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Губернатор Самары предложил пересадить чиновников на новые Lada Vesta

Выяснили, на чем они ездят сейчас.

За РулемМантуров рассказал, кто пересядет на длиннобазную Lada Aura

Самарский губернатор Дмитрий Азаров предложил пересадить депутатов и чиновников на новую удлиненную модель Lada Vestа.

Самарский губернатор сообщил, что уже 86% легкового автопарка регионального правительства составляют машины тольяттинского завода.

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При этом сам глава региона ездит на Audi, а большинство его министров — на Ford Mondeo. Но времена меняются, кроме того, пополнять властные автопарки предлагают не рядовыми авто, а новыми удлиненными Вестами, которые получили название Lada Aura.

Стало известно, что это вопрос уже находится на рассмотрении в правительстве.

Журналисты «Российской газеты» выяснили, на чем передвигаются чиновники в регионах. Так, руководство Красноярского края в основном ездит на Toyota Camry. Средний возраст этих машин – около десяти лет. Инициативу самарского коллеги там одобрили, но только если все чиновники и депутаты будут ездить по работе на автомобилях исключительно российского производства.

В Удмуртии члены правительства еще три года назад пересели на Lada Vesta. Средний возраст автомобилей – 11 лет.

В администрации Екатеринбурга рассказали, что каждый год автопарк обновляют отечественными машинами, так, в прошлом году закупили 11 Lada Vesta и два внедорожника УАЗ Patriot. Правда, за мэром города Алексеем Орловым закреплен Toyota Land Cruiser 200, но далеко не новый. В правительстве Свердловской области фигурируют закупки автомобилей марок Toyota, Volkswagen, Lexus и Mercedes-Benz.

Источник: «Российская газета»

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За РулемАлексеева Елена
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