Лада XRAY против конкурентов: асфальтом и грязью

С 1891 года в соответствии с Мадридским договором шампанским можно называть игристые вина, произведенные исключительно в одноименной провинции Франции. Совпадение ли, что это решение принято почти одновременно с появлением лучшей марки шампанского в Российской империи? Ведь игристые вина, произведенные у озера Абрау, по праву считались не уступающими французским, а то и превосходящими их.

История повторяется! Российские производители снова оттолкнулись от французской формулы и реализовали ее по-своему. Рецепт прост: берем обычный хэтчбек, добавляем клиренса, украшаем вседорожным обвесом. Пригодится также яркая расцветка и новое имя, желательно с буквой X. Готово! Встречайте переднеприводный кроссовер Lada XRAY, выращенный из Renault Sandero Stepway.

За пару недель до старта производства Иксрея мы продегустировали предсерийный автомобиль с 16‑клапанным двигателем Nissan HR16‑H4M (114 л.с.) и механической коробкой. Разумеется, в соперники определили уже упомянутый Stepway — правда, с восьмиклапанным двигателем, зато коробка передач у него та же. Примечательно, что эти машины выпускают на одной нитке тольяттинского конвейера.

Пятьдесят оттенков серого

45-lifan_zr-02_16 Lifan X50. Серый интерьер Лифана собран из жесткого пластика. К эргономике есть вопросы. Блок управления отопителем требует привыкания: здесь соосные крутилки температуры и скорости вращения вентилятора. Да и качество сборки не лучшее. К механизму переключения передач вопросов нет, и передаточные числа подобраны удачно.





Lifan X50

Псевдовнедорожный хэтчбек Lifan X50 продается с лета 2015 года. Построен на общей платформе с седаном Lifan Celliya. Полноприводной версии нет.

Двигатель: бензиновый 1,5 л (103 л.с.) — от 499 900 руб. (без учета опций).

Внешне Lifan X50 — вполне себе ладный, хотя без толики плагиата не обошлось: чувствуются в нем мотивы кроссовера Opel Mokka. Жаль, темно-серый цвет нивелирует нюансы кузовных линий. Интерьер — это тоже пятьдесят оттенков серого. Глаз цепляет только алая комбинация приборов.

Красивая обертка еще не гарантирует вкусного наполнения. Эргономика понравится лишь фанатам упомянутого нашумевшего романа, предпочитающим оригинальное времяпрепровождение. Обтянутое кожзамом водительское сиденье установлено высоко и лишено микролифта. Валики боковой поддержки слишком сближены и неприятно упираются в поясницу: через полчаса спина просит пощады. Водителям ростом от 170 см часть обзора перекрывает ниспадающий к лобовому стеклу потолок.

Руль неплох по сечению, но отделан слишком скользким пластиком, а кнопки управления аудиосистемой расположены почти на ободе — пару раз нечаянно на них нажимал. На этом фоне прощаешь другие странные решения. Например, слепые кнопки обогрева сидений в торце подушки или сидящие на общей оси маховички регулировки температуры и интенсивности обдува.

53-lifan_zr-02_16 Lifan X50. Мультимедиасистема радует большим сенсорным дисплеем, яркой анимацией и подробной прорисовкой навигационных карт.





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Двигатель оправдывает заявленную мощность — разгон бодрый. Жаль, что после 4000 об/мин его энтузиазм скисает. Передачи подобраны удачно, механизм переключения достаточно точен — никаких проблем. И с тормозами всё неплохо (Lifan оказался единственным в тесте с задними дисковыми механизмами). Получить более высокую оценку не позволила посредственная информативность привода.

Разбитых дорог X50 не боится, разве что с передаваемыми на руль вибрациями перебор. Но нужно быть начеку: поддон картера двигателя и картер коробки ничем не прикрыты. И активно крутить рулем противопоказано — во время теста передние колеса не раз цеплялись за арки.

В общем, всё более-менее. За исключением шумоизоляции — она словно вовсе отсутствует. При любой скорости, будь то 40 или 140 км/ч, слышно абсолютно всё, кроме собственного голоса. Вот рычит двигатель, вот щелкает механизм переключения коробки. А вот камешек вылетел из-под колеса в арку и… кажется, я слышу, как он шлепнулся на дорогу.

Оранжевое настроение

27-kalina_zr-02_16 Lada Kalina Cross. Простенькая передняя панель Калины функциональна. В версии Люкс место бокса в верхней части занимает надстройка с дисплеем. Оранжевые элементы оживляют царство черного пластика. Бесхитростный климат-контроль эффективен, в том числе и в автоматическом режиме. Робот АМТ неспешен при переключениях и съедает динамику. Реализовать все возможности 106‑сильного двигателя можно лишь в ручном режиме переключений.





Lada Kalina Cross

Псевдовнедорожная версия универсала Лада Калина дебютировала спустя год после запуска в производство обновленной модели. Отличается пластиковым обвесом и увеличенным клиренсом. Полноприводной версии нет.

Двигатели бензиновые: 1,6 л, 8V (87 л.с.) — от 486 600 руб., 1,6 л, 16V (106 л.с.) — от 500 500 руб. (без учета опций).

Вывод? Китайские автомобили вполне можно употреблять, соблазнившись красочной упаковкой и приятным ценником. Это может сработать.После «китайца» Калина производит впечатление законченного продукта. Да и смотрится ярко — благодаря оранжевому цвету и «кроссовому» пластиковому обвесу. Оранжевыми штрихами освежен и интерьер.

Сиденье — с мягкой набивкой и короткой подушкой, но по-человечески распределяет нагрузку и позволяет долго ехать без устали. Регулировка сиденья по высоте не предусмотрена и тут, но она и не особо нужна.

По кнопкам на руле случайно не попадешь — их тут нет. Обод баранки тонковат, но в руках лежит удобно, и это главное. А какой обзор! Огромные окна, внушительные зеркала и высокая посадка позволяют без напряжения контролировать ситуацию вокруг автомобиля и не раскошеливаться на парктроник.

38-kalina_zr-02_16 Lada Kalina Cross. Интерфейс мультимедиасистемы с монохромным дисплеем — на любителя. Звучание средненькое.





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Езда ярких эмоций не вызывает. Сто шесть сил почти полностью растворяются в трансмиссии — вазовский робот на переключениях задумчив. Впрочем, это характерная черта всех трансмиссий такого типа. Современный автомат или коробка с двумя сцеплениями решили бы проблему, но это фантастически дорого.

И по части акустического комфорта Кросс далек от идеала: мотор изолирован неплохо, но «шумка» арок и днища неважнецкая, а через дверные уплотнители доносятся посторонние звуки.

В общем, задорного драйва от Калины не дождешься. Но как хороша она на наших «направлениях», будь то разбитый асфальт или грунтовка! Легко «разглаживает» мелкие неровности и позволяет уверенно мчать по ямам. Еще бы «отвязать» руль от дороги! На него, как и у Лифана, приходят ощутимые толчки.

Как вы поняли, Калина тоже не лишена недостатков, но оставляет чуть более тонкое послевкусие, которое вполне стоит доплаты в 20 тысяч рублей. А если взять машину с механической коробкой, то ценовая разница с Лифаном и вовсе сойдет на нет.