В ГИБДД поставили точку в споре — снова можно ездить 10 дней на машине без номеров
Автовладельцам снова разрешили ездить на автомобиле без номеров на протяжении 10 дней до постановки транспортного средства на учет в МРЭО. Соответствующее письмо главы ГИБДД РФ Михаила Черникова обнародовано сегодня, об этом сообщили авторы Telegram-канала No limits.
«Таким образом, законодательство допускает случаи участия в дорожном движении без постановки на государственный учет транспортных средств, со дня приобретения прав владельца которых не прошло десяти дней, в том числе и без государственных регистрационных знаков», – говорится в тексте письма.
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Напомним, согласно закону о регистрации транспортных средств, водители могут пользоваться машиной без номеров в течение 10 дней до постановки ее на учет. Но Верховный суд в конце 2023 года принял решение по одному из судебных дел, признав незаконным передвижение на автомобиле без государственных регистрационных знаков.
В итоге с начала 2024 года инспекторы ДПС стали останавливать автовладельцев на свежекупленных машинах, следовавших без номеров в ГИБДД, и выписывали им штрафы. У водителей остался единственный выход – нанимать эвакуатор для транспортировки автомобиля до МРЭО.
Теперь в ГИБДД поставили точку в этом вопросе – снова можно использовать автомобиль без номеров в течение 10 дней после покупки, не опасаясь штрафа.
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Источник: t.me/no_limits_drive