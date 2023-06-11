АВТОВАЗ начал штрафовать дилеров, завышающих цены
На АВТОВАЗе продолжают разбирать факты завышения рекомендуемых розничных цен на автомобили Lada.
После публикации в одном из федеральных СМИ материала о необоснованном повышении цен на Весту нового поколения, началась оперативная проверка в отношении трех дилерских центров в Москве – «АвтоГЕРМЕС», «ТОРГМАШ» и «ТЕХИНКОМ».
С 10 июня компаниям, которым принадлежат эти дилерские центры, приостанавливается отгрузка новых автомобилей Lada Vesta.
Если результаты проверки подтвердят систематические нарушения дилерских соглашений, предписывающих в том числе продажу автомобилей по рекомендуемым розничным ценам, к данным партнерами будут применены штрафные санкции: значительное сокращение квот на поставку новых автомобилей вплоть до разрыва дилерского соглашения.
АВТОВАЗ просит покупателей, которые столкнулись с отказом официального дилерского центра Lada продать автомобиль по рекомендованной розничной цене, опубликованной на сайте www.lada.ru, оперативно сообщить об этом по телефону горячей линии 8 (800) 700 52 32 или отправить сообщение вице-президенту АВТОВАЗа по продажам и маркетингу Дмитрию Костромину по ссылке с QR кода, размещенного в каждом автосалоне.
АВТОВАЗ гарантирует, что клиенту автосалона продадут автомобиль по рекомендуемой розничной цене (при наличии необходимого автомобиля на складе АВТОВАЗа или дилерского центра, без учета использования сторонних кредитных и страховых продуктов) в течение 24 часов с момента поступления обращения.
Компания предпринимает максимум усилий для контроля за деятельностью более чем 300 официальных дилерских центров, расположенных во всех регионах России.
Акционерам и собственникам всех дилерских предприятий Lada направлено специальное обращение, в котором подчеркивается недопустимость превышения рекомендованных розничных цен и оговорены строгие штрафные санкции в случае нарушений.
Сегодня приобрести автомобиль по рекомендуемым розничным ценам и с соблюдением всех стандартов обслуживания можно и в собственных дилерских центрах сети Lada Сервис. Это автосалоны:
- Яхрома ЛАДА (Московская область)
- Питер ЛАДА (Санкт-Петербург)
- Кострома ЛАДА Сервис
- Липецк ЛАДА
- Тюмень ЛАДА
- Чебоксары ЛАДА
- Иж ЛАДА (Ижевск)
- Самара ЛАДА
- Центральное СТО (Тольятти)
- Комсомольская СТО (Тольятти)
- ЛАДА Сервис (Тольятти)
Источник, фото: АВТОВАЗ
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