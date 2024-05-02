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В вопросе законности квадратных номеров поставлена точка

Глава ГИБДД подтвердил законность установки квадратных номеров спереди машины

Вопрос от читателя «За рулем»:

В прессе появилась информация, что теперь квадратные номера можно устанавливать спереди машины. Так?

Н.Вавилов, Иркутская область

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Штраф за грязные номера в распутицу – это законно?

– Действительно, в соответствии с поправкой к национальному стандарту ГОСТ Р 50577–2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования», внесенной 18 октября 2023 г., допускается установка регистрационных знаков типа 1 А (так называемые «квадратные») вместо регистрационных знаков типа 1 как сзади, так и спереди транспортных средств.

  • Изменился домашний адрес – машину снова регистрировать? Ответ тут.

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За Рулем«За рулем»
Фото:АГН «Москва» и «За рулем»
Количество просмотров 5
02.05.2024
Фото:АГН «Москва» и «За рулем»
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