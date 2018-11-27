10 причин, почему автомат «дергается» при переключениях

Некорректная работа автомата, к примеру, рывки и пинки при переключениях передач, может быть вызвана не только неисправностью самого автомата, но и неполадками в других системах автомобиля.

Нормальная работа автомата зависит от здоровья его механической и управляющей частей, а также от исправности системы управления двигателем в целом и кондиции отдельных датчиков. Вдобавок на плавность переключений передач могут влиять и другие переменные, которые, с одной стороны, лежат на поверхности, но их почему-то частенько упускают из виду. В этой подборке собраны одни из самых распространенных причин, вызывающих «дергания» автомата.

1. Опоры двигателя и коробки передач

Если рывки происходят при переводе селектора из нейтрали в «реверс» или «драйв» на неподвижном автомобиле, то первым делом стоит проверить самочувствие опор двигателя и коробки передач. При их сильном износе силовой агрегат наклоняется гораздо сильнее обычного при включении переднего или заднего хода, что и вызывает ощутимый толчок.

Рывки при включении переднего или заднего хода обычно появляются из-за износа именно задней опоры силового агрегата.

2. Уровень масла

Также важно обращать внимание на уровень рабочей жидкости в коробке передач, как бы банально это ни звучало. По наблюдениям сервисменов, достаточно снижения его уровня на 0,5 литра ниже минимально допустимого, чтобы современный автомат начал «пинаться» в различных режимах работы.

3. Перегрев

Исправная система охлаждения — важная составляющая здоровья автомата. Дергания коробки могут быть вызваны банальным перегревом рабочей жидкости. Это происходит, например, при длительном толкании в пробках в жару, когда вдобавок забиты радиаторы охлаждения или термостат системы охлаждения коробки заклинил в закрытом положении. Первый случай частенько встречается, к примеру, на Ford Mondeo предпоследнего поколения с 6-ступенчатым автоматом Aisin, а второй — на моделях BMW с агрегатом ZF 6HP.

На рынке запчастей имеются комплекты дополнительных радиаторов охлаждения автоматов под конкретные модели автомобилей. Цена зависит от размеров теплообменника и может отличаться в полтора раза.

4. Датчики двигателя

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Рывки автомата могут быть спровоцированы неисправностями отдельных датчиков системы управления двигателем. Например, датчика массового расхода воздуха или положения дроссельной заслонки. При этом иногда даже не загорается лампа Check Engine и в памяти не фиксируется никаких ошибок. А если они и есть, то указывают на неисправность каких-либо элементов автомата, которые на самом деле в полном порядке.

Реальный пример такого развития событий из опыта сервисменов — упомянутый выше Ford Mondeo предпоследнего поколения. Его 6-ступенчатый автомат Aisin может дергаться из-за неисправного клапана EGR (рециркуляция отработавших газов), который влияет на изменение крутящего момента двигателя (по нему блок управления коробкой ведет расчет переключений).

5. Блок управления

Неисправный блок управления коробкой — еще один возможный виновник ударных переключений автомата. Конструктивно он может быть как самостоятельным узлом, так и встроенной единицей «мозгов» двигателя. К примеру, на Мазде 6 второго поколения отдельный блок автомата установлен в салоне автомобиля. Для диагностики можно подставить заведомо исправный модуль от другой машины аналогичной модификации. Процедура подмены не требует программирования блоков, не имеет подводных камней и сразу снимает массу вопросов.

Профильные фирмы успешно восстанавливают неисправные блоки управления. Очень важно считать имеющиеся коды ошибок до снятия модуля с автомобиля и передать их ремонтникам. При демонтаже блока его помять обнуляется и в мастерской уже не смогут провести его адекватное восстановление.

6. Жгут внутренней проводки

Изношенный внутренний жгут проводки автомата способен вызывать целый букет недомоганий агрегата. Недаром при капитальном ремонте некоторых коробок его меняют по умолчанию.

7. Соленоиды

Неисправные соленоиды гидроблока — одна из самых частых причин появления рывков при переключениях передач. Наибольшая ответственность лежит на основном управляющем клапане давления масла. Именно его довольно часто приходится менять на многострадальных французских автоматах семейства DP.

Соленоиды гидроблока при внутренней электрической или механической неисправности меняют на новые, ремонту они не подлежат. В случае загрязнения продуктами износа их можно попытаться промыть. Однако эта процедура спасает не всегда.

8. Гидроблок

Падение давления масла в гидросистеме автомата, провоцирующее появление рывков, может происходить и из-за поломки гидроблока. Это либо естественный механический износ установочных поверхностей (колодцев) его соленоидов, либо деформация корпуса узла из-за перегрева коробки.

Цилиндрические отверстия для установки соленоидов в гидроблоке со временем превращаются в эллипс, из-за чего происходит падения давления масла. В основном такая выработка связана с большим пробегом агрегата или присутствием в жидкости большого количества продуктов износа.

9. Плата мехатрона

Конструкция некоторых моделей автоматов имеет полноценный отдельный блок управления соленоидами (мехатрон), встроенный в поддон. Отказ его платы вызывает массу неисправностей автомата, в том числе и пресловутые рывки. Такой мехатрон есть, к примеру, у 7-ступенчатого автомата Mercedes-Benz серии 722.9 или его 6-ступенчатого собрата GM 6T30/6T40.

10. Механическая часть

Переключение передач в гидромеханическом автомате осуществляется с помощью блокировки тех или иных элементов планетарных рядов. За это отвечают пакеты фрикционов или ленточные тормоза. Из-за большого букета неисправностей они могут срабатывать с проскальзыванием, вызывая рывки при переключениях.

На некоторых моделях автоматов невозможно добиться правильной работы нового пакета фрикционов даже при использовании оригинальных запчастей. Поэтому иногда мастера заказывают новый барабан в сборе с дисками.

К примеру, на моделях Audi c 6-ступенчатым автоматом ZF встречается повышенный износ втулок барабанов. Через них масло под давлением подается в пакет фрикционов. Утечки жидкости через увеличенные зазоры со временем приводят к проскальзыванию и сгоранию дисков.

Ленточный тормоз (фрикционная лента) всегда требует внимания при капитальном ремонте автомата. Если на рабочей поверхности барабана нет сильных задиров, его шлифуют. В противном случае — меняют.

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А на 5-ступенчатом автомате Мазды 6 (первое и второе поколение машин, выпущенных до 2009 года) всплывал дефект корпуса агрегата. В нем изнашивалось посадочное место штока ленточного тормоза, вызывая утечку масла, то есть снижение его давления. В результате возникал ощутимый толчок при переключении с третьей на четвертую передачу.

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При появлении недомоганий в работе автомата очень важно не откладывать в долгий ящик визит в сервис для полноценной диагностики. Ведь от этого будет зависеть характер и стоимость ремонта. При внутренних механических проблемах агрегат придется снимать и полностью разбирать, а вот электрическую часть зачастую можно вылечить, ограничившись демонтажем поддона и гидроблока коробки.

Фото производителей и из архива автора