В вопросе законности квадратных номеров поставлена точка

Глава ГИБДД подтвердил законность установки квадратных номеров спереди машины

Вопрос от читателя «За рулем»:

– В прессе появилась информация, что теперь квадратные номера можно устанавливать спереди машины. Так?

Н. Вавилов, Иркутская область

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– Действительно, в соответствии с поправкой к национальному стандарту ГОСТ Р 50577–2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования», внесенной 18 октября 2023 г., допускается установка регистрационных знаков типа 1 А (так называемые «квадратные») вместо регистрационных знаков типа 1 как сзади, так и спереди транспортных средств.

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