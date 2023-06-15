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Новая модель АВТОВАЗА — стало известно название и подробности

Да, это та самая Гранта 2 (так мы ее до сих пор все называли), которую собираются выпускать в нише бюджетных авто. При этом нынешняя Гранта тоже какое-то время останется на конвейере.

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Глава АВТОВАЗа Максим Соколов ранее намекал, что новый автомобиль получит иное имя. До сих пор в СМИ проект фигурировал под названием Гранта 2.

Сегодня на Петербургском международном экономическом форуме Максим Соколов наконец раскрыл имя будущей новинки – Lada Iskra. Название именно на латыни.

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Iskra – машина класса В. Она будет чуть крупнее Гранты, но меньше Весты. И ценовой диапазон тот же – дороже Гранты, но дешевле Весты. Известно также, что по дизайну это будет совершенно новый автомобиль, но с узнаваемым ДНК Лады.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

За Рулем

– Аккуратно предположу, что такой автомобиль не будет дешевле 1 млн рублей. Хотя за полтора года до появления машины рассуждать о цене можно лишь теоретически. Много чего может измениться за это время – от курса рубля до ситуации с поставщиками. И чем выше будет объем производства, тем больше шансов на приемлемые цены. А чтобы выйти на хорошую рентабельность, выпускать нужно хотя бы 70 тысяч автомобилей в год. Это связано еще и с общим объемом инвестиций, который оценивается в 37 миллиардов рублей.

В производство пойдут седан, универсал и универсал-кросс. Изначально машина проектировалась на глобальной платформе C-MFB, а теперь АВТОВАЗ занимается замещением компонентов и поиском новых поставщиков. Iskra будет частично унифицирована по агрегатам с нынешним модельным рядом. Например, со временем на Искре мы увидим даже вазовский мотор 1.8. И очевидно, что со старта производства появятся версии с автоматизированной трансмиссией.

Максим Соколов отметил, что подготовка производства Искры идет по графику. Например, готовность сварочного производства – на 90%. Если не подведут поставщики комплектующих, то все будет идти по плану.

А план подразумевает запуск Искры в конце 2024 года. Начало продаж – в первом квартале 2025-го.

Источник: «За рулем»

Фото: Сергей Петров/ТАСС и «За рулем»

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Отзывы о LADA Granta (20)

За РулемБезымянный
LADA Granta  2014/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

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