Стало известно, когда отечественные ABS поступят на заводы
1 июля начнутся серийные поставки ABS с производства в Костроме российским автопроизводителям, замглавы Минпромторга Василий Шпак.
Точные сроки запуска нового производства замминистра не уточнил.
Шпак также отметил, что для автопрома уже удалось импортозаместить электронные блоки управления, жгутовую продукцию и частично датчики.
Доля российских электронных компонентов в автопроме продолжит расти, как и локализация недостающей электронной архитектуры, уточнил он.
ABS - система, предотвращающая блокировку колес при торможении. Высоко локализованные автопроизводители, в частности АВТОВАЗ, столкнулись с дефицитом систем ABS и ESP после ухода иностранных компаний.
Впоследствии власти приняли решение ввести упрощенный техрегламент, который допускал отсутствие данных систем в выпускаемой машине, чтобы не допустить приостановки конвейеров. В конце мая кабмин постановил вернуть с декабря 2023 года установку системы ABS в обязательные требования к выпуску машин.
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Источник: РИА Новости
Фото: depositphotos.com
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