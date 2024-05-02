В вопросе законности квадратных номеров поставлена точка
Глава ГИБДД подтвердил законность установки квадратных номеров спереди машины
Вопрос от читателя «За рулем»:
– В прессе появилась информация, что теперь квадратные номера можно устанавливать спереди машины. Так?
Н. Вавилов, Иркутская область
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На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
– Действительно, в соответствии с поправкой к национальному стандарту ГОСТ Р 50577–2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования», внесенной 18 октября 2023 г., допускается установка регистрационных знаков типа 1 А (так называемые «квадратные») вместо регистрационных знаков типа 1 как сзади, так и спереди транспортных средств.
- Изменился домашний адрес – машину снова регистрировать? Ответ тут.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Фото:АГН «Москва» и «За рулем»
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02.05.2024
Фото:АГН «Москва» и «За рулем»
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