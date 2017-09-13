Кроссовер Renault на первичном рынке сдает позиции, однако на вторичке по-прежнему пользуется спросом. С какими неисправностями может столкнуться покупатель подержанного Дастера и в какую сумму обойдется их устранение? А какая из многочисленных модификаций Renault Duster доставит своему владельцу меньше хлопот?

Из истории модели НА КОНВЕЙЕРЕ: с 2011 года

КУЗОВ: 5‑дверный универсал

ГАММА ДВИГАТЕЛЕЙ: бензиновые, Р4, 1,6 л (102 и 114 л.с.); 2,0 л (135 и 143 л.с.); дизельный, Р4, 1,5 л (90, 109 л.с.)

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ: М5, М6, A4

ПРИВОД: передний, полный

РЕСТАЙЛИНГ: 2015 год — обновление головной cветотехники, фонарей, решетки радиатора, переднего и заднего бамперов; переработаны центральная консоль и панель приборов; новый дизайн руля, некоторых элементов отделки салона и колесных дисков; увеличена мощность всех двигателей; мотор 1.6 серии К4М (102 л.с.) уступил место двигателю Н4М (114 л.с.)

КРАШ-ТЕСТЫ: 2011 год, EuroNCAP, общая оценка — три звезды: защита взрослых пассажиров — 74%; защита детей — 78%; защита пешеходов — 28%; системы содействия безопасности — 29%

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Renault Duster под дочерней маркой Dacia представили в декабре 2009 года. На российский конвейер он встал пару лет спустя. Сборку наладили в Москве, на заводе Автофрамос. Платформу B0 модернизировали для внедрения полноприводной трансмиссии Nissan, которая применяется на других моделях концерна (Juke, Qashqai, X‑Trail, Koleos).

Duster долгое время был бестселлером в своей нише и только в последние годы начал сдавать позиции конкурентам. Эргономические решения, доставшиеся от Логана, и автомобиль в целом безнадежно устарели — многие покупатели отдают предпочтение более молодым соперникам, хотя они и дороже.

Простота и архаичность Дастера, которую многие ценят, обернулась досадными просчетами при сборке. Многие кузовные болячки «дореформенной» машины перекочевали еще с Логана первой генерации. При рестайлинге российского Дастера в 2015 году часть недочетов исправили.

1. Запотевание фар на «дореформенных» машинах — обычное дело, это не лечится. Иногда конденсат испаряется несколько дней. Важно следить за чистотой оптики. Если часто ездить с зажженными фарами, покрытыми толстым слоем грязи, после трех лет эксплуатации возможно их растрескивание напротив отражателя — из-за перегрева. 2. Качество заводского лакокрасочного покрытия посредственное. Толщина слоя нормальная, а стойкость слабая. Быстрое образование сколов и сложности при абразивной полировке кузова (очень легко пробить слой) — обычное дело. На «дореформенных» машинах отмечается повышенная сорность на внутренних кузовных панелях около швов. Выплески сварки уже через год превращаются в очаги поверхностной коррозии. 3. До сих пор на СТО периодически приезжают «дореформенные» Дастеры с не отрегулированными на заводе замками дверей. Также часто ослабевают крепления ограничителей открывания дверей.

4. На «дореформенных» Дастерах спустя год эксплуатации трескается мастика и лопается краска на стыке между крышей и задними крыльями. В итоге вода между листами металла протекает в фонари или скапливается на коврике багажного отсека. Повторная герметизация и локальная окраска в сервисе исправляют заводской промах. Дорестайлинговые машины отметились также плохой герметизацией стыков крыльев в нишах фонарей. Иногда пропуски герметика видны невооруженным взглядом. 5. Дверь багажника на дорестайлинговых Дастерах — больное место. На некоторых машинах из-за вибраций уже после года эксплуатации под пластиковой накладкой начинает откалываться краска и появляется ржавчина. Дилеры до сих пор перекрашивают двери по гарантии. Проблема решается наклеиванием бронирующей пленки под накладку.Также уже на первом-втором году жизни автомобиля на двери откалывается краска по нижней кромке. Сервисмены предполагают, что виноват в этом сильно играющий задний бампер. На обновленных Дастерах такой проблемы нет. 6. Выпуклые задние арки и сопряженные части дверей подвержены «пескострую» — в полной мере от него не защищают даже опционные пластиковые расширители. Лакокрасочное покрытие в зоне обстрела спасают только более развитые передние брызговики в сочетании с бронирующей пленкой на кузовных элементах. Без них арки и двери заметно обдираются уже после 50 000 км. 7. Модуль управления автоматом и жгут его проводки расположены прямо за левым крылом. Достаточно несильного удара в эту часть, и дорогостоящий ремонт гарантирован. Проводку еще можно восстановить, а «мозги» чаще всего приходится менять. 8. Хромает качество заводского окрашивания серебристых накладок на свесах бамперов. Через пару лет эксплуатации они превращаются в черные. Выход один — качественное перекрашивание.

1. Ресурс передних сайлент-блоков рычагов дотягивает до 90 000 км. Шаровые обычно сдаются на 100 000 км. Оба заводских элемента идут только в сборе с рычагом. На рынке есть неоригинальные сайлент-блоки, однако они имеют горячую посадку и без соответствующего оборудования их не перепрессовать. 2. Рулевые наконечники редко переживают рубеж 60 000 км, в них появляется ощутимый люфт. В остальном рулевое редко доставляет хлопоты. Иногда у машин первых годов выпуска с бензиновым мотором 2.0 подтекает сальник насоса усилителя. Однако это явление обычно не прогрессирует и не требует вмешательства. 3. Сальники заднего дифференциала начинают подтекать после трех лет эксплуатации или 60 000–70 000 км пробега. Если, следуя рекомендации сервисменов, менять масло в узле через каждые 80 000 км, то на слегка поте­ющие манжеты можно не обращать внимания.

4. Муфта привода задних колес проста, надежна и ремонтопригодна. Ее перебирают за вменяемые деньги, запчасти есть в продаже. 5. Обычно втулки переднего и заднего стабилизаторов умирают после 120 000 км, а стойки начинают стучать ближе к 90 000 км. 6. Амортизаторы на задней многорычажной подвеске начинают подтекать уже после 60 000 км. Чуть позже сдаются передние. На подвеске с упругой поперечной балкой (на переднеприводных машинах) амортизаторы проблем не доставляют. 7. Задние барабанные тормоза славятся своей живучестью. Течи рабочих цилиндров возникают лишь после 200 000 км. Примерно столько же ходят и барабаны.

1. Спустя три-четыре года эксплуатации на «дореформенных» Дастерах отходит пайка контактов в левом подрулевом переключателе, из-за чего отказывает звуковой сигнал. Благо, неофициалы предлагают дешевый ремонт переключателя, перепаивая контакты. При рестайлинге бибикалку перенесли на привычное место — на ступицу руля. 2. Износостойкость некоторых элементов салона удручает. Это касается и «дореформенных», и обновленных Дастеров, а также всех вариантов материалов отделки. Спустя два-три года эксплуатации затирается руль и ручка рычага механической коробки передач. Быстро сдается и обивка водительского сиденья — в первую очередь страдают боковые валики.

3. На «дореформенных» машинах до сих пор встречаются последствия огрехов, допущенных при сборке. Иногда на машинах с завода отсутствует резиновая герметизирующая прокладка между отверстием для слива конденсата из блока отопителя (кондиционера) и отверстием в кузове. В результате вода попадает в салон, появляется затхлый запах, возникают сбои в работе электрооборудования. Либо к тем же последствиям приводит неправильная установка блока отопителя из-за смещения сливных отверстий. Установка прокладки или центровка отверстий обойдется примерно в 5000 рублей — придется снимать торпедо и перемещать блок отопителя. На «дореформенных» машинах вода в салон может попадать также из-за разгерметизации стыков полукорпусов блока отопителя. Почти всегда ­проблемное место находится со стороны пассажира и доступ к нему прост. Прохудившуюся зону промазывают высокотемпературным герметиком. 4. На всех Дастерах вентилятор обдува очень сильно шумит на четвертой скорости. Это особенность его работы. 5. От проникшего в салон конденсата из блока отопителя чаще всего страдает разъем проводки кузова, расположенный у левого порога. Он начинает гнить, что приводит к блуждающим электрическим неисправностям — от перебоев с освещением в салоне до отключения панели приборов и самопроизвольного срабатывания замков. Радует, что неофициалы умеют лечить беду за разумные деньги. Рецепт простой: спаять проводá напрямую, удалив разъем, ведь он используется только для соединения двух частей длинных и дорогущих жгутов.

Бензиновый мотор 1.6 H4M мощностью 114 л.с. (он же HR16DE) получил прописку на Дастере при рестайлинге. Этот проверенный временем агрегат с цепным приводом ГРМ хорошо знаком по многим моделям концерна Renault-Nissan (Note, Fluence, Qashqai) и отлично себя зарекомендовал. Автомобили с этим мотором обычно с запасом преодолевают порог 200 000 км. Компоненты цепного привода требуют внимания только при капитальном ремонте двигателя.

Производство двигателя HR16DE сначала развернули в Тольятти, а уж затем начали ставить на Дастеры. Рестайлинговые кроссоверы с российскими двигателями имеют пока небольшие пробеги, поэтому сложно судить об их ресурсе и надежности. Надеемся, смена производственной площадки не запятнает хорошую репутацию HR16DE.

Как показывает опыт других кроссоверов, например Кашкая первого поколения, из отрицательных черт этого мотора проявляется лишь склонность к залеганию маслосъемных поршневых колец после 100 000 км. Причина — длительная езда на низких оборотах и растянутый интервал замены масла. Следует сократить его хотя бы до 10 000 км.

Дизель Renault 1.5 K9K

Дизель Renault 1.5 K9K — старый, простой и очень надежный. Обычно топливная аппаратура капризничает только после 180 000 км. Новая форсунка стóит около 15 000 рублей, но их успешно ремонтируют (за 6000–8000 рублей). Общая ситуация для многих дизелей — невысокий ресурс свечей предпускового подогрева. На K9K они ходят в среднем по 80 000–100 000 км, после чего у них падает внутреннее сопротивление. При отказе одной свечи будет разумным менять сразу все. Сервисмены рекомендуют обновлять масло в моторе и топливный фильтр не реже чем раз в 10 000 км. При общей надежности дизеля такой подход значительно продлевает его ресурс в целом и топливной аппаратуры в частности.

Дизель 1.5 имеет несколько исполнений. На дореформенных Дастерах — вариант мощностью 90 л.с., а на обновленных кроссоверах — 109‑сильный. Главные различия — производитель и характеристики топливной аппаратуры, а также применение турбо­компрессора с изменя­емой геометрией соплового аппарата на более мощном моторе.

Проверенные временем бензиновые моторы Renault 1.6 (K4M, 102 л.с.) и 2.0 (F4R) с ременным приводом ГРМ хорошо известны по многим французским моделям. При рестайлинге Дастера агрегат К4М заменили японским HR16DE (он же Н4М) того же объема, а старший мотор F4R обновили, добавив второй фазовращатель на выпускном распредвалу и повысив мощность с 135 до 143 л.с. Моторы 1.6 и 2.0 — из разных семейств, но очень похожи архитектурно и имеют схожие мелкие болячки при общей высокой надежности и ресурсе (до 400 000 км пробега).

У Дастеров первых годов выпуска с такими моторами были сложности с холодным пуском. Причина — некорректная прошивка блоков управления. Производитель оперативно выпустил обновленную прошивку, и дилеры бесплатно устанавливали ее при очередном ТО.

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На машинах старше трех лет и пробежавших свыше 35 000 км частенько рассыхаются прокладки впускного трубопровода и дроссельной заслонки. Из-за подсоса воздуха у одних моторов плавают обороты холостого хода, у других они подвисают или самопроизвольно подскакивают в различных режимах движения. У рестайлингового двигателя 2.0 этой проблемы нет.

Для «дореформенных» машин с этими моторами характерна нелепая неисправность. Из-за негерметичности правой форсунки омывателя ветрового стекла вода попадает в свечной колодец третьего цилиндра. В итоге из-за пропусков зажигания обороты начинают сильно плавать и мотор даже глохнет. Игнорирование симптомов рано или поздно приводит к смерти свечи и катушки. Вместо замены форсунки следует хорошенько уплотнить герметиком старый распылитель и его соединение с подводящим шлангом.

На пробеге за 100 000 км сдается уплотнительное кольцо соленоида фазовращателя, расположенного на клапанной крышке. В итоге рядом с заливной горловиной появляется запотевание. Машины с обновленными моторами 2.0 такой болячкой не отметились.

Четырехступенчатый автомат DP2 — наследник многострадального агрегата AL4/DP0 совместной разработки концернов Peugeot-Citroen и Renault. Инженеры так и не исправили все врожденные дефекты, но заметно повысили надежность коробки. DP2 устанавливают на переднеприводные Дастеры, а на полноприводных версиях работает ее модификация DP8.

Коробки DP предназначены исключительно для городской эксплуатации, езда по плохим дорогам с частой пробуксовкой колес снижает ресурс в несколько раз. Они плохо переносят высокие нагрузки и боятся даже небольшого перегрева. Очень важно менять масло не реже чем через 60 000–80 000 км. При щадящей эксплуатации автомат может прожить до внушительных 200 000 км пробега.

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При высоких нагрузках у автомата первым делом выгорают пакеты фрикционов. Контур охлаждения имеет скромный потенциал, несмотря на дополнительный теплообменник на корпусе агрегата. Капитальный ремонт DP влетит в 80 000–100 000 рублей.

Один из врожденных дефектов — преждевременный выход из строя соленоидов, управляющих давлением в гидросистеме автомата. На СТО приезжают моноприводные Дастеры с пробегами менее 30 000 км, чьи владельцы жалуются на пинки и рывки при переключении передач. Обычно меняют оба соленоида, чтобы в ближайшее время вновь не вскрывать агрегат.

Отзывной кампанией, затронувшей относительно небольшое число машин, отметилась коробка DP8. На этих автоматах меняли потекшие теплообменники и ставили магистрали контура охлаждения с модифицированными клапанами. Однако в сервисах иногда появляются машины с подобной неисправностью, которые эта кампания не затронула. Теплообменник не подлежит ремонту, и при его замене очень важно установить модернизированную магистраль, иначе он снова потечет.

Механические коробки передач надежны, поломки обычно обусловлены неадекватной эксплуатацией. Пятиступенчатый агрегат предназначен для моноприводных Дастеров, а шестиступенчатый — для модификаций со всеми ведущими колесами.

Единственной болячкой отметилась шестиступенчатая коробка. На дорестайлинговых автомобилях часто подтекал правый сальник на стыке с угловым редуктором. Впрочем, на столь незначительные потери можно не обращать внимания, не забывая при этом о рекомендации сервисменов менять масло в коробке через каждые 80 000 км.

ИТОГ

Если закрыть глаза на капризность автомата, Duster ­может похвастаться проверенными и надежными узлами и агрегатами, а мелкие конструктивные и сборочные огрехи устраняются за разумные деньги. Простой, неприхотливый, дешевый в содержании автомобиль подойдет тем, кому нужна настоящая рабочая лошадка. Невзрачная, зато прилежная.

СЛОВО ПРОДАВЦУ Александр Булатов, менеджер по продажам автомобилей с пробегом компании «У Сервис +» Renault Duster высоколиквиден на вторичном рынке, но имеет строго определенную целевую аудиторию. Простота автомобиля, переходящая в откровенную бюджетность решений, отпугивает многих покупателей, живущих в крупных городах. Они всё чаще приобретают за те же деньги более возрастные машины классом повыше. А вот жители регионов ценят Duster за надежность и неприхотливость, а также невысокую сто­имость эксплу­атации. Хорошо продаются все модификации Дастера — этим может похвастаться далеко не каждый автомобиль на нашем рынке. Duster не сильно теряет в цене, особенно после трех-четырех лет эксплуатации. Если удачно приобрести подержанный экземпляр такого возраста, года через два его можно продать за те же деньги. Наименее востребованы версии с бензиновым мотором 2.0 и автоматом в сочетании с передним приводом. Условным аутсайдером является также базовая версия с двигателем 1.6 и бедной комплектацией (без кондиционера и с неокрашенными бамперами). Дизельных Дастеров достаточно мало на рынке, но продаются они отлично — благодаря очень удачным потребительским качествам. Наиболее популярной является модификация с бензиновым мотором 2.0 с механической коробкой и полным приводом в сочетании с хорошей комплектацией. Рекомендую именно такой Duster: он доставляет минимум хлопот, при этом у него лучшие ездовые характеристики и реализовать его в случае необходимости легче.

Благодарим за помощь в подготовке материала техцентр TURBO-VAG.





Фото: Стас Панин и Renault