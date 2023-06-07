Стало известно, когда отечественные ABS поступят на заводы

Первое в РФ производство антиблокировочных тормозных систем (ABS) запускается в Костроме.

1 июля начнутся серийные поставки ABS с производства в Костроме российским автопроизводителям, замглавы Минпромторга Василий Шпак.

Точные сроки запуска нового производства замминистра не уточнил.

Шпак также отметил, что для автопрома уже удалось импортозаместить электронные блоки управления, жгутовую продукцию и частично датчики.

Доля российских электронных компонентов в автопроме продолжит расти, как и локализация недостающей электронной архитектуры, уточнил он.

ABS - система, предотвращающая блокировку колес при торможении. Высоко локализованные автопроизводители, в частности АВТОВАЗ, столкнулись с дефицитом систем ABS и ESP после ухода иностранных компаний.

Впоследствии власти приняли решение ввести упрощенный техрегламент, который допускал отсутствие данных систем в выпускаемой машине, чтобы не допустить приостановки конвейеров. В конце мая кабмин постановил вернуть с декабря 2023 года установку системы ABS в обязательные требования к выпуску машин.

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Источник: РИА Новости

Фото: depositphotos.com