем полностью заменит ее. Об этом глава АВТОВАЗа сообщил журналистам на недавно завершившемся ПМЭФ-2023.

«Что касается перспектив Granta, мы на какое-то время сохраним ее производство, переведя ее, возможно, на другую линию. В дальнейшем Granta будет, как и любая другая модель, отжив свой век, уходить в прошлое», – сказал Максим Соколов.
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Источник пишет, что затем Соколов уточнил: производство Гранты планируется прекратить к 2027 году.

Напомним, приходящая на смену Гранте модель Lada Iskra будет базироваться на оставшейся от сотрудничества с Renault Group платформе CMF-B. На этой базе построен, в частности, новый Renault Logan. Внутризаводское обозначение проекта на АВТОВАЗе – XJO, а в СМИ можно найти обозначение как «новая Гранта». Дизайн будет перекликаться с Вестой, не исключается применение двигателя 122 л.с.

Lada Granta выпускается АВТОВАЗом с 2011 года и является почти бессменным лидером продаж как в линейке моделей АВТОВАЗа, так и на российском рынке легковых автомобилей.

Источник: Интерфакс

Фото: АВТОВАЗ

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За РулемИннокентий Кишкурно
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Отзывы о LADA Granta (20)

За РулемБезымянный
LADA Granta  2014/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

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