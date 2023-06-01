Упрощенный техрегламент для авто продлили. Но есть одно «но»
Правительство РФ собирается поэтапно возвращать техрегламент в автопроме, поэтому ныне действующие смягчения будут отменяться постепенно. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин.
В частности, новым постановлением предусмотрено, что с 1 июня 2023 года выпускаемые на территории РФ транспортные средства должны соответствовать стандарту не ниже Евро-2, а оснащение автомобилей антиблокировочной системой тормозов (ABS) станет обязательным с 1 декабря.
Кроме того, в документе указано, что срок ввоза физлицами автомобилей без кнопки SOS продлен до 1 февраля 2024 года.
Юрлица и ИП при этом продолжат подключаться к госинформсистеме ЭРА-ГЛОНАСС. Это обязательство в рамках параллельного импорта сохраняется.
Для брендов, не прекращавших официальные поставки в Россию, до 1 октября сохраняется механизм ввоза по заключениям, оформляемым в рамках упрощенного техрегламента, говорится в документе.
Справка
В мае прошлого года правительство упростило требования к сертификации автомобилей, в том числе было разрешено выпускать автомобили всех экологических классов от Евро-0 до Евро-5, не устанавливать ABS и устройство вызова экстренных служб на автомобили, выпущенных до 1 августа 2022 года.
Позже Минпромторг сообщил, что с 1 июня начнет постепенное возвращение к прежним требованиям техрегламента.
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Источник: ТАСС
Фото: depositphotos.com
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