Nissan Almera после 120 000 км: она еще поездит!

Редакционный седан Nissan Almera подвергли разборке, чтобы ответить на главный для всех владельцев вопрос: стоит ли продавать автомобиль на логановской платформе с пробегом свыше 120 000 км, или на нем еще можно поездить.

На одометре 120 000 км, Almera подверглась полной диагностике — исследовали кузов, систему электрооборудования, двигатель, коробку передач и ходовую часть.

Nissan Almera Изготовитель — АВТОВАЗ, Россия

Год выпуска — 2013

В эксплуатации «За рулем» — с апреля 2013 года

Пробег на момент отчета — 120 000 км

Публикации в ЗР № 7, 8, 12, 2013; № 2, 3, 7, 9, 2014; № 6, 2015; № 4, 2016; № 2, 2017

С момента предыдущей публикации Almera несколько раз вынужденно посещала наш техцентр — возраст дает о себе знать. На пробеге 101 000 км приказала долго жить левая шаровая опора. Кстати, у соплатформенного Ларгуса из нашего парка тоже первой из строя вышла шаровая именно с водительской стороны.

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Оригинальную шаровую на Алмеру отдельно в продаже не найти, поэтому поменяли в сборе с рычагом (6500 рублей). Заодно наши технические специалисты приговорили тяги стабилизатора — установили тоже оригинальные, по 420 рублей за штуку.

Из-за плавающей температуры охлажда­ющей жидкости (детская болезнь, до сих пор преследующая автомобили разных марок на платформе B0) заменили термостат — его цена 1200 рублей. При этом частично обновили антифриз — залили пять литров свежей жидкости. Заменили кнопку водительского стеклоподъемника, у которой перегорела подсветка, - это еще 640 рублей.

Провели очередное газовое ТО: диагностика и замена фильтра обошлись в 1250 рублей. Плюс 1000 рублей за замену заправочного клапана — старый травил газ.

Еще через пару тысяч километров Almera вновь потребовала внимания. Через раз срабатывала кнопка заднего стеклоподъемника, перегорели передние габаритки (W5W) и лампа ближнего света (H11). Лампы мы заменили сразу, а с кнопкой решили разобраться на ближайшем ТО.

На пробеге 105 000 км отвалился кронштейн глушителя (болезнь многих моделей на платформе B0), выпускная труба легла на заднюю балку. По пути в сервис не выдержал повышенной нагрузки средний кронштейн, расположенный около каталитического нейтрализатора.

Сервисмены изготовили из длинных болтов новые крепления, хорошенько их обварили и установили трубу на место. С тех пор система выпуска больше не беспокоила.

С таким довольно скромным списком устраненных неисправностей редакционная Аlmera подошла к финалу своей блистательной карьеры.

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–120 000 км)* Расходы на содержание: 0–93 000 км 390 151 руб. Из них на бензин (АИ-92, средний расход 10,3 л/100 км) 163 369 руб. Из них на пропан-бутан (средний расход 12,2 л/100 км) 85 323 руб. Расходы на содержание: 93 000–120 000 км 163 191 руб. Из них на бензин (АИ-92, средний расход 10,7 л/100 км) 115 341 руб. Из них на пропан-бутан (средний расход 12,5 л/100 км) 11 550 руб. ТО-120 000 км (самостоятельно) 19 860 руб. Запчасти, обслуживание 157 899 руб. Общие расходы 553 342 руб. Стоимость 1 км пробега 4,72 руб.

* Без учета расходов на бензин для марафона «60 часов „За рулем“ (0–13 000 км), а также на полисы ОСАГО и каско.

Установлено газовое оборудование LPG Tech (Польша).

ДВИГАТЕЛЬ

Almera (G15) оснащалась 16‑клапанным 1,6‑литровым двигателем Renault серии K4M (102 л.с.) с ременным приводом ГРМ. Мотор этот «втыковый», то есть при обрыве ремня поршни гнут клапаны. Часто возникают проблемы с плавающими оборотами, вероятная причина — неисправность датчика коленвала или катушки зажигания. Повышенная вибрация возникает, как правило, вследствие износа правой подушки двигателя.

Благодаря надежной конструкции и бережной эксплуатации износ двигателя после 120 000 км незначительный. До капремонта он прослужит еще столько же.

1. Головка блока цилиндров. Неплоскостность привалочной поверхности не обнаружена. Сёдла выпускных клапанов изношены, присутствуют раковины — необходима фрезеровка. Это прямое следствие эксплуатации двигателя на газовом топливе. Налёта в камере сгорания немного, что свидетельствует о том, что мотор потреблял хорошее топливо и его своевременно обслуживали. 2. Привод ГРМ. По регламенту ремень ГРМ меняют каждые 60 000 км. Состояние ремня (уже второго) говорит о том, что столь частая замена — очевидная перестраховка. На таком же двигателе, установленном на редакционном Ларгусе, ремень поменяли на 120 000 км, как предписано инструкцией, и он выглядел ­вполне работоспособным. При замене ремня рекомендуют заменить еще и насос охлаждающей жидкости, чтобы не выполнять сопутствующие операции повторно. На нашей Алмере он пока в рабочем состоянии, но до следующей замены ремня (через 60 000 км) вряд ли ­доживет. Материалы по теме Как сэкономить на плановом ТО Nissan Almera 3. Клапанный механизм. Износа стержня и торцов клапанов практически нет. Фаска на впускных клапанах изношена едва-едва. На выпускных клапанах обнаружены раковины, которые требуют шлифовки с последующей притиркой. Виноват опять-таки газ. Состояние гидрокомпенсаторов отличное. Клапанные пружины не просажены и полностью работоспособны. 4. Блок цилиндров. Следы хона на стенках цилиндров сохранились. В зоне перекладки поршня износ не превышает 0,04 мм. Эллипсность — не более 0,03 мм. В доработке не нуждается. 5. Коленчатый вал. На шейках, как и на поверхностях под упорные подшипники, износа и задиров не обнаружено. Вкладыши имеют несколько легких царапин и засветления, свидетельствующие о нескольких экстремально холодных пусках. Вполне вероятно, что это последствия тестов в морозильной камере при температурах ниже —35 °C. 6. Поршневая группа. Износ поршней в местах контакта как с цилиндрами, так и с кольцами мизерный. Зазор в цилиндрах — около 0,07 мм, а на новом моторе оптимальный зазор равен 0,03–0,05 мм. Кольца изношены на 30%, сохранили упругость. Отложения нагара есть, залеганий не отмечено. 7. Масляный насос. Имеются потертости на торцевых поверхностях. Редукционный клапан исправен. Цепь привода не имеет кри­тического износа.

Двигатель практически не расходовал масло, никаких серьезных претензий к нему не было. Вскрытие подтвердило, что мотор вполне живой. Дело не только в удачной конструкции и отличном качестве, но и в бережной эксплуатации. Мы точно в срок выполняли все плановые работы по обслуживанию. Причем, несмотря на то что примерно половину жизни наша Almera провела в тяжелых условиях городских пробок, положенный 15‑тысячный интервал мы не сокращали.

Замер диаметра цилиндра в зоне перекладки поршня.

На поверхности цилиндров сохранились следы хона.

Выпускные клапаны и их сёдла нуждаются в ремонте.



Жизнь двигателю продлевает и автомат. Более плавное нагружение, отсутствие перекрутов и электронное управление газом (на версиях с автоматом устанавливают электронную педаль газа, а на машинах с механической коробкой от педали к заслонке проложен трос) также благотворно сказались на здоровье мотора.

Результаты исследования позволяют утверждать, что двигатель при сохранении прежнего режима эксплуатации способен пройти без капремонта до 200 000–250 000 км.

Результаты замеров юбки поршня указывают на незначительный износ.

Шейки коленчатого вала не изношены. Рекомендуется полировка и замена вкладышей.

На вкладышах коленвала видны лишь легкие засветления.



ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Электрика отработала на «очень хорошо». Стартер и генератор до сих пор исправно выполняют свои функции и, судя по износу щеток, прослужат еще тысяч сто километров.

Аккумулятор пришлось заменить после четырех лет. Возраст невеликий, но и пробег солидный, - поэтому результат вполне ­пристойный.

Фары и фонари сохранили герметичность, светоотражающее покрытие не облезло. ­

Только в одну противотуманку попадает влага, что со временем может вывести из строя отражатель.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Четырехступенчатый автомат DP2, установленный на нашей Алмере, не назовешь надежным и беспроблемным. Нам повезло: коробка попалась удачная. Да и мы относились к ней бережно. Ездовые характеристики неидеальны, но за 120 000 км они не изменились.



1. Планетарные механизмы. Шестерни и их оси не имеют заметного износа. На рабочих поверхностях — только следы приработки. 2. Гидроблок. Состояние всех клапанов хорошее. Соленоид-регулятор давления справляется со своими функциями. Соленоид блокировки гидротрансформатора тоже в отличном состоянии. 3. Гидротрансформатор. При осмотре вскрытого гидротрансформатора мы не обнаружили ощутимого износа. Заварим обратно, и ходить ему еще и ходить. 4. Жидкостный насос. На рабочих поверхностях отсутствуют задиры. Износ торцевых поверхностей, вызывающий снижение давления, минимален. 5. Дифференциал. Шестерни и их оси не имеют заметного износа. 6. Пакеты фрикционов. Износ дисков минимальный. На рабочих поверхностях даже сохранилась заводская маркировка, нанесенная краской.

Проба показала, что трансмиссионная жидкость из автомата растеряла рабочие свойства. В ней обнаружилось большое количество продуктов износа (высокое содержание железа), а моющая способность оказалась недостаточной. Вязкость жидкости снизилась на 30%, что свидетельствует о выработке присадки-загустителя. И это при щадящей эксплуатации, без стартов с пробуксовкой колес и постоянной толкотни в городских пробках. Если хотите продлить жизнь автомату, меняйте масло каждые 80 000 км, а в случае эксплуатации в непростых условиях интервал нужно сократить до 60 000 км.

Подшипники скольжения, которые считаются слабым местом у этих автоматов, пребывают в идеальном состоянии. Износ не только вызывает люфт вала, но и приводит к снижению давления, поскольку утечки через разбитый подшипник слишком велики.

Тефлоновые уплотнения в задней крышке не имеют задиров и готовы служить еще столько же.



Для получения исчерпывающих данных о состоянии коробки передач мы произвели полную разборку, даже разрезали «бублик» — гидротрансформатор. И — о чудо! — не нашли деталей с критическим износом.

Похоже, единственное, что выработало свой ресурс и требует срочной замены, - это рабочая жидкость. Причем магнит выловил минимум стружки.

На рабочей поверхности фрикционного материала сохранилась нанесенная краской заводская маркировка. Износ ничтожно мал.

Фрикционная поверхность тормозной ленты почти не изношена — кое-где сохранились заводские обозначения, нанесенные краской.



Все детали, включая подшипники скольжения, фрикционные накладки, тефлоновые уплотнительные кольца, резинотехнические изделия, не говоря уже о валах, шестернях и подшипниках качения, - в рабочем состоянии.

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Конструкция и типичные неисправности ходовой части Алмеры такие же, как у остальных автомобилей на платформе В0. ­Поэтому наши выводы о ходимости узлов и агрегатов справедливы и для прочих одноплатформенных моделей.

Наша Almera подтвердила высокую надежность автомобилей, созданных на платформе B0. В ближайшее время машина не потребует серьезных затрат на ремонт и обслуживание.

В передней подвеске при разборке обнаружен лишь один существенный недостаток — порвался пыльник правой шаровой опоры. Поскольку левую опору меняли раньше, делаем вывод: к ста с небольшим тысячам километров придется разориться на новый комплект шаровых. Равно как и амортизаторных стоек. Колебания они гасят уже неэффективно, ездить с такими становится опасно. Хотя течи нет и штоки не тронуты коррозией.

Еще одно слабое место машин на платформе B0 — стойки стабилизатора. При пробегах, близких к 100 000 км, за их состоянием нужно внимательно следить.

Прогнозировать ресурс остальных деталей сложно, поскольку всё зависит от условий эксплуатации, но большинство из них часто перешагивает рубеж 200 000 км.

Резина пыльника шаровой опоры покрыта сеткой микротрещин, а «воротник» просто оторвался.

Задняя подвеска настолько проста, что в ней и ломаться нечему. Состояние сайлент-блоков отличное, ступичных подшипников — тоже. Претензии — только к амортизаторам, их тоже придется поменять из-за потери эффективности, хотя, как и в случае с передними, негерметичности и коррозии штоков не обнаружено.

Рулевое управление полностью исправно: резиновые чехлы целы, люфтов в шарнирах нет. Гидроусилитель справляется со своими обязанностями. Правда, его рабочая жидкость сильно потемнела. Производитель не дает рекомендаций по ее замене, но мы советуем обновить жидкость при плановом обслуживании на 120 000 км, чтобы система прослужила дольше.

Состояние передних тормозных механизмов отличное. Вторые за жизнь машины тормозные диски находятся в самом расцвете сил. Остаточная толщина — 21,0 мм при допустимом минимуме 19,8 мм. Передние тормозные цилиндры герметичны, их пыльники не повреждены и сохраняют эластичность. Прогнозируемый ресурс — не менее 100 000 км.

Задние тормозные барабаны мы не меняли. Внутренний ­диаметр — 228,4 мм при допустимых 229,5 мм. Колодки (еще заводской комплект) имеют небольшой запас толщины, не превышающий 0,5 мм. Такие целесообразно заменить, если будете вскрывать задние тормозные механизмы для очистки тормозного щита и деталей сложной по конструкции распорной планки.

КУЗОВ

Автомобили на платформе В0 хорошо приспособлены к российским условиям с точки зрения коррозионной стойкости. При разборке Алмеры мы не только внимательно осмотрели наружные панели, но и оценили состояние скрытых элементов. Ни под теплозащитными экранами, ни в отверстиях, через которые крепились элементы подвески, ржавчины не обнаружили, а ведь она любит такие укромные уголки, где влага в узких зазорах подолгу не просыхает. Легкие следы ржавчины видны только на тех кузовных панелях, которые подверглись ремонту после мелких аварий.

Однажды на парковке Алмеру хорошенько притерли. Пострадал только бампер. Ремонт обошелся в 7500 рублей (из них 4200 рублей отдали за новый неоригинальный бампер) — бюджетненько.

Нет коррозии и в скрытых полостях дверей. Все приводы замков и электростеклоподъемники находятся в рабочем состоянии. Даже диффузоры динамиков выглядят как новые, что свидетельствует о том, что уплотнители сохранили эластичность. Сказалась и аккуратная эксплуатация автомобиля — в дождь мы всегда закрывали стёкла. Вынув передние сиденья, заглянули под ковер: всё сухо и чисто, ржавчины нет.

Радиатор системы охлаждения ни разу не мыли, и он зарос толстым слоем грязи. Рекомендуем раз в пять лет мыть радиатор. Хорошо, что двигатель пока не перегревается…

У конденсатора кондиционера нижняя треть пластин помята камешками, прилетевшими с дороги, - воздух там не проходит, эффективность охладителя снижена. При обычной эксплуатации это незаметно — даже в жару указатель температуры не отклоняется от нормального положения, но при высоких нагрузках система может не справиться с возложенной на нее задачей.



У многих современных автомобилей в полости переднего крыла позади колесá скапливается разная органика и грязь, и этот никогда не высыхающий «компресс» способствует коррозии. Не миновала чаша сия и нашу Алмеру — образовавшийся ком уже превратился в плодородный слой. Наш совет: хотя бы раз в пару лет снимайте подкрылок и очищайте эту полость. В идеале здесь нужен дополнительный антикор. В моторном отсеке лонжероны, брызговики и прочие элементы передней части кузова выглядят более чем достойно. Корродирует только мелкий крепеж фар, бампера и прочих навесных элементов. В багажном отделении следов ржавчины также не обнаружено, даже в самых потаенных уголках.

Элементы автомобиля с покрытием под хром выглядят лучше, чем на редакционном Ларгусе со схожими сроком эксплуатации и пробегом.

Вывод: коррозионная стойкость кузова достаточно высока.

Коррозия распространяется только в тех местах, которые ремонтировались после легких аварий.

Вот такой чулан для грязи спрятан за передним подкрылком. Здесь необходима регулярная уборка, чтобы не разгулялась коррозия.



Если собираетесь эксплуатировать автомобиль не более пяти лет, можете не заботиться о его защите. Нацелившимся ездить дольше или купившим поддержанную Алмеру рекомендуем дополнительно провести антикоррозионную обработку, особенно в тех местах, которые подвергались локальному кузовному ремонту.

А вот состояние конденсатора кондиционера и радиатора системы охлаждения двигателя удручающее. Им необходима мойка, желательно с демонтажом узлов. Причем конденсатор кондиционера совсем перестал пропускать воздух через свою нижнюю часть: все пластины полностью смяты камешками с дороги.

ИТОГ

Nissan Almera

Наша Almera подтвердила высокую надежность автомобилей, созданных на платформе В0. Регулярное обслуживание двигателя позволит эксплуатировать его до 200 000–250 000 км без капитального ремонта.

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Коробка передач нуждается в периодической замене рабочей жидкости, и тогда ее ресурс при бережной эксплуатации приблизится к 200‑тысячной отметке.

Ходовая часть потребует совсем небольших вложений для поддержания ее в рабочем состоянии.

Кузов не будет интенсивно корродировать, но на этом рубеже желательно провести полноценную обработку скрытых полостей кузова и его нижней части антикором. И если средства не позволяют купить новый автомобиль, Almera вполне прослужит верой и правдой еще несколько лет. Продать ее всегда успеете.

Редакция благодарит компании «Иномотор» и «Тахо Трансмишн», а также автомототехцентр «Гараж Самообслуживания № 1» за техническую поддержку при подготовке материала.