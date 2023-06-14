Губернатор Самары предложил пересадить чиновников на новые Lada Vesta

Выяснили, на чем они ездят сейчас.

Самарский губернатор Дмитрий Азаров предложил пересадить депутатов и чиновников на новую удлиненную модель Lada Vestа.

Самарский губернатор сообщил, что уже 86% легкового автопарка регионального правительства составляют машины тольяттинского завода.

При этом сам глава региона ездит на Audi, а большинство его министров — на Ford Mondeo. Но времена меняются, кроме того, пополнять властные автопарки предлагают не рядовыми авто, а новыми удлиненными Вестами, которые получили название Lada Aura.

Стало известно, что это вопрос уже находится на рассмотрении в правительстве.

Журналисты «Российской газеты» выяснили, на чем передвигаются чиновники в регионах. Так, руководство Красноярского края в основном ездит на Toyota Camry. Средний возраст этих машин – около десяти лет. Инициативу самарского коллеги там одобрили, но только если все чиновники и депутаты будут ездить по работе на автомобилях исключительно российского производства.

В Удмуртии члены правительства еще три года назад пересели на Lada Vesta. Средний возраст автомобилей – 11 лет.

В администрации Екатеринбурга рассказали, что каждый год автопарк обновляют отечественными машинами, так, в прошлом году закупили 11 Lada Vesta и два внедорожника УАЗ Patriot. Правда, за мэром города Алексеем Орловым закреплен Toyota Land Cruiser 200, но далеко не новый. В правительстве Свердловской области фигурируют закупки автомобилей марок Toyota, Volkswagen, Lexus и Mercedes-Benz.

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Источник: «Российская газета»