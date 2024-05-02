Кроссовер для семьи: как выбирать и какой выбрать

Эксперт «За рулем» выяснил плюсы и минусы семиместных авто с пробегом

Зачем семь мест?

Некоторые модели только в семиместном исполнении и выпускали. Разумеется, покупали их не только многодетные. Приобретали все – просто потому, что машина приглянулась. В том числе и в домохозяйства из одного человека.

Если семья действительно большая, то семь сидений точно не повредят. Если семья маленькая, третий ряд нетрудно сложить или демонтировать, получив огромный багажный отсек. И он точно будет намного просторнее, чем у RAV4.

Многие модели продавали в пяти- или семиместном вариантах, а у Тойоты Highlander есть восьмиместный салон. Как ни крути, дополнительные сиденья особо не вредят. И на цены вторички практически не влияют: пяти- и семиместные Kia Sorento Prime стоят, в общем, одинаково, равно как и Тигуаны обычные или в семиместной версии Allspace.

Есть выбор: бензин и дизель

Большинство средне- и полноразмерных кроссоверов располагает основательной линейкой моторов. Обычно есть и дизель. Универсальных рекомендаций на этот счет нет – кому что нравится.

Преимущества дизеля – хорошая тяга с низов, соответствующая динамика и иногда наивысший во всей линейке ресурс. Но при покупке машины с пробегом 100–150 тысяч км о конечном ресурсе, наверное, думать еще рано. Время придет ближе к 250 тысячам км – думать будет уже следующий владелец.

То, что дизель намного экономичнее атмосферника, было важным фактором, когда ДТ на колонках отпускали дешевле бензина АИ‑92. Сегодня, когда оно почти на 20% дороже АИ‑95, на дизеле много не сэкономишь. И всю выгоду съест дороговизна его обслуживания. У дизеля интервалы замены масла нередко короче, плюс капризная топливная аппаратура и сажевый фильтр. А также риск в конце осени напороться на летнюю солярку.

Преимущества бензиновых агрегатов с турбонаддувом также подпорчены сложностью конструкций. Нежные форсунки прямого впрыска и ТНВД – потенциальные причины дорогостоящего ремонта, тем более при пробегах после 100 тысяч км. Чем сложнее, тем капризнее.

Рациональным выбором выглядит атмосферник большого объема, может даже и конфигурации V6 – исходя из соотношения общей надежности и средней стоимости содержания . Расход 18–25 л/100 км не всем нравится, но рядные атмосферники с четырьмя цилиндрами на больших машинах встречаются нечасто.

Они такие разные

Само собой, семиместные кроссоверы делятся на ценовые группы, хотя и не очень четко. Особняком – модели премиальных марок. Остальные можно разбить на «бюджетные» и «средний класс».

К бюджетным отнесем машины, наделенные моторами мощностью менее 150 л. с. Среди них Peugeot 5008, Skoda Kodiaq и некоторые «китайцы». Все они на вторичке идут дешевле Тойоты RAV4 при равном возрасте и пробеге.

У «премиума» старше 10 лет цены перестают быть неоправданно завышенными, но сохраняются «премиальная» стоимость содержания и цена многих запчастей. Подобрать что-то стоящее из «премиума» не так просто. У BMW X7 и Audi Q7, например, почти все двигатели переусложнены, наделены какими-нибудь недугами, и после 120–150 тысяч км все болячки имеют свойство проявляться. А Лексусы RX с нормальными агрегатами сильно дороже – в заданные 2 млн рублей вписываются экземпляры старше 12 лет. На границе между «бюджетниками» и «средним классом» есть интересные и достаточно жизнестойкие модели.

Шесть лучших вариантов 7-местных кроссоверов до двух миллионов рублей – по этой ссылке.