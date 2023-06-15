Новая модель АВТОВАЗА — стало известно название и подробности

Да, это та самая Гранта 2 (так мы ее до сих пор все называли), которую собираются выпускать в нише бюджетных авто. При этом нынешняя Гранта тоже какое-то время останется на конвейере.

Глава АВТОВАЗа Максим Соколов ранее намекал, что новый автомобиль получит иное имя. До сих пор в СМИ проект фигурировал под названием Гранта 2.

Сегодня на Петербургском международном экономическом форуме Максим Соколов наконец раскрыл имя будущей новинки – Lada Iskra. Название именно на латыни.

Iskra – машина класса В. Она будет чуть крупнее Гранты, но меньше Весты. И ценовой диапазон тот же – дороже Гранты, но дешевле Весты. Известно также, что по дизайну это будет совершенно новый автомобиль, но с узнаваемым ДНК Лады.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Аккуратно предположу, что такой автомобиль не будет дешевле 1 млн рублей. Хотя за полтора года до появления машины рассуждать о цене можно лишь теоретически. Много чего может измениться за это время – от курса рубля до ситуации с поставщиками. И чем выше будет объем производства, тем больше шансов на приемлемые цены. А чтобы выйти на хорошую рентабельность, выпускать нужно хотя бы 70 тысяч автомобилей в год. Это связано еще и с общим объемом инвестиций, который оценивается в 37 миллиардов рублей.

В производство пойдут седан, универсал и универсал-кросс. Изначально машина проектировалась на глобальной платформе C-MFB, а теперь АВТОВАЗ занимается замещением компонентов и поиском новых поставщиков. Iskra будет частично унифицирована по агрегатам с нынешним модельным рядом. Например, со временем на Искре мы увидим даже вазовский мотор 1.8. И очевидно, что со старта производства появятся версии с автоматизированной трансмиссией.

Максим Соколов отметил, что подготовка производства Искры идет по графику. Например, готовность сварочного производства – на 90%. Если не подведут поставщики комплектующих, то все будет идти по плану.

А план подразумевает запуск Искры в конце 2024 года. Начало продаж – в первом квартале 2025-го.

Источник: «За рулем»

Фото: Сергей Петров/ТАСС и «За рулем»