Считается, что кроссовер четвертого поколения (СА40) не по-современному надежен. И это, как ни странно, правда.

Одна из самых популярных моделей Тойоты — RAV4. Каждое новое поколение расходится солидными тиражами и недолго ждет покупателя на вторичке.

Кроссовер четвертой генерации даже успел сменить прописку на полпути конвейерной жизни: рестайлинговые машины собирали на заводе в Санкт-Петербурге, а дореформенные шли из Японии.

Проверим, как показал себя «сороковой» в эпоху тотальной экономии в производстве, которая заметна даже по премиальным брендам.

Из истории модели

НА КОНВЕЙЕРЕ: с 2012 по 2018 год

с 2012 по 2018 год КУЗОВ: 5-дверный универсал (SUV)

5-дверный универсал (SUV) РОССИЙСКАЯ ГАММА ДВИГАТЕЛЕЙ: бензиновые, Р4, 2,0 л (146 л.с.); 2,5 л (180 л.с.); дизельный, Р4, 2,2 л, (150 л.с.)

бензиновые, Р4, 2,0 л (146 л.с.); 2,5 л (180 л.с.); дизельный, Р4, 2,2 л, (150 л.с.) КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ: M6, А6, вариатор

M6, А6, вариатор ПРИВОД: передний, полный

передний, полный РЕСТАЙЛИНГ: 2015 год — обновление головной оптики, фонарей, решетки радиатора, двери багажника, переднего и заднего бамперов; освежена центральная консоль, руль и панель приборов.

2015 год — обновление головной оптики, фонарей, решетки радиатора, двери багажника, переднего и заднего бамперов; освежена центральная консоль, руль и панель приборов. КРАШ-ТЕСТЫ: 2013 год, EuroNCAP. Общая оценка — пять звезд. Защита взрослых пассажиров — 89%; защита детей — 82%; защита пешеходов — 66%; системы содействия безопасности — 66%.

КУЗОВ

Хромированный декор кузова ведет себя неплохо, явных слабых мест нет. Чего нельзя сказать об облезающих молдингах и расширителях на довольно редких ограниченных сериях RAV4, например, Adventure.

Вибрация капота на ходу иногда встречается на возрастных машинах, когда рассыхается заводской герметик, склеивающий решетчатый каркас капота и его панель, которая начинает «играть» на скорости.

Скрип или хруст ограничителей дверей — обычное дело, меняют их довольно часто. Опыт показывает, что смазка лишь ускоряет кончину механизмов (сам производитель также запрещает данную процедуру), так как из-за этого на них попадает больше грязи.

Фонари рестайлинговых «рафиков» отметились двумя недостатками. Первый — непонятные белесые следы или пелена внутри корпусов. Причем это наблюдалось на новых машинах. Правда, дилеры успели поставить новые фонари на большинство автомобилей еще до передачи клиентам. Второй недочет — возможное появление небольших трещин вдоль краев лицевой части фонарей. Они возникают из-за внутреннего напряжения в корпусах вследствие несовершенства процесса изготовления. Модернизированные фонари поступили на конвейер только в мае 2018 года.

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На дореформенных автомобилях, выпущенных с октября 2015‑го по март 2016 года, иногда отказывает блок управления электроприводом пятой двери. Производитель даже проводил отзывную кампанию по замене этого модуля на модифицированный, которая затронула около 2500 машин. В блоке перегорал управляющий элемент, если что-то препятствовало закрытию двери — просто не выдерживал повышенный ток.

Ветровое стекло не самое прочное — может треснуть на морозе при включении обогрева. Особенно это касается кроссоверов первых годов выпуска. Чаще всего трещины появляются на внешней стороне стекла в нижней части. Оригинальное стекло стоит 30 000 рублей, работа по замене обойдется в 2000 рублей.

Качество лакокрасочного покрытия на среднем уровне, зато «сороковой» не имеет ржавых болячек по кузову, в отличие от некоторых других моделей Toyota и Lexus, например, Camry предыдущего поколения. Это относится и к машинам отечественного производства. Время показало, что качество российской сборки не имеет явных недочетов по сравнению с японской.

Недавно Toyota объявила отзывную кампанию для рестайлинговых машин по замене форсунок стеклоомывателя с подогревом из-за риска их оплавления. Пока официальные дилеры зафиксировали не так много реальных случаев их повреждений, но производитель предпринял упреждающие действия. На форсунках старого образца нарушается уплотнение корпуса. На нагреватель попадает вода с реагентами, что приводит к короткому замыканию. Новый ремкомплект состоит из модифицированных форсунок и новых шлангов.

МОТОРЫ

Бензиновый двигатель 2.0 серии 3ZR-FE надежен по механической части и не имеет явных слабых мест, за исключением одного недостатка. На дореформенных машинах устанавливали мотор с системой Valvematic, которая изменяла высоту подъема впускных клапанов (аналог Valvetronic у BMW). Обычно уже на 50 000 км отказывал ее дорогостоящий (около 40 000 рублей) и неремонтопригодный актуатор (он же блок управления). При рестайлинге Valvematic решили убрать — и правильно сделали.

Как и на многих современных моторах Тойоты, у мотора 3ZR-FE после 100 000 км может потечь насос системы охлаждения (замена обойдётся примерно в 18 000 рублей). Он течет на всех бензиновых двигателях, доступных для RAV4. На четвертом «Рафике» эта неисправность проявляется реже, чем на других моделях марки.

Бензиновый двигатель 2.0 серии 3ZR-FE Бензиновый мотор 2.5 2AR-FE

Бензиновый мотор 2.5 2AR-FE хорошо знаком по предыдущей Camry и не страдает серьезными недугами. А под капотом RAV4 он ведет себя еще прилежнее. Во‑первых, течи сальников коленчатого вала стали единичными. Во‑вторых, практически прекратилось громыхание фазовращателя на впускном распредвале. Если на Camry и некоторых Лексусах муфту часто меняли даже в гарантийный период, то на четвертом «Рафе» про эту операцию практически забыли.

В целом 2AR является более надежным и ресурсным, а потому выбирать «рафик» в первую очередь стоит из машин с этим мотором, а не с 3ZR. Вдобавок, 2,5‑литровый двигатель получается менее нагруженным, а потому и ходит дольше, чем двухлитровый.

Дизель 2.2 — проблемный. Кроме типичных недостатков и прихотливости современных моторов на тяжелом топливе, он отметился двумя крайне опасными дефектами.

На моторах дореформенных автомобилей быстро теряет герметичность прокладка головки блока цилиндров. Это приводит к повышенному расходу масла и охлаждающей жидкости, а также существенному нагару на поршнях и его кольцах. В рамках гарантийного ремонта помимо прокладки устанавливали модифицированные поршни и кольца. К моменту появления рестайлинговых кроссоверов производитель исправил этот промах.

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Не менее опасная неисправность — переливающие топливные форсунки. Формально их модифицировали в июне 2015 года, но на деле в группе риска находятся все RAV4. Любой современный дизель крайне чувствителен даже к незначительному переизбытку топлива, а тут неисправные форсунки буквально поливают стенки цилиндров. Солярка попадает в поддон и ускоряет деградацию масла, а вместе с ней и износ мотора, а в некоторых случаях доходит даже до прогорания поршней. Причем форсунки обычно «умирают» поочередно (одна стоит 45 000 рублей!) и ближе к окончанию гарантийного периода.

И до кучи более мелкая болячка — течь передней крышки мотора к 30 000–40 000 км на машинах, выпущенных до конца января 2015 года. Поэтому если ищете кроссовер с дизелем, даже не смотрите в сторону RAV4.

Дизель 2.2 Шестиступенчатый автомат Aisin серии U760





КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Шестиступенчатый автомат Aisin серии U760 (полагается версиям с бензиновым мотором 2.5 и дизелем) не имеет откровенно слабых мест и считается представителем вполне удачного семейства, но есть несколько нюансов, которые относятся к большинству современных коробок этого типа.

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Особенность многих моделей Aisin — чувствительность к перегреву. Это не говорит о недочетах в конструкции — просто надо следить за чистотой радиаторов охлаждения (промывать хотя бы раз в 60 000 км) и разумно вести себя на бездорожье. Первым от перегрева страдает гидроблок (возможна деформация корпуса), что приводит к более глобальным повреждениям.

В процессе эксплуатации неизбежен износ накладок муфты блокировки гидротрансформатора, продукты которого попадают в масло. Поэтому стоит обновлять жидкость хотя бы раз в 60 000 км (примерно 20 000 рублей с учетом запчастей и работ), чтобы продлить срок службы коробки. Причем на RAV4 муфта блокировки живет гораздо дольше, чем на Camry с аналогичным автоматом — для нее даже выпустили модифицированный гидротрансформатор и обновленное программное обеспечение.

Также при должном старании можно откопать «рафики» с механической шестиступенчатой коробкой. Проблем с этим агрегатом нет.

Вариатор с индексом K111F

На RAV4 установлен вариатор с индексом K111F, работающий в паре с бензиновым мотором 2.0. Он принадлежит к большому семейству агрегатов, которые можно встретить на разных моделях Toyota и Lexus. И если по ним даже в гарантийный период есть много нареканий, то K111F и именно на «рафике» ведет себя практически образцово, насколько это слово вообще применительно к вариаторам.

Однако это не означает, что при подборе подержанного RAV4 можно расслабиться. Даже незначительные недомогания любого CVT (например, повышенный шум, задержки при разгоне и рывки) свидетельствуют о том, что придется серьезно вкладываться в ремонт. Поэтому ни в коем случае не экономьте на полноценной диагностике. Даже самые удачные вариаторы имеют ограниченный ресурс, а их полноценное восстановление стоит очень дорого.

САЛОН

По современным меркам отделка салона RAV4 пристойная. Помимо уже привычного быстрого износа отдельных элементов (кожаная обшивка руля и передних сидений), который сегодня наблюдается на большинстве автомобилей, есть лишь пара локальных «сверчков». Качество декора — вполне сносное.

Не блещет долголетием и кожаная обшивка руля. Она может начать облезать или лосниться уже после 50 000 км, а то и раньше. Производитель долгое время работал с поставщиком рулей над улучшением качества применяемой кожи. Но в итоге принял решение сменить партнера. На рынке доступны модифицированные рули, которые, к сожалению, не успели попасть на конвейер.

Гнездо «сверчков» на дорестайлинговых автомобилях — панель над магнитолой. Дилеры часто ее «проклеивали», чтобы избавить владельцев от дребезжания.

На панели крыши может образовываться конденсат, который стекает по стойкам или капает через плафон и крепления солнцезащитных козырьков. Причины появления влаги — в особенностях конструкции кузова и вентиляции салона. Рецепт один: проклеить потолок листами шумоизоляции.

Как и на всех моделях Toyota, на этом RAV4 хандрит головное устройство «Яндекс.Авто», которое начали устанавливать на рестайлинговых машинах. Что в нём только не отказывает: пропадает сигнал GPS, не читаются USB-флешки, происходит самопроизвольная перезагрузка и сброс настроек. К сожалению, перепрошивка «головы» зачастую усугубляет ситуацию.

Рестайлинговый дребезжащий бэк-вокал — экран блока климат-контроля. Пластик «играет» всегда, когда салон прогревается, излишняя подвижность становится слышимой. Необходимо снять головное устройство мультимедиасистемы и «проклеить» панель управления климат-контролем таким образом, чтобы увеличился зазор между ней и «головой». Тогда дребезжание прекратится.

Кожаная обшивка передних сидений — не самого высокого качества. Довольно быстро на внешних боковых валиках подушек появляются трещины и заломы. Срок жизни обшивки напрямую зависит от того, как аккуратно водитель и пассажир садятся в кресла или покидают салон. Под замену идет только обшивка подушки, ее поролоновое основание не проминается.

ХОДОВАЯ

Потеки масла на корпусе углового редуктора — типичная картина для многих моделей кроссоверов с пробегом за 100 000 км. Благо у RAV4 нарушается герметичность именно задней крышки, через которую проходит правый привод, а не внутренних сальников. Чтобы ее переуплотнить, не нужно снимать и разбирать узел.

Довольно часто возникающий дефект — шум и вибрации муфты подключения задних колес. Внутри ее корпуса со временем изнашивается подшипник вала, что приводит к непоправимым внутренним повреждениям узла: его приходится менять в сборе (примерно 65 000 рублей). Модифицированная муфта поступила на конвейер только в сентябре 2015 года.

На автомобилях, произведенных до мая 2014 года, в задних продольных рычагах стоят сайлентблоки старого образца (разрезные). Такая конструкция была призвана повысить комфорт при движении, но из-за этого подвеска стала излишне мягкой, и ее часто пробивало на неровностях. Сайлентблоки нового образца (монолитные) придали подвеске больше жесткости. К сожалению, оригинальные элементы недоступны как отдельные запчасти, поэтому апгрейд подвески подразумевает замену продольных рычагов в сборе.

Как и на многих моделях Toyota, задние тормозные механизмы требуют периодического обслуживания (профилактики) из-за склонности к закисанию направляющих суппортов. Это продлит жизнь колодкам и дискам.

Стойки заднего стабилизатора очень сильно свисают с нижнего рычага, поэтому их можно запросто сломать пополам при неаккуратной езде по бездорожью.

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Компоненты электроусилителя встроены в рулевую колонку и установлен обычный реечный рулевой механизм, который в теории не должен доставлять хлопот. Однако после 100 000 км рейка (стоит около 50 000 рублей) нередко начинает стучать и передавать удары на руль. И такое встречается на многих современных моделях Toyota. Небольшое утешение: переборка узла в профильных фирмах стоит вменяемых денег: работы под ключ обойдутся примерно в 15 000–20 000 рублей.

Втулки переднего стабилизатора могут заскрипеть даже на малых пробегах. Единственный выход — замена. Причём новые резинки живут гораздо дольше заводских, хотя производитель их не модернизировал.

Передние тормозные колодки и диски стачиваются с ужасающей скоростью! Обычно их приходится менять вместе уже через 30 000 км. Поэтому очень важно регулярно контролировать их состояние, чтобы неожиданно не остаться без тормозов.

Основные элементы подвески имеют по современным меркам внушительный ресурс. Например, передние и задние амортизаторы, а также сайлентблоки потребуют внимания только ближе к 200 000 км.

ИТОГ

Toyota RAV4 четвертого поколения (СА40) — приятное исключение из правила, когда каждое следующее поколение модели становится более одноразовым. Если отбросить модификацию с крайне капризным дизелем, то «четвертый» RAV4 доставит гораздо меньше хлопот, чем его предшественник. В арсенале машины — удачные основные узлы и агрегаты, которые именно на нем ведут себя особенно дружелюбно. Не замечено коррозии по кузову и тотальной экономии в салоне, как это случается на других Тойотах.

Самый надежный вариант — рестайлинговый RAV4 с мотором 2.5 и автоматом, а самый опасный — дореформенный с дизелем.

Фото: Toyota