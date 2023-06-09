На Lada Granta вернут ABS: вот когда это случится

Сейчас автопроизводителям разрешено выпускать упрощенные машины.

Уже этим летом Lada Granta будут сходить с конвейера, оснащенные антиблокировочной системой тормозов (ABS).

«На Vesta в базовом варианте они уже установлены практически с момента запуска конвейера. Что касается Granta - мы планируем возобновить эту функцию уже летом этого года», - рассказал глава АВТОВАЗа Максим Соколов в кулуарах выставки «Евразия - наш дом».

Напомним, что в конце мая текущего года было принято решение о поэтапном возврате техрегламента в автопроме на период до 1 февраля 2024 года и постепенной отмене действующих смягчений. В частности, оснащение автомобилей ABS станет обязательным с 1 декабря.

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Источник: ТАСС

Фото: Автоваз