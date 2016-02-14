Лада XRAY против конкурентов: асфальтом и грязью

Соперники:
- Lifan X50 — бензиновый, 1,5 л (103 л.с.), 5-ступенчатая механика, Comfort, 499 900 руб.
- Lada Kalina Cross — бензиновый, 1,6 л (106 л.с.), 5-ступенчатый робот, Норма, 523 100 руб.
- Lada XRAY — бензиновый, 1,6 л (114 л.с.), 5-ступенчатая механика, от 589 000 руб.
- Renault Sandero Stepway — бензиновый, 1,6 л (82 л.с.), 5-ступенчатая механика, Confort, 637 470 руб.
История повторяется! Российские производители снова оттолкнулись от французской формулы и реализовали ее по-своему. Рецепт прост: берем обычный хэтчбек, добавляем клиренса, украшаем вседорожным обвесом. Пригодится также яркая расцветка и новое имя, желательно с буквой X. Готово! Встречайте переднеприводный кроссовер Lada XRAY, выращенный из Renault Sandero Stepway.
За пару недель до старта производства Иксрея мы продегустировали предсерийный автомобиль с 16‑клапанным двигателем Nissan HR16‑H4M (114 л.с.) и механической коробкой. Разумеется, в соперники определили уже упомянутый Stepway — правда, с восьмиклапанным двигателем, зато коробка передач у него та же. Примечательно, что эти машины выпускают на одной нитке тольяттинского конвейера. Еще один выходец из волжского края — Лада Калина во вседорожном исполнении Кросс, с 16‑клапанным двигателем и роботизированной коробкой. Ну а разбавит российский розлив очередной «икс»-хэтчбек из Китая — Lifan X50 (1,5 л, 103 л.с.).
Двигатель оправдывает заявленную мощность — разгон бодрый. Жаль, что после 4000 об/мин его энтузиазм скисает. Передачи подобраны удачно, механизм переключения достаточно точен — никаких проблем. И с тормозами всё неплохо (Lifan оказался единственным в тесте с задними дисковыми механизмами). Получить более высокую оценку не позволила посредственная информативность привода. Разбитых дорог X50 не боится, разве что с передаваемыми на руль вибрациями перебор. Но нужно быть начеку: поддон картера двигателя и картер коробки ничем не прикрыты. И активно крутить рулем противопоказано — во время теста передние колеса не раз цеплялись за арки. В общем, всё более-менее. За исключением шумоизоляции — она словно вовсе отсутствует. При любой скорости, будь то 40 или 140 км/ч, слышно абсолютно всё, кроме собственного голоса. Вот рычит двигатель, вот щелкает механизм переключения коробки. А вот камешек вылетел из-под колеса в арку и… кажется, я слышу, как он шлепнулся на дорогу. Вывод? Китайские автомобили вполне можно употреблять, соблазнившись красочной упаковкой и приятным ценником. Это может сработать.
Езда ярких эмоций не вызывает. Сто шесть сил почти полностью растворяются в трансмиссии — вазовский робот на переключениях задумчив. Впрочем, это характерная черта всех трансмиссий такого типа. Современный автомат или коробка с двумя сцеплениями решили бы проблему, но это фантастически дорого. И по части акустического комфорта Кросс далек от идеала: мотор изолирован неплохо, но «шумка» арок и днища неважнецкая, а через дверные уплотнители доносятся посторонние звуки. В общем, задорного драйва от Калины не дождешься. Но как хороша она на наших «направлениях», будь то разбитый асфальт или грунтовка! Легко «разглаживает» мелкие неровности и позволяет уверенно мчать по ямам. Еще бы «отвязать» руль от дороги! На него, как и у Лифана, приходят ощутимые толчки. Как вы поняли, Калина тоже не лишена недостатков, но оставляет чуть более тонкое послевкусие, которое вполне стоит доплаты в 20 тысяч рублей. А если взять машину с механической коробкой, то ценовая разница с Лифаном и вовсе сойдет на нет.
Пятьдесят оттенков серого
45-lifan_zr-02_16Lifan X50. Серый интерьер Лифана собран из жесткого пластика. К эргономике есть вопросы. Блок управления отопителем требует привыкания: здесь соосные крутилки температуры и скорости вращения вентилятора. Да и качество сборки не лучшее. К механизму переключения передач вопросов нет, и передаточные числа подобраны удачно.
Lifan X50
- Псевдовнедорожный хэтчбек Lifan X50 продается с лета 2015 года. Построен на общей платформе с седаном Lifan Celliya. Полноприводной версии нет.
- Двигатель: бензиновый 1,5 л (103 л.с.) — от 499 900 руб. (без учета опций).
53-lifan_zr-02_16Lifan X50. Мультимедиасистема радует большим сенсорным дисплеем, яркой анимацией и подробной прорисовкой навигационных карт.
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Оранжевое настроение
27-kalina_zr-02_16Lada Kalina Cross. Простенькая передняя панель Калины функциональна. В версии Люкс место бокса в верхней части занимает надстройка с дисплеем. Оранжевые элементы оживляют царство черного пластика. Бесхитростный климат-контроль эффективен, в том числе и в автоматическом режиме. Робот АМТ неспешен при переключениях и съедает динамику. Реализовать все возможности 106‑сильного двигателя можно лишь в ручном режиме переключений.
Lada Kalina Cross
- Псевдовнедорожная версия универсала Лада Калина дебютировала спустя год после запуска в производство обновленной модели. Отличается пластиковым обвесом и увеличенным клиренсом. Полноприводной версии нет.
- Двигатели бензиновые: 1,6 л, 8V (87 л.с.) — от 486 600 руб., 1,6 л, 16V (106 л.с.) — от 500 500 руб. (без учета опций).
38-kalina_zr-02_16Lada Kalina Cross. Интерфейс мультимедиасистемы с монохромным дисплеем — на любителя. Звучание средненькое.
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