Lada XRAY получил мотор Renault и вариатор Jatco

АВТОВАЗ уже оформил все необходимые документы для выпуска новой версии популярной модели.

LADA XRAY
LADA XRAY

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АВТОВАЗ предложил найти новые имена своим моделям

Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новую версию Lada XRAY вступает в силу с 6 мая этого года и будет действительно до 7 декабря 2021 года. Автомобиль получил бензиновый двигатель Renault и японский вариатор Jatco.

Согласно информации ОТТС, опубликованной на сайте Росстандарта, новый для модели двигатель Renault H4M имеет объем 1,6 л и мощность 114 л.с., а также цепной привод ГРМ. В качестве трансмиссии будет выступать вариатор Jatco-JF015E, который также устанавливается на модели Renault Logan Stepway и Kaptur, а также Nissan Qashqai.

Первая Lada XRAY с новым мотором и вариатором появилась в начале зимы, но она была предназначена не для продаж, а для испытаний и последующего получения ОТТС. Над адаптацией коробки и двигателя работали, в том числе, специалисты Renault.


В продажу новая версия Lada XRAY должна поступить летом текущего года, а в начале предстоящей зимы аналогичным сочетанием двигателя и коробки начнут оснащать и модель Vesta.

Двигатель Renault H4M производится в России, на предприятии в Тольятти, и на сегодняшний день, судя по получению ОТТС, имеет приемлемый уровень локализации. Локализация ждет и вариатор Jatco — на этом настаивают в Минпромторге.

  • АВТОВАЗ ищет новые названия для XRAY и еще четырех своих моделей. Предложить свой вариант можно здесь.
  • В 2019 году АВТОВАЗ пообещал выпустить две новые модели и постараться сдержать рост цен на свои автомобили.

Фото: Lada

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