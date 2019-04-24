Renault начала продажи Kaptur нового модельного года

Машина получила изменения в комплектациях и опции, которые раньше были доступны только для топовых версий.

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Российское отделение Renault объявило о старте продаж Kaptur нового, 2019 модельного года. Теперь уже начиная с базовой версии Life кроссовер оснащается аудиосистемой Radio Connect с возможностью ее синхронизации с приложением для смартфонов. Также впервые на Renault Kaptur будут доступны полностью автоматические складывающиеся боковые зеркала.

С учетом высокого спроса на спецверсию Play с мультимедийной системой на платформе Яндекс.Авто, она теперь доступна на комплектациях Style и Extreme в качестве опции по цене 30 990 рублей.

Цены на Renault Kaptur нового модельного года остались без изменений и стартуют с отметки в 944 000 рублей за версию с 1,6-литровым двигателем в паре с механической коробкой передач.

Впервые для всех версий будет доступно автоматическое складывание боковых зеркал с управлением на ключ-карте (при открытии/закрытии дверей).

Аудиосистема Radio Connect имеет возможность синхронизации с функциональным приложением для смартфона R&GO (опция на версиях Life и Drive). Новое радио дает возможность управлять мультимедийной системой и получать важную информацию об автомобиле на экране смартфона (пробег и расход топлива, обзор пройденного расстояния и времени в пути, анализ стиля вождения с советами по повышению его эффективности и экономичности).

Благодаря встроенному плееру в приложении можно воспроизводить со своего смартфона радио и музыку, совершать звонки через список контактов, принимать их и даже просить приложение прочитать входящие текстовые сообщения.

Приложение запоминает последнее местоположение автомобиля после парковки и помогает найти его с помощью систем навигации, установленных на смартфоне — Яндекс.Навигатор, Google Maps, CoPilot или Waze.

Кроме того, Renault Kaptur получил новую мультимедийную систему MediaNav 4.0 с поддержкой AndroidAuto и Apple CarPlay.

Версия Kaptur Extreme (со светодиодной оптикой и динамическими указателями поворота и кожаной обивкой салона), вышедшая еще в 2017 году, теперь занимает место максимально оснащенной комплектации в линейке Kaptur. В ней расширяются цветовые комбинации — с 5 до 10 вариаций цветов кузова, появляется новое сочетание бежевого цвета с черной крышей и 17-дюймовые легкосплавные дисками в черном цвете. В интерьере — дополнительный выбор между классической черной и стильной коричневой кожаными вариантами обивки сидений (без доплаты).

Для других комплектаций становятся доступны ключевые элементы Extreme: эксклюзивный цвет «слоновая кость» (распространяется на все версии) и полностью светодиодная головная оптика c технологией Pure Vision и динамическими указателями поворота становятся доступны в качестве опции на версии Style. Светодиодная оптика будет предложена в качестве опции по цене 35 990 рублей.

В серии PLAY будет доступен не только яркий салон с красными элементами, но и более нейтральный вариант интерьера, выполненный в черном цвете.

Также для Kaptur 2019 модельного года расширилась и улучшилась линейка персонализации интерьера. Для версий Drive и Style помимо оранжевой персонализации теперь доступен пакет Red с красными элементами в оформлении салона.

Renault Kaptur нового модельного года предлагается с бензиновым 1,4-литровым двигателем (114 л.с.) по цене от 944 00 рублей. Версия с 2-литровым мотором (143 л.с.) обойдется минимум в 1 139 990 рублей.

Фото: Renault