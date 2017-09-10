Toyota Camry с пробегом: все ее неисправности

Этот автомобиль с давних пор славится надежностью. Сохранилось ли «то самое настоящее японское качество» в седьмом поколении Тойоты Камри (XV50), выяснил эксперт «За рулем».

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Toyota Camry — знаковый для нашего рынка автомобиль. Из поколения в поколение он уверенно удерживает высокие позиции в своем классе. Седан седьмой генерации не стал исключением и быстро занял свою нишу, включая вторичный рынок, на котором представлен широчайший выбор машин.

Многие покупатели по-прежнему считают, что Toyota до сих пор производит исключительно качественные и надежные автомобили. Проверим, справедливо ли это утверждение для подержанной Camry XV50: хорошенько покопаемся в ее послужном списке, определим наиболее опасные и дружелюбные модификации.

Из истории модели

НА КОНВЕЙЕРЕ: с 2011 по 2018 год

КУЗОВ: седан

РОССИЙСКАЯ ГАММА ДВИГАТЕЛЕЙ: бензиновые, Р4, 2,0 л (148 и 150 л.с.); 2,5 л (181 л.с.); V6, 3,5 л (277 и 249 л.с.)

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ: А4, А6

ПРИВОД: передний

РЕСТАЙЛИНГ: 2014 год — обновление головной светотехники, фонарей, решетки радиатора, капота, крышки багажника, переднего и заднего бамперов; освежена центральная консоль, руль и панель приборов; новый дизайн и материалы некоторых элементов отделки салона; пересмотрена гамма моторов и коробок передач: исключен четырехступенчатый автомат, вместо двигателя 2.0 серии 1AZ (148 л.с.) появился более свежий мотор 2.0 6AR (150 л.с.)

КРАШ-ТЕСТЫ: 2012 год, ANCAP; общая оценка — (36,59 из 37 баллов): фронтальный удар — 15,59 из 16 баллов, боковой удар — 16 из 16 баллов

КУЗОВ

1. Самая явная из кузовных проблем — коррозия на капоте и крышке багажника (касается только «дореформенных» машин). По этому поводу производитель выпускал технический бюллетень с описанием процедуры ремонта. Руководствуясь им, дилеры успели перекрасить много автомобилей в гарантийный период. Под хромированными накладками на капоте и крышке багажника в точках их крепления (болтовое соединение) возникает электрохимическая коррозия, которая распространяется на кузовные панели. Ремонт по техническому бюллетеню подразумевает перекрашивание пострадавших деталей с использованием кислотного грунта. Повторную электрохимическую коррозию исключают изоляцией креплений накладок (термоусадочные трубки) от кузовных панелей (полиэтиленовые пятачки в отверстиях). Также на дорестайлинговых автомобилях сильно хромает качество антикоррозионной защиты капота. Достаточно небольшого скола, чтобы пошло вздутие краски. Все указанные недостатки исправили при обновлении автомобиля.

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2. Ксеноновые лампы в фарах не отличаются долговечностью. Завод неоднократно проводил модернизации и даже менял их производителей, но так и не устранил неисправность. Первое время мерцающие лампы обновляли по гарантии, но затем вышел технический бюллетень, который фактически приравнял их выход из строя (вздувшаяся колба) к естественному износу. В итоге ксеноновые лампы стали менять бесплатно только в единичных случаях.

3. Антикоррозионная стойкость хромированных накладок на порогах дверей крайне низкая. Ржавчина прогрессирует особенно быстро, если дилер (при предпродажной подготовке) или владелец не снимают с них заводскую защитную (транспортировочную) пленку, под которую неизбежно попадает влага.

4. «Дореформенные» машины отметились также очагами коррозии в проеме багажника (жёлоб под стеклом). Со временем в указанной зоне появляются точечные вздутия лакокрасочного покрытия. В гарантийный период дилеры бесплатно перекрашивали эти места. При рестайлинге недостаток был исправлен.

5. Фонари рестайлинговых машин имеют хромированные накладки, которые ржавеют (точечные вздутия покрытия) так же быстро, как и остальная подобная кузовная «бижутерия». Самое неприятное: они идут только в сборе с фонарями!

6. Качество лакокрасочного покрытия посредственное. Тонкий слой плохо противостоит сколам, которые желательно обрабатывать или устранять в кратчайшие сроки.

7. Хромированная кузовная отделка очень быстро теряет товарный вид из-за коррозии. В основном это касается решетки радиатора, накладок на капоте и крышке багажника, а также окантовок противотуманных фар. При этом ручки дверей с аналогичным покрытием держатся молодцом.

8. Бутерброд из радиаторов двигателя и кондиционера довольно быстро забивается грязью; желательно промывать их через каждые 50 000–60 000 км. Это особенно важно для модификаций с шестиступенчатыми автоматами, которые плохо переносят перегревы: их контур охлаждения ­проходит через радиатор двигателя.

ДВИГАТЕЛИ

1. Рядная бензиновая «четверка» 2.0 серии 1AZ стоит только на дорестайлинговых машинах. Этот агрегат — представитель старой гвардии, один из самых надежных и неприхотливых среди одноклассников. Список его нетяжелых болезней ограничивается некоторыми общими для всех моторов Camry слабостями: подтекание сальников коленвала, недолговечность насоса системы охлаждения, шум фазовращателей. Причем громыхание фазо­вращателей в течение первых 10 секунд после пуска холодного мотора появляется со временем, перестает прогрессировать и не говорит о существенном износе узлов. По заверениям сервисменов, с таким шумовым эффектом можно смело ездить дальше, если жалко денег на новую муфту.

2. Более свежий мотор 2.0 семейства 6AR устанавливают на рестайлинговые Camry. Он лишен проблем в механической части, все его беды — от применения непосредственного впрыска. Как и многие подобные двигатели других производителей, 6AR крайне чувствителен к качеству топлива. Ситуация усугубляется допуском «девяносто второго» бензина. Многие владельцы воспринимают это как разрешение заправляться где попало, вот и возникают постоянно ошибки, сигнализирующие о бедной топливовоздушной смеси из-за забитых форсунок. Вдобавок на моторах с впрыском такого типа активнее растут отложения на впускных клапанах.

Общую болезнь моторов Camry — течь сальников коленвала — японцы смогли излечить в последние годы выпуска машин: слабость задней манжеты — в 2016 году, а передней — годом позже. Это относится к двигателям 2.0 6AR и 2.5 2AR. На этих агрегатах устранили также шум натяжителя приводного ремня — производитель выпустил модифицированный узел.

3. Львиная доля проданных машин вооружена мотором 2.5 серии 2AR. Он не страдает серьезными недугами; в отличие от агрегата 2.0 6AR из этого же семейства, имеет обычный распределенный впрыск и, следовательно, довольно неприхотлив.

Однако именно на 2AR наиболее сильно (среди прочих моторов Сamry) шумят фазовращатели. И потому на этом двигателе дилерам довольно часто ­приходилось менять муфту на впускном распределительном валу.

Также на моторе 2.5 часто заклинивает обгонная муфта генератора. При ремонте ее меняют на модифицированную.

Подтекающий насос системы охлаждения дилеры заменяют не всегда (касается всех моторов Camry). Производитель выпустил бюллетень с критериями оценки неисправности. Насос нельзя менять, если следы подтекания вызваны стравливанием небольшого объема антифриза при превышении давления через дренажное отверстие на его корпусе. Но если жидкость активно выходит из других мест, тогда предписана замена.

4. Двигатель 3.5 V6 серии 2GR — еще один великовозрастный агрегат.

Имеет хорошую репутацию и отлично знакóм по Camry предыдущего поколения и многим другим моделям Toyota. Серьезными недостатками не отличился, но есть детские болезни, общие для остальных двигателей из нашего списка, и один редкий, но очень неприятный сюрприз.

Изначально мотор имел мощность 277 л.с., но в 2013 году его дефорсировали с помощью соответствующей прошивки до налоговыгодных 249 сил. Так вот, на «дореформенных» Camry встречались случаи, когда под кажущимся стуком фазовращателей скрывался неисправный натяжитель цепи ГРМ. Модернизированный узел начали устанавливать на конвейере с сентября 2013 года.

Самую серьезную неисправность предвещает стук в пятом цилиндре. По непонятным причинам он редко встречается на Camry и гораздо чаще, например, на Лексусе GS 300 и Хайлендере с этим мотором. Из-за перегрева двигателя именно в пятом цилиндре возникают задиры, приводящие к стуку и повышенному расходу масла. Учитывая, что такие Camry очень часто гоняют в хвост и в гриву, при осмотре подержанного автомобиля уделите особое внимание диагностике мотора. Без царя в голове можно убить и такой, в целом удачный агрегат.

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

1. Шестиступенчатые автоматы Aisin серий U660 и U760 относятся к одному семейству с общей конструктивной базой. Старшая коробка U660 появилась чуть раньше и идет в паре с шестицилиндровыми моторами. Автомат U760 является ее более поздней модификацией, приписанной к двигателям меньшего объема и с более скромным крутящим моментом. В целом агрегаты не имеют слабых мест в механической части, однако есть нюансы.

Автомат U660 ломается в основном именно из-за неадекватной эксплуатации. Он работает в паре с мотором 3.5. Многие владельцы таких машин слишком увлекаются городскими гонками и не следят за чистотой радиаторов. В таких условиях коробка сильно перегревается и может умереть и за 50 000 км. При этом в первую очередь страдает гидроблок (деформация корпуса), который изначально чувствителен к перегревам (особенность многих моделей Aisin), а за этим тянутся уже более серьезные повреждения.

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Коробка U760 полагается мотору 2.5 и рестайлинговым машинам с двигателем 2.0. Такие автомобили эксплуатируют, как правило, в более щадящем режиме. Но это не повод забывать про периодическую мойку радиаторов: этот автомат не любит перегревов, как и агрегат U660.

Вдобавок U760 отметился существенным недостатком — быстрым износом накладок муфты блокировки гидротрансформатора. Причем это касается только автомобилей с мотором 2.5. Критический износ фрикционов муфты проявляется в основном в вибрациях и рывках коробки на скорости 60–80 км/ч. Производитель выпустил технический бюллетень (действует для машин, собранных до июня 2015 года), который предписывает обновить программное обеспечение автомата, заменить гидротрансформатор на модифицированный и установить четыре дополнительных магнита в поддон для улавливания металлических продуктов износа. Эти работы выполнялись бесплатно только в гарантийный период.

Заметно снизить пагубные последствия неизбежного стирания накладок муфты блокировки гидротрансформатора даже на свежих машинах, из-за которого в масло обильно попадают продукты износа, поможет замена жидкости через каждые 60 000 км.

2. Четырехступенчатый автомат Aisin серии U240 ставили на «дореформенные» машины с мотором 2.0 (1AZ). Агрегат довольно старый, но входит в одно из самых удачных и массовых семейств, которое может похвастаться высоким ресурсом и надежностью. Все его недостатки отражаются исключительно на ходовых качествах автомобиля — он задумчив и нерасторопен.

ХОДОВАЯ

1. Все элементы подвески, за редким исключением, имеют очень продолжительный ресурс. По нынешним меркам ее смело можно назвать очень живучей, практически вечной.

2. Проблем у рулевого управления с электроусилителем (компоненты встроены в рулевую колонку) не отмечено. Обычная механическая рейка не доставляет хлопот.

3. Особенность многих моделей Toyota — быстрое закисание направляющих задних суппортов. Они начинают греметь, если владелец регулярно не обслуживает тормозные механизмы.

4. Несколько лет назад одной из массовых проблем был слишком быстрый износ втулок заднего стабилизатора. Зачастую они умирали уже на 30 000 км. В зависимости от года производства на автомобиле меняли либо втулки отдельно, либо стабилизатор в сборе. Замененные «резинки» уже не страдали от преждевременного старения.

5. Для «дореформенных» машин, выпущенных с марта 2011 по август 2014 года, действует отзывная кампания. Она подразумевает осмотр пыльников шаровых опор, которые могли быть повреждены при установке в кулаки на заводе. Обычно ограничивались лишь визуальным контролем, лишь в единичных случаях из-за поврежденных пыльников шаровые (доступны как отдельные запчасти) приходилось менять.

САЛОН

1. Промятый или проломленный подлокотник на водительской двери — обычное дело. Хорошо, что его можно купить отдельно.

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2. Распространенный дефект — облезание боковой серебристой накладки блока стеклоподъемников на водительской двери. Она заменяется отдельно, но это слабое утешение.

3. До сих пор действует отзывная кампания по блоку управления стеклоподъемниками на водительской двери. Из-за отсутствия смазки в ползунковых механизмах кнопки подклинивают, что приводит к выгоранию микросхемы. В рамках кампании дилеры осматривают блок на предмет термических увечий. Горелый узел меняют в сборе бесплатно, а неповрежденный смазывают.

4. В зимний период может неприятно свистеть блок ионизатора (маленький вентилятор) за передней панелью. Это массовый дефект, лечится только заменой блока в сборе. Модернизированный узел начали ставить на конвейере только в августе 2015 года.

5. Если на дорестайлинговой машине постоянно слетает крепление амортизатора к крышке бардачка, придется менять корпус ящика в сборе.

Салон — самое слабое место Camry. Помимо быстрого износа и ассорти неисправностей ­различных компонентов он досаждает разно­шерстными «сверчками». Производитель так и не победил большинство этих недостатков.

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6. Оригинальные аудиосистемы практически не доставляют хлопот, чего не скажешь о вариантах Яндекс.Авто, которые устанавливают на машины последних годов выпуска. Они имеют букет разношерстных проблем: самопроизвольная перезагрузка, сброс настроек, потеря связи и отказ модема. Часть лечится перепрошивкой, но нередко дилерам приходится менять эти магнитолы в сборе. Причем подобные устройства глючат на всех моделях Тойоты.

7. На «дореформенных» Сamry дилеры очень часто меняли «часовую» пружину в руле (улитку), которая при ­вращении баранки издавала противный скрип.

8. Крышка центрального подлокотника может треснуть и проломиться, если опереться на нее всем весом. В основном это беда «дореформенных» машин, но ее не искоренили до конца и при рестайлинге. Поначалу крышку меняли по гарантии, но позже производитель запретил это делать: причина, мол, в неправильной эксплуатации.

9. Поролоновое основание подушек передних сидений быстро изнашивается. Его боковины проминаются, проваливаются в ниши каркаса и в итоге рвутся. Это приводит к растягиванию и повреждению обшивки. В одних случаях ремонт ограничивался заменой поролона, в других — к этому добавлялась замена обшивки. При рестайлинге производитель доработал конструкцию подушек, но проблема ушла не полностью. Даже новое, усиленное поролоновое основание заметно просаживается еще в гарантийный период.

Довольно часто возникает дефект электропривода спинки водительского сиденья. При регулировке наклона появляется отчетливый и неприятный хруст. Ремонт подразумевает замену полукаркаса спинки.

СЛОВО ПРОДАВЦУ Александр Булатов, старший менеджер отдела оценки автомобилей с пробегом компании «У Сервис+» Camry — суперликвидная позиция на вторичном рынке. У российских покупателей автомобили Toyota всегда были и остаются в почете, а этот седан является знаковым. Своего рода бренд внутри бренда. Одинаково хорошо продаются машины во всех модификациях. Ценник зависит исключительно от уровня оснащения конкретного экземпляра. Хотя «дореформенная» версия с мотором 3.5 мощностью 277 л.с. значительно дешевле более налоговыгодного варианта с дефорсированным двигателем. Оптимальный выбор — рестайлинговая модификация (первый год производства) с двигателем 2.5, в хорошей комплектации. Существует определенная переплата за бренд, но она окупается важными дивидендами: Camry мегаликвидна, медленно теряет в цене и отличается высокой надежностью — можно смело покупать машины даже с пробегом свыше 200 000 км. Однако рыночный успех автомобиля всегда привлекает воров и мошенников. Camry относится к группе наиболее угоняемых, а уж пробег скручен чуть ли не у каждой машины на вторичке.

ИТОГ Toyota Camry XV50 — неоднозначный «самурай». С одной стороны, обладает хорошей техникой: моторы, коробки передач и даже подвеска при адекватной эксплуатации очень живучие и надежные по нынешним меркам. С другой — налицо неоправданная экономия на лакокрасочном покрытии и отделке салона, что явно не отвечает уровню японского качества. Наиболее адекватный и дружелюбный вариант — рестайлинговая Camry с мотором 2.5, а самый опасный — «дореформенная» машина с двигателем 3.5.