Lada XRAY получил мотор Renault и вариатор Jatco

Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новую версию Lada XRAY вступает в силу с 6 мая этого года и будет действительно до 7 декабря 2021 года. Автомобиль получил бензиновый двигатель Renault и японский вариатор Jatco.
Согласно информации ОТТС, опубликованной на сайте Росстандарта, новый для модели двигатель Renault H4M имеет объем 1,6 л и мощность 114 л.с., а также цепной привод ГРМ. В качестве трансмиссии будет выступать вариатор Jatco-JF015E, который также устанавливается на модели Renault Logan Stepway и Kaptur, а также Nissan Qashqai.
Первая Lada XRAY с новым мотором и вариатором появилась в начале зимы, но она была предназначена не для продаж, а для испытаний и последующего получения ОТТС. Над адаптацией коробки и двигателя работали, в том числе, специалисты Renault.
В продажу новая версия Lada XRAY должна поступить летом текущего года, а в начале предстоящей зимы аналогичным сочетанием двигателя и коробки начнут оснащать и модель Vesta.
Двигатель Renault H4M производится в России, на предприятии в Тольятти, и на сегодняшний день, судя по получению ОТТС, имеет приемлемый уровень локализации. Локализация ждет и вариатор Jatco — на этом настаивают в Минпромторге.
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Фото: Lada
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