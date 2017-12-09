Тест обновленного Renault Duster: превосходная степень

Компания Renault улучшила абсолютного лидера сегмента. И хотя французы обошлись без смелых шагов, в нюансах кроссовер Duster заметно изменился к лучшему.

Renault Duster FL

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По моему глубокому убеждению, обновлять бестселлер гораздо сложнее, чем середнячка или провальную модель. Хотя бы потому, что цена ошибки слишком высока. По счастью, перед французами стояла упрощенная задача: провести всего лишь рестайлинг Дастера, а не спроектировать полностью новое поколение. Посему обошлись без смелых шагов. Зато в нюансах машина изменилась сильно. Как неустанно повторяли мне представители Renault, всё сделано с учетом мнения покупателей.

Читатели журнала «За рулем» узнали об обновленном Дастере первыми — поскольку первым российским журналистом, который оказался за рулем модернизированной машины, стал Михаил Кулешов. Выбора у него не было: в начале июня нам удалось достать только дизельный Duster, которым Миша остался очень доволен (ЗР, 2015, № 7). Я тоже поездил на дизельной версии и подпишусь под каждым его словом. Но куда больше меня привлекали бензиновые машины, поскольку на них приходится свыше 90% продаж. Французы хотят увеличить долю дизельных Дастеров хотя бы вдвое, но бензиновые все равно будут лидировать с огромным отрывом. А раз так, я не раздумывая отправился в Румынию, куда привезли разные Дастеры московской сборки.

Понятно, что прежде всего меня интересовал новый 1,6‑литровый бензиновый мотор. Но его срок еще не настал — производство начнется чуть позже. Поэтому беру двухлитровый бензиновый Duster. Главное новшество — фазовращатели на впуске и выпуске. Мощность выросла на 8 л.с. (+ 6%), но крутящий момент остался прежним, — видимо, инженеры решили не перенапрягать морально устаревший четырехступенчатый автомат.

На ходу прибавка в мощности практически не чувствуется. С механической коробкой Duster достаточно динамичен в городском потоке и на обгонах. А с автоматом? Избавившись от педали сцепления, взамен получаешь задумчивость в реакциях и теряешь возможность шустро ездить. Ничего не попишешь, ведь дело не в двигателе, а в трансмиссии. По мощности и моменту автомат работает практически на пределе возможностей. Отправить бы его на заслуженный отдых, но более современная коробка окажется слишком дорогой для Дастера. Французы этого не скрывают и вполне резонно говорят, что лучше иметь такой автомат, чем не иметь никакого.

03 С переходом на приборы от второго Логана изменилась и вся подсветка в салоне — с оранжевой на белую. Замена обычной проводки современной CAN-шиной позволила внедрить дополнительные удобства, которые прежде обошлись бы слишком дорого: круиз-контроль, датчик наружной температуры, троекратное мигание поворотника после легкого касания рычажка, дополнительный взмах стеклоочистителей после трех стандартных.

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Зато на бездорожье, которого на тестовом маршруте хватало, автомат понравился больше механики. Можете кидать в меня камни, но лучше послушайте. В ручном режиме первая передача автомата работает почти до 50 км/ч. Такого диапазона более чем достаточно для езды по сложным участкам. А вот сверхкороткая первая передача механической коробки может подложить свинью: когда она выкручена до предела (а случается это очень быстро), попробуйте-ка грамотно переключиться на следующую ступень! Суровые джиперы сейчас смеются. Но Duster адресован вовсе не им — он для тех, для кого бездорожье не цель, а всего лишь одно из препятствий на пути к ней, причем не самое тяжелое. И с этой задачей «автоматизированный» Duster справляется на отлично.

В нюансах машина доработана серьезно: новые уплотнители дверей, более качественная шумоизоляция, лючок бензобака с открыванием из салона, улучшенные сиденья, жесткая полка в багажнике вместо шторки, переехавшая на ступицу руля кнопка звукового сигнала, функция информирования о пробках у навигатора.

Duster не подорожал после рестайлинга ни на рубль — пока. Во‑первых, держать привлекательные цены лишь первое время — это известный маркетинговый ход. Во‑вторых, лихорадка на валютном рынке не наш союзник: не ровён час, чехарда с рублем отразится и на ценниках.

Renault Duster FL2_новый размер Главным ограничением для дизайнеров при обновлении машины была установка: геометрические параметры проходимости должны остаться прежними. Поэтому клиренс и все углы проходимости у рестайлинговой версии не изменились.

Устраивать аттракцион неслыханной щедрости Renault вряд ли планирует. Несмотря на падение продаж, Duster чувствует себя достаточно уверенно. Chevrolet Niva теряет фанатов еще быстрее, а новое поколение Нивы в обозримом будущем не появится. Ford EcoSport и Nissan Terrano пока не входят даже в топ‑25 в рейтинге моделей, присутствующих на российском рынке.

Французов заставит поволноваться компактный Hyundai ix25, который будут выпускать бок о бок с Солярисом и который появится у дилеров зимой. Но он явно окажется дороже. И вдобавок не предназначен для съезда с асфальта, а среди покупателей Дастера тех, кто регулярно ездит по пересеченной местности, больше половины.

Кто тут в бестселлеры последний? Никого? Так я первый буду.