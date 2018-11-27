10 причин, почему автомат «дергается» при переключениях

Нормальная работа автомата зависит от здоровья его механической и управляющей частей, а также от исправности системы управления двигателем в целом и кондиции отдельных датчиков. Вдобавок на плавность переключений передач могут влиять и другие переменные, которые, с одной стороны, лежат на поверхности, но их почему-то частенько упускают из виду. В этой подборке собраны одни из самых распространенных причин, вызывающих «дергания» автомата.
1. Опоры двигателя и коробки передач
Если рывки происходят при переводе селектора из нейтрали в «реверс» или «драйв» на неподвижном автомобиле, то первым делом стоит проверить самочувствие опор двигателя и коробки передач. При их сильном износе силовой агрегат наклоняется гораздо сильнее обычного при включении переднего или заднего хода, что и вызывает ощутимый толчок.
2. Уровень масла
Также важно обращать внимание на уровень рабочей жидкости в коробке передач, как бы банально это ни звучало. По наблюдениям сервисменов, достаточно снижения его уровня на 0,5 литра ниже минимально допустимого, чтобы современный автомат начал «пинаться» в различных режимах работы.
3. Перегрев
Исправная система охлаждения — важная составляющая здоровья автомата. Дергания коробки могут быть вызваны банальным перегревом рабочей жидкости. Это происходит, например, при длительном толкании в пробках в жару, когда вдобавок забиты радиаторы охлаждения или термостат системы охлаждения коробки заклинил в закрытом положении. Первый случай частенько встречается, к примеру, на Ford Mondeo предпоследнего поколения с 6-ступенчатым автоматом Aisin, а второй — на моделях BMW с агрегатом ZF 6HP.
4. Датчики двигателя
Реальный пример такого развития событий из опыта сервисменов — упомянутый выше Ford Mondeo предпоследнего поколения. Его 6-ступенчатый автомат Aisin может дергаться из-за неисправного клапана EGR (рециркуляция отработавших газов), который влияет на изменение крутящего момента двигателя (по нему блок управления коробкой ведет расчет переключений).
5. Блок управления
Неисправный блок управления коробкой — еще один возможный виновник ударных переключений автомата. Конструктивно он может быть как самостоятельным узлом, так и встроенной единицей «мозгов» двигателя. К примеру, на Мазде 6 второго поколения отдельный блок автомата установлен в салоне автомобиля. Для диагностики можно подставить заведомо исправный модуль от другой машины аналогичной модификации. Процедура подмены не требует программирования блоков, не имеет подводных камней и сразу снимает массу вопросов.
6. Жгут внутренней проводки
Изношенный внутренний жгут проводки автомата способен вызывать целый букет недомоганий агрегата. Недаром при капитальном ремонте некоторых коробок его меняют по умолчанию.
7. Соленоиды
Неисправные соленоиды гидроблока — одна из самых частых причин появления рывков при переключениях передач. Наибольшая ответственность лежит на основном управляющем клапане давления масла. Именно его довольно часто приходится менять на многострадальных французских автоматах семейства DP.
8. Гидроблок
Падение давления масла в гидросистеме автомата, провоцирующее появление рывков, может происходить и из-за поломки гидроблока. Это либо естественный механический износ установочных поверхностей (колодцев) его соленоидов, либо деформация корпуса узла из-за перегрева коробки.
9. Плата мехатрона
Конструкция некоторых моделей автоматов имеет полноценный отдельный блок управления соленоидами (мехатрон), встроенный в поддон. Отказ его платы вызывает массу неисправностей автомата, в том числе и пресловутые рывки. Такой мехатрон есть, к примеру, у 7-ступенчатого автомата Mercedes-Benz серии 722.9 или его 6-ступенчатого собрата GM 6T30/6T40.
10. Механическая часть
Переключение передач в гидромеханическом автомате осуществляется с помощью блокировки тех или иных элементов планетарных рядов. За это отвечают пакеты фрикционов или ленточные тормоза. Из-за большого букета неисправностей они могут срабатывать с проскальзыванием, вызывая рывки при переключениях.
К примеру, на моделях Audi c 6-ступенчатым автоматом ZF встречается повышенный износ втулок барабанов. Через них масло под давлением подается в пакет фрикционов. Утечки жидкости через увеличенные зазоры со временем приводят к проскальзыванию и сгоранию дисков.
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При появлении недомоганий в работе автомата очень важно не откладывать в долгий ящик визит в сервис для полноценной диагностики. Ведь от этого будет зависеть характер и стоимость ремонта. При внутренних механических проблемах агрегат придется снимать и полностью разбирать, а вот электрическую часть зачастую можно вылечить, ограничившись демонтажем поддона и гидроблока коробки.
Фото производителей и из архива автора
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