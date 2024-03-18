«Европеец» или «японец» по цене Нивы — 4 беспроблемных кроссовера 4х4

Эксперт «За рулем» посоветовал несколько надежных кроссоверов не дороже миллиона

Renault Duster

Сегодня за миллион предлагают десятилетние Дастеры. Выбор двигателей для бюджетного кроссовера богатый — два бензиновых (1.6 и 2.0) и 1,5-литровый 90-сильный турбодизель К9К.

Дизелю не хватает мощности, поэтому многие препятствия на бездорожье приходится брать ходом. Но с точки зрения надежности проблем нет.

Бензиновые атмосферники тоже ресурсные – немало агрегатов пересекают отметку полмиллиона километров без капремонта. При бережной эксплуатации ведут себя неприхотливо и если беспокоят, то по мелочам.

Большая часть машин на вторичке – с механической коробкой передач. И Duster «на ручке» – это разумный и практичный выбор.

А вот автомат на Дастере ненадежный. Четырехступенчатая коробка DP2 боится перегрева – система охлаждения сделана без запаса. Соленоиды в гидроблоке управления редко служат больше 100 тысяч км. Если при переключениях чувствуются толчки, соленоиды пора менять (подробнее о неисправностях автоматов DP0/DP2 читайте тут).

Подвеска Дастера практически неубиваемая. До 100 тысяч км стуками и люфтами часто не беспокоит. Ремонтировать ее просто, запчасти недефицитные и недорогие.

Изящным дизайном дорестайлинговый Duster не отличается. Но коррозии сопротивляется хорошо. Интерьер сделан из дешевых материалов – пробег они переносят плохо.

Suzuki Grand Vitara

Grand Vitara за миллион будет чуть старше Дастера – 2011-2012 года выпуска. Есть трехдверные модификации, и они, как правило, с мотором 1.6. Но куда популярнее пятидверки.

Большинство автомобилей оснащены атмосферными бензиновыми агрегатами объемом 2,0 и 2,4 л. Ждать ураганной динамики на трассе и солидного запаса тяги на бездорожье ни от того, ни от другого мотора не стоит. И болячки у этих двигателей тоже общие.

Одно из слабых мест – ролики приводного ремня. Они редко выхаживают больше 50 тысяч км. Обязательно послушайте, как работает двигатель после холодного запуска. Цепь ГРМ и натяжитель не отличаются большим ресурсом и при износе издают характерный звук.

Особое внимание и к переднему редуктору – в него при частых вылазках на бездорожье и покорении брода попадает вода через сапун и потерявшие герметичность манжеты. Об износе подшипников и шестерней извещает характерный гул. Даже если редуктор не издает подозрительных звуков, лучше после покупки заменить в нем масло, чтобы избежать дорогостоящего ремонта.

Если не было ДТП, коррозия не появляется даже на автомобилях старше 10 лет. Но в проемах дверей краска быстро стирается до металла. «Сверчки» в салоне появлялись даже на новых автомобилях. Но с годами и километрами их не становится намного больше.

Nissan X-Trail

Nissan X-Trail второго поколения (2007-2014 годы выпуска) даже в почтенном возрасте остается ликвидным. Поэтому за миллион продают машины 2009-2010 года выпуска.

Гамма двигателей включает два бензиновых атмосферника 2,0 и 2,5 л и двухлитровый дизель. Дизельные машины в продаже встречаются крайне редко. Из бензиновых агрегатов наиболее надежен двигатель 2.5.

Главная проблема двухлитрового мотора – слабые свечные колодцы. Даже при незначительном превышении момента затяжки свечей в металле появляются трещины. Двигатель начинает работать с перебоями, а в камеру сгорания попадает антифриз. Единственный выход из этой ситуации – замена головки блока!

Вариатор Jatco JF011E – один из наименее проблемных среди CVT. Но служит агрегат долго лишь при регулярной (раз 40-60 тысяч км) замене жидкости. Иначе к пробегу 150 тысяч км выйдут из строя степ-мотор и металлический ремень. Иногда из-за большого износа приходится менять и конусы – тогда ремонт может вылиться в шестизначную сумму.

Одним из козырей Ниссана остается интересная внешность. У многих машин в рейлинги встроены дополнительные фары. Салон не отличается долговечностью. Руль и водительское сиденье на большинстве машин возраста 10+ потребуют перетяжки.

Mitsubishi Outlander XL

Этот кроссовер в подборке будет самым великовозрастным. По цене Нивы отдают машины 2007-2008 года выпуска. У нас официально продавали Аутлендеры с бензиновыми двигателями 2.0, 2.4 и 3.0.

У 4-цилиндровых моторов к 220-250 тысячам км часто появляется повышенный расход масла. На это указывает сизый дым из выхлопной трубы. В большинстве случаев масложор удается устранить заменой поршневых колец.

У двигателей 2.0 и 2.4 к пробегу 200 тысяч км начинает течь прокладка клапанной крышки. А у 3-литрового V6 даже трескаются сами крышки.

С мотором V6 ставился шестиступенчатый автомат, к которому нет претензий. С младшими двигателями работает вариатор, который может потребовать ремонта уже после 150 тысяч км. В большинстве случаев выход из строя агрегата вызван тем, что владельцы пренебрегали заменой жидкости.

Система полного привода в целом надежна. Но после 200 тысяч км обычно требуют замены изношенные сальники редукторов и крестовины карданного вала. Внимательно отнеситесь к посторонним стукам из-под днища автомобиля, осмотрите агрегаты на предмет течей. Ремонт выльется в немаленькую сумму, и это весомый аргумент потребовать у продавца хорошую скидку.

При осмотре кузова особое внимание уделите порогам и аркам — там в первую очередь появляется коррозия. Обязательно проверьте работоспособность подрулевых переключателей. Шлейф руля – слабое место Аутлендера.

Как купить хорошую машину?

Даже за миллион найти живой кроссовер с полным приводом вполне реально. Совсем беспроблемных возрастом 10 лет и старше не бывает – у каждого найдутся слабые места. Так что при покупке стоит потратить время и средства на диагностику, чтобы потом меньше расходовать на ремонт.

Не стоит гнаться за максимально свежим экземпляром. Лучше ищите автомобиль с прозрачной историей обслуживания. И поподробнее расспросите владельца, где и как он эксплуатировал кроссовер.

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