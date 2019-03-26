Этот четырехступенчатый автомат в среде автомобилистов считается достаточно проблемным. ЗР выяснил, какие неприятности он может подкинуть владельцу и во что обойдется ремонт.

Применимость автомата DP0/DP2

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В парке журнала «За рулем» имеется автомобиль с автоматической коробкой передач DP2 , который проехал свыше 120 000 км. За время эксплуатации автомат не подавал признаков неисправности. Но так бывает не всегда.

Первоначальная конструкция автоматической гидромеханической четырехступенчатой коробки передач DP0 разработана в самом конце прошлого века для установки на автомобили фирмы Renault, а также на ряд моделей концерна Peugeot и Citroen (в этом случае она называется AL4).

Коробка передач DP0 была модернизирована и в 2009 году получила новый индекс: DP2 — для переднеприводных автомобилей (Logan, Sandero). Модифицированный вариант коробки для полноприводных машин (Duster, Kaptur) получил индекс DP8. От DP2 такая коробка отличается наличием углового редуктора, который через карданный вал передает вращение на задние колеса. «По наследству» эти коробки передач достались соплатформенным автомобилям из стана Nissan: Almera и Terrano.

Коробка передач DP2 не является чудом инженерной мысли и порой подвергается справедливой критике.

Апгрейд до DP2

Во время «работы над ошибками», допущенными при создании DP0, конструкторы приняли ряд технических мер:

«Родной» гидротрансформатор заменили на более надежный, от фирмы ZF.

Увеличили теплообменник с целью снижения температуры рабочей жидкости.

Модернизировали гидроблок.

Применили новую прошивку блока управления.

Признаки неисправности автомата DP0/DP2

Коробка встает в аварийный режим. В комбинации приборов моргает символ «шестеренка» или на дисплее горит «Gearbox Fault»

Двигатель охотно набирает обороты, но автомобиль не ускоряется

Течь жидкости из АКП

Рывки при переключении с первой на вторую передачу

Не включаются передачи выше первой.

Машина не начинает движение при включении режима D или R

Проблемы и их решения

Течь рабочей жидкости

Неисправность, которую владелец легко обнаруживал, — это течь гидравлической жидкости из-под сальников приводов. Лужа под автомобилем, конечно, не образуется, но потеки видны хорошо. Замена копеечной детали осложняется тем, что сальник должен устанавливаться сразу по наружнему и внутреннему диаметрам. Ну и, конечно, необходим демонтаж привода. Вся работа обходится примерно в 4000 руб.

Вероятные области появления течи рабочей жидкости: 1 — сальник привода; 2 — датчик скорости; 3 — электромагнитный клапана модуляции расхода жидкости; 4 — заглушка; 5 — теплообменник; 6 — крышка гидроблока

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Утечка на левом боку коробки может происходить из-под клапана модуляции расхода жидкости. Устранение такой течи не требует разборки автомата. Работа по замене клапана обойдется в 5000–6500 рублей. Еще может подтекать датчик скорости. Устранение течи без замены датчика обойдется не дороже 2000 рублей. Возможна также течь жидкости из-под крепления теплообменника. Устранение обойдется не дороже пары тысяч рублей.

А вот устранение течи прокладки крышки гидравлического блока — работа вроде бы несложная, но требует слива жидкости. Заливать старую после этого нецелесообразно. Необходимо использовать новую, а потому расходы владельца могут составить порядка 5000 рублей.

Еще течь жидкости может возникнуть между коробкой и двигателем. Вызвана она повреждением втулки и сальника насоса из-за перегрева коробки. В таком случае ремонт потребует разборки автомата.

Внутренние неисправности

Вначале поговорим о тех неисправностях, которые не требуют полного демонтажа автомата.

У коробки DP0/DP2 довольно часто начинают некорректно работать соленоиды и клапаны, установленные в гидроблоке. Доступ к соленоидам откроется только после демонтажа крышки и самого гидроблока. Значит, предстоит слив жидкости и демонтаж элементов, находящихся под подозрением. Уже на этом этапе можно посоветовать проводить работы только в специализированном автосервисе, потому что эти работы достаточно сложные, в отличие, например, от работ по устранению течей жидкости, описанных выше.

Крышка гидроблока снята для доступа к деталям гидроблока. Снимать коробку с автомобиля целиком при этом не обязательно. Мы сделали это для наглядности.

Работы, которые не потребуют снятия агрегата, не должны быть дороже 7000–8000 рублей. Однако у коробки DP0/DP2 часто возникают неисправности, связанные с механической частью. И вот здесь уже демонтаж и полная разборка агрегата неизбежны. Такая работа вместе со снятием автомата с автомобиля обойдется никак не меньше 20 000 рублей.

Вот до такого состояния должна быть разобрана автоматическая коробка передач DP2 при капитальном ремонте.

Гидротрансформатор при капремонте разрезают. После мойки, дефектации и замены изношенных деталей его заваривают.

Все тефлоновые и резиновые уплотнительные кольца при капремонте обязательно заменяют новыми.

Втулки подшипников скольжения подлежат измерению и при превышении допустимого зазора обязательной замене



Полный капитальный ремонт может обойтись в сумму, превышающую 50 000 рублей. Естественным ограничением при этом служит цена контрактной коробки, которая, даже будучи рассчитанной на полный привод и являясь совсем свежей, стоит обычно не дороже 55 000 рублей.

Как продлить срок службы автомата

Если беречь коробку передач DP0/DP2, то она способна выдержать не менее 150–200 тыс. км пробега без какого-либо ремонта. В чем же заключаются основные принципы бережной эксплуатации?

Замена трансмиссионной жидкости не реже чем через каждые 60 000 км пробега.

Обязательный прогрев силового агрегата (включая коробку) зимой перед поездкой

Спокойная манера езды (отсутствие частых кик-даунов)

Не эксплуатировать автомат в тяжелых дорожных условиях

Опыт ЗР

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Недавно редакционный Nissan Almera с автоматической коробкой передач DP2 при пробеге в 120 000 км подвергся полной ревизии. Мы разобрали машину до последнего винтика и оценили состояние всех ключевых узлов и агрегатов. Включая, безусловно, и автомат.

В результате мы не обнаружили никакого катастрофического износа деталей коробки передач. Были целы абсолютно все элементы, которые обычно считаются не особенно надежными. Важно отметить, что мы ни разу не меняли рабочую жидкость автомата. Хотя анализ жидкости в лаборатории показал, что она полностью выработала свой ресурс. При этом сам автомобиль эксплуатировался в щадящем режиме и в поведении машины не было никаких отклонений.

Состояние фрикционов нашей коробки передач DP2 после 120 000 км пробега. Видны надписи, нанесенные краской. Износ близок к нулевому.

Поверхность фрикционного материала не имеет практически никакого износа, нет рисок, а тем более следов подгорания.



Наш опыт свидетельствует о том, что рабочую жидкость автомата следует менять с интервалом в 60 000 км пробега. Тогда ресурс коробки DP2 действительно может достигать приличных 200 000 км.

Вывод

Слухи о ненадежности автоматической гидромеханической коробки передач DP0 сильно преувеличены. При разумном пробеге, бережной эксплуатации и регулярной замене рабочей жидкости коробка прослужит достаточно долго и безотказно. Владельцы, которые жалуются на быстрый износ деталей автомата и многочисленные проблемы с ним, либо «гонщики», либо «джиперы», либо им попросту не повезло — купили подержанную машину со скрученным пробегом.