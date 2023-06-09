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На Lada Granta вернут ABS: вот когда это случится

Сейчас автопроизводителям разрешено выпускать упрощенные машины.

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Уже этим летом Lada Granta будут сходить с конвейера, оснащенные антиблокировочной системой тормозов (ABS).

«На Vesta в базовом варианте они уже установлены практически с момента запуска конвейера. Что касается Granta - мы планируем возобновить эту функцию уже летом этого года», - рассказал глава АВТОВАЗа Максим Соколов в кулуарах выставки «Евразия - наш дом».

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Напомним, что в конце мая текущего года было принято решение о поэтапном возврате техрегламента в автопроме на период до 1 февраля 2024 года и постепенной отмене действующих смягчений. В частности, оснащение автомобилей ABS станет обязательным с 1 декабря.

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Источник: ТАСС

Фото: Автоваз

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За РулемПономарева Дарина
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Отзывы о LADA Granta (20)

За РулемБезымянный
LADA Granta  2014/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

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