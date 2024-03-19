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В ГИБДД поставили точку в споре — снова можно ездить 10 дней на машине без номеров

Водителям разрешили ездить 10 дней на машине без номеров, не опасаясь штрафа

Автовладельцам снова разрешили ездить на автомобиле без номеров на протяжении 10 дней до постановки транспортного средства на учет в МРЭО. Соответствующее письмо главы ГИБДД РФ Михаила Черникова обнародовано сегодня, об этом сообщили авторы Telegram-канала No limits.

«Таким образом, законодательство допускает случаи участия в дорожном движении без постановки на государственный учет транспортных средств, со дня приобретения прав владельца которых не прошло десяти дней, в том числе и без государственных регистрационных знаков», – говорится в тексте письма.
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Напомним, согласно закону о регистрации транспортных средств, водители могут пользоваться машиной без номеров в течение 10 дней до постановки ее на учет. Но Верховный суд в конце 2023 года принял решение по одному из судебных дел, признав незаконным передвижение на автомобиле без государственных регистрационных знаков.

В итоге с начала 2024 года инспекторы ДПС стали останавливать автовладельцев на свежекупленных машинах, следовавших без номеров в ГИБДД, и выписывали им штрафы. У водителей остался единственный выход – нанимать эвакуатор для транспортировки автомобиля до МРЭО.

Теперь в ГИБДД поставили точку в этом вопросе – снова можно использовать автомобиль без номеров в течение 10 дней после покупки, не опасаясь штрафа.

Источник: t.me/no_limits_drive

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 1
19.03.2024
Фото:АГН «Москва»
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