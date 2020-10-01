Nissan X-Trail на вторичке: список проблем (длинный)

Nissan X-Trail T31

Годы выпуска — 2007–2014

Рестайлинг — 2010 год

Цены — от 420 000 до 1 400 000 рублей

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Коррозия и экономия

С точки зрения дизайна поколение T31 удалось. Но у «квадратной» внешности есть минусы: лобовое стекло и кромка капота притягивают камни и песок. Отсюда — сколы и трещины ЛКП. Фары тоже затираются быстро. Есть недостатки и посерьезнее: крышки багажника покрывались ржавчиной за два-три года. Коррозия начиналась под хромированной накладкой. Так что перекрашенная деталь — нормальное явление. Есть экземпляры, где только дилер обливал эмалью злосчастную крышку по два-три раза! Также перекрашенной из-за коррозии часто бывает рамка лобового стекла — это другая родовая болезнь.

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В остальном машина стареет достойно. Даже места на кузове, где есть сколы краски, не покрываются рыжим налетом долго. Но если автомобилю больше семи-восьми лет — не ждите чудес. Надо лезть под днище и искать приметы возрастной коррозии. Особенно если машина колесила по столичным дорогам.

Nissan экономил на задних подкрылках, поэтому нештатные локеры — это защита кузова и примета аккуратного владельца. А вот рваный задний бампер — наоборот, неаккуратного. Даже на легком бездорожье его можно при желании повредить и оторвать брызговики.

Отделка и электрика

Недорогие отделочные материалы салона долго не живут. На второй сотне тысяч пробега облезают рули, проседают кресла, растягиваются обивки, царапается декор. Дверные замки — проблема: тросики ручек постоянно слетают. Столь же внезапно может скончаться мотор печки. Обычно причина — забитый грязью салонный фильтр. Либо его отсутствие: некоторые так экономят, предпочитая не связываться с заменой.

Электрика почти не шалит. Отказать могут кнопки на руле из-за выхода из строя шлейфа проводов. Он обычно перетирается каждые пять-шесть лет. Столько же живет указатель уровня топлива. Некоторые очищают его печатную плату спиртом, но это пустая трата времени. Лучше сменить датчик.

А вот если движок вдруг начал захлебываться от нехватки бензина, новый насос не нужен. Обычно достаточно достать блок из бака и прочистить фильтр-сеточку от грязи. Это надо делать каждые 50 000 км. Если этим пренебречь, насос, которому регулярно не хватает бензина, долго не протянет.

Бензин и антифриз

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Больше всего машин на рынке — с бензиновыми моторами объемом 2,0 и 2,5 литра. У них все как мы любим: цепные приводы ГРМ и никаких гидрокомпенсаторов! Знай себе регулируй тепловые зазоры каждые 100 000 км. Правда, цепь не вечная. Она растягивается примерно за 150 000 км, а у «резких» водителей — и за 100.

За 2-литровым движком «косяков» числится чуть больше. Первый и главный — тонкие стенки свечных колодцев. Одно неаккуратное движение при замене свечей, и головка блока цилиндров отправляется на помойку. Как показал опыт, в этом случае охлаждающая жидкость начинает просачиваться внутрь цилиндра.

Антифриз может убегать не только через трещину в головке. В перечне опасных мест значатся уплотнительная прокладка термостата и стыки расширительного бачка. Казалось бы — ерунда! Но десятки загубленных от перегрева 2-литровых моторов намекают, что каждые 3–4 года и бачок, и прокладку неплохо бы обновлять, не дожидаясь протечек.

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Остальные болячки — общие для двух моторов. Если после 150 тысяч очень часто подливаете масло, надо оживлять поршневые кольца. Сначала — раскоксовкой, не поможет — заменой. Случается, что владелец попадает еще и на ремонт или замену блока — если на одометре за 200 000 км, и к этому пробегу стенки цилиндров порядком износились.

Ниссановские атмосферники — не долгожители. Кстати, есть отменный способ убить агрегат сильно до срока. Стык поддона и блока цилиндров уплотнен герметиком. С возрастом он рассыхается, и система смазки начинает терять масло — сначала по капле, потом счет пойдет на сотни граммов. За уровнем масла и антифриза на возрастной машине надо следить!

Еще одно «надо» — очистка дроссельного узла. С грязным дросселем машина сначала потеряет прыть, а потом начнет трястись на холостом ходу. Главное, не перепутать симптомы. Тремор может быть вызван разрушением опор силового агрегата. Так, задняя подушка редко держит мотор дольше 80–90 тысяч км.

Дизель и коленвал

Дизельный X-Trail требует качественного топлива. На хорошем горючем топливная аппаратура Ниссана проработает долго. Настолько долго, что форсунки, когда-нибудь издохнув, скорее всего, не захотят выниматься! Как показывает практика, к головке блока они прикипают намертво. Но профильные мастерские решат задачку, так как вооружены соответствующими съемниками.

Еще дизельный агрегат M9R не любит работать вхолостую или на низких оборотах. Без хорошей прожарки на трассе забивается сажевый фильтр, плюс со временем «закисает» система рециркуляции выхлопных газов. Впрочем, многие, купив подержанный дизель, первым делом глушат или вырезают всю эту «экологию».

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За дизелем долгое время водилась одна очень нехорошая проблема «износ коренных подшипников коленчатого вала». Как правило, первым проворачивало вкладыш третьей шейки. Так что важно не спутать опасный предсмертный стук и безобидное дизельное тарахтение. В причинах такого явления Nissan и Renault — а это их совместная разработка — разобрались небыстро, но виновника установили. Владельцы часто ездили на слишком высоких оборотах мотора, и вкладыши погибали от банальной нехватки смазки. В 2013 году по этому случаю вышла новая прошивка ЭБУ, снизившая максимальные обороты коленвала.

Чтобы мотор был надежно защищен от высоких оборотов и негативных последствий, надо проверить актуальность залитого «софта». На этом злоключения дизельного движка не заканчиваются.

Зимой трубки магистрали топливной «обратки» нередко лопаются, причем в этом случае солярка будет попадать на выпускной коллектор, о чем водитель узнает по характерному запаху горелого дизельного топлива.

Автомат и вариатор

За что же тогда любить этот дизель? За неплохой ресурс, низкий расход горючего и 6-ступенчатый автомат Jatco. Эта коробка должна спокойно отбегать четверть миллиона километров. Надо только менять масло каждые 50–60 тысяч. А еще после 150 000 км неплохо бы сменить штатный теплообменник на внешний радиатор, а также врезать наружный магистральный фильтр.

Вариатор Jatco серии JF011 считается неплохим и не должен развалиться раньше 150, а то и 200 тысяч км пробега. Nissan давал на клиноременную трансмиссию гарантию 5 лет или 150 000 км. Но в блоке управления обязан быть залит максимально свежий софт, который заставляет трансмиссию беречь стальные внутренности.

Если из агрегата послышался гул, грядет замена износившихся подшипников ведущего и ведомого валов. Заодно пусть спецы оценят состояние наборного ремня и стальных конусов. Ведь задиры на шкивах — первый признак лихача. Вариатору противопоказаны резкие старты и крутые препятствия. Ремень, провернувшись, оставляет задиры. Шкивы и ремень буквально стачивают друг друга, а продукты износа, насыщая смазку, убивают масляный насос и остальную гидравлику.

Контракт и механика

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В запущенном случае агрегат приговаривают целиком, отправляя за новым или контрактным. С контрактным «вариком» надо быть бдительным. Полно предложений купить перебранный узел почти за копейки. Этого делать не надо. Для ремонта ушлые ребята берут некачественные китайские запчасти. И хорошо, если такой вариатор отработает 10–15 тысяч км.

Видишь свежую трансмиссию, которую поставили прямо перед продажей, задумайся. Может, это сделали, чтобы быстренько сплавить авто? Перед покупкой Икс-Трейла вариатор хорошо бы показать спецу, чтобы тот проверил чистоту масла и количество стружки на улавливающих магнитах. Если ее много, надо искать другой вариант — этот может загнуться через месяц-другой. Ну а грязное масло покажет, что тачкой владел лентяй и жмот. Правильные ребята обновляют смазку и фильтр каждые 50–60 тысяч км.

Может, тогда взять старую добрую «механику»? Вполне! У 6-ступенчатой коробки даже сцепление ходит по 150 000 км. Хотя в 2010 году на конвейер попали бракованные ведомые диски. Тогда сцепления дохли пачками, не отбегав и 50 000 км. Но потом всё исправили.

Стойки и люфты

Опоры стоек доводили до белого каления и владельцев, и дилеров. Ведь передние опорные подшипники начинали хрустеть и щелкать буквально через 15 000 км. Потом узел доработали. Но даже после переделки ему отпущено 60–70 тысяч км.

Столько же ходят шаровые опоры и сайлент-блоки. В ходовой чуть большим сроком службы порадуют разве что ступичные подшипники. Заднюю многорычажку во время единственного обновления модели тоже допиливали. До этого у нижних креплений амортизаторов быстро разбивало втулку! Потом вопрос закрыли. И теперь все резинки сзади придется обновить тысяч через двести, хотя амортизаторы наверняка сдадутся вдвое или втрое раньше.

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А теперь — ужасы нашего городка: люфты, стуки и перспектива остаться без рулевого управления на новой машине. Многие привыкли хаять российскую сборку, но в этом случае «дали дрозда» дисциплинированные японцы. Они забыли поставить подшипник шестерни рулевого механизма!

В девятом году вскрылся другой косяк. Выяснилось, что крышка картера рулевого механизма может откручиваться. Плюс незатянутый болт карданчика рулевого вала мог его же и прикончить.

Электроусилитель часто отрубался на ходу. Спасибо бракованным блокам управления. На этом фоне тот факт, что руль скрипел, скрипит и будет скрипеть при повороте из-за контакта вала с резиновым уплотнением — ерунда. Звук, конечно, гаденький, но лечится смазкой.

Тем не менее! Nissan X-Trail T31 — неплохой вариант, особенно если речь идет про машины последних годов выпусков, которым сейчас пять-семь лет. Главное — найти живой экземпляр, а это непросто: на вторичке Nissan X-Trail ценится высоко, и достойные машины по хорошей цене уходят быстро.

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