АВТОВАЗ начал штрафовать дилеров, завышающих цены

Проводится оперативная проверка в отношении трех ритейлеров. Им грозит расторжение дилерского соглашения.

На АВТОВАЗе продолжают разбирать факты завышения рекомендуемых розничных цен на автомобили Lada.

После публикации в одном из федеральных СМИ материала о необоснованном повышении цен на Весту нового поколения, началась оперативная проверка в отношении трех дилерских центров в Москве – «АвтоГЕРМЕС», «ТОРГМАШ» и «ТЕХИНКОМ».

С 10 июня компаниям, которым принадлежат эти дилерские центры, приостанавливается отгрузка новых автомобилей Lada Vesta.

Если результаты проверки подтвердят систематические нарушения дилерских соглашений, предписывающих в том числе продажу автомобилей по рекомендуемым розничным ценам, к данным партнерами будут применены штрафные санкции: значительное сокращение квот на поставку новых автомобилей вплоть до разрыва дилерского соглашения.

АВТОВАЗ просит покупателей, которые столкнулись с отказом официального дилерского центра Lada продать автомобиль по рекомендованной розничной цене, опубликованной на сайте www.lada.ru, оперативно сообщить об этом по телефону горячей линии 8 (800) 700 52 32 или отправить сообщение вице-президенту АВТОВАЗа по продажам и маркетингу Дмитрию Костромину по ссылке с QR кода, размещенного в каждом автосалоне.

АВТОВАЗ гарантирует, что клиенту автосалона продадут автомобиль по рекомендуемой розничной цене (при наличии необходимого автомобиля на складе АВТОВАЗа или дилерского центра, без учета использования сторонних кредитных и страховых продуктов) в течение 24 часов с момента поступления обращения.

Компания предпринимает максимум усилий для контроля за деятельностью более чем 300 официальных дилерских центров, расположенных во всех регионах России.

Акционерам и собственникам всех дилерских предприятий Lada направлено специальное обращение, в котором подчеркивается недопустимость превышения рекомендованных розничных цен и оговорены строгие штрафные санкции в случае нарушений.

Сегодня приобрести автомобиль по рекомендуемым розничным ценам и с соблюдением всех стандартов обслуживания можно и в собственных дилерских центрах сети Lada Сервис. Это автосалоны:

Яхрома ЛАДА (Московская область)

Питер ЛАДА (Санкт-Петербург)

Кострома ЛАДА Сервис

Липецк ЛАДА

Тюмень ЛАДА

Чебоксары ЛАДА

Иж ЛАДА (Ижевск)

Самара ЛАДА

Центральное СТО (Тольятти)

Комсомольская СТО (Тольятти)

ЛАДА Сервис (Тольятти)

Источник, фото: АВТОВАЗ

