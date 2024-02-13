Штраф 5 тысяч рублей и лишение прав до 3 месяцев: за что накажут в ГИБДД

В ГИБДД разъяснили, сколько по закону можно ездить на новой машине без номеров

На процедуру регистрации нового автомобиля в ГИБДД водителям отводилось 10 дней. Но прецедент с наложенным на автовладельца штрафом, несмотря на наличие договора, после заключения которого не прошло 10 дней, всерьез напугал граждан.

В МВД России сослались на Федеральный закон «О безопасности дорожного движения», согласно которому транспортное средство можно эксплуатировать только после постановки на госучет, его государственный учет не прекращен, и оно соответствует основным положениям о допуске ТС к участию в дорожном движении.

При этом в ведомстве обратили внимание, что эти требования не распространяются на автомобили, со дня приобретения которых новым владельцем не прошло 10 дней.

В противном случае собственнику грозит штраф от 1,5 до 2 тысяч рублей по ч. 1 ст. 19.22 КоАП «Нарушение правил государственной регистрации транспортных средств». Если незарегистрированный автомобиль без госномеров появится на трассе общего пользования, водителю грозят более серьезные штрафы – по ст. 12.1. КоАП «Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке». В первый раз водителя оштрафуют на 500-800 рублей, а при повторном нарушении – на 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

По словам основателя общественного проекта «Подслушано у ДПС» Валентина Ильинова, согласно законодательству требования госучета не распространяются на автомобили, с момента приобретения которых не прошло 10 дней.

«Но это требование касается только госучета. Нет речи о том, что на таком автомобиле можно выезжать на дорогу. Сам автомобиль перед выездом должен соответствовать Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации. А в них указано, что на автомобиле должны быть госномера», — объяснил эксперт.

Ильинов предположил, что путаница, из-за которой суды и должностные лица не наказывают водителей, возникла из-за старой редакции соответствующей статьи 12.2 КоАП.

«И сотрудники ГИБДД, и суды, работают по-старинке. А Верховный суд при этом указал, что факт регистрации автомобиля не связан напрямую с управлением без госномеров», — подчеркивает юрист.

Этой ситуацией пользуются недобросовестные водители, известна схема с постоянным переписыванием договоров купли-продажи. Новый собственник всегда держит наготове договор, дающий право ездить без регистрации, и переписывает в нем даты.

«Чтобы ездить без номеров и не получать штрафы, водители договариваются с друзьями, заключают договоры, потом расторгают, затем снова все повторяется. И это считается легальным», — рассказал экс-инспектор ГИБДД.

Что касается прецедента с оштрафованным водителем, он предъявил инспекторам ГИБДД свежий договор купли-продажи. В нем было указано, что машина была куплена менее чем 10 дней назад. Но автовладелец на этой машине ранее уже попадал в поле зрения инспекторов ГИБДД, и они составили на него протокол за нарушение ПДД по ч. 1 ст. 12.5 КоАП за поездки при наличии неисправностей. Другими словами, автовладелец просто регулярно обновлял договор купли-продажи, ездил без номеров и полагал, что таким образом защищен от штрафов, но просчитался.

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Источник: autonews.ru