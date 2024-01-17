Владельца свежекупленной иномарки оштрафовали за отсутствие номеров

ВС поддержал решение о запрете на управление авто без регистрационных знаков

Сейчас закон о регистрации транспортных средств предусматривает 10-дневный срок постановки машины новым собственником на учет.

Однако этим начали пользоваться мошенники, которые спокойно ездят на автомобилях по документам, принадлежащим другим людям, и не получают штрафы.

И тут неожиданно возник судебный акт, который, по сути, запрещает эксплуатацию купленного, но не поставленного на учет в ГИБДД автомобиля.

Водителя остановили инспекторы ГИБДД, когда тот ехал на автомобиле без номеров. Согласно документам, автовладелец ничего не нарушил – машина была куплена 6 декабря 2022 года и должна была быть поставлена на учет до 16 декабря того же года. Он укладывался в эти сроки.

Однако инспектор все же оформил протокол за управление автомобилем без номеров. Это нарушение предусматривает либо штраф в 5 тысяч рублей, либо лишение прав до трех месяцев.

И суд подтвердил правильность решения инспектора. В определении одного из судов говорится, что право на регистрацию транспортного средства в течение 10 суток после приобретения не предоставляет автоматически и права на управление данным транспортным средством без регзнаков. И Верховный суд с этим также согласился.

Возникла правовая коллизия: таким образом, новый автомобиль не может покинуть автосалон без постановки на учет в ГИБДД и получения номеров.

Еще в 2022 году ГИБДД дала распоряжение своим сотрудникам не трогать водителей, которые едут без номеров, если есть договор купли-продажи со сроком менее десяти дней. Это правило никто не отменял, но в этом конкретном случае водителя все же оштрафовали.

Впрочем, в ГИБДД сообщили, что это лишь частный случай. И пока нет решения Пленума Верховного суда или хотя бы обзора судебной практики, сотрудники будут руководствоваться прежними правилами.

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Источник: "Российская газета"