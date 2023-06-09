На Lada Granta вернут ABS: вот когда это случится
Уже этим летом Lada Granta будут сходить с конвейера, оснащенные антиблокировочной системой тормозов (ABS).
«На Vesta в базовом варианте они уже установлены практически с момента запуска конвейера. Что касается Granta - мы планируем возобновить эту функцию уже летом этого года», - рассказал глава АВТОВАЗа Максим Соколов в кулуарах выставки «Евразия - наш дом».
Напомним, что в конце мая текущего года было принято решение о поэтапном возврате техрегламента в автопроме на период до 1 февраля 2024 года и постепенной отмене действующих смягчений. В частности, оснащение автомобилей ABS станет обязательным с 1 декабря.
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Источник: ТАСС
Фото: Автоваз
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Отзывы о LADA Granta (20)
Достоинства:
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Недостатки:
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Комментарий:
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...