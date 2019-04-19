Renault Arkana: полные характеристики и вся линейка двигателей

Из опубликованного ОТТС стали известны точные габариты автомобиля, его масса и версии, а также линейка моторов.

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Полные характеристики нового кроссовера Renault Arkana стали известны из опубликованного на сайте Росстандарта Одобрения типа транспортного средства.

Длина автомобиля составляет от 4545 до 4675. При этом автомобиль будет исключительно 5-местным, а его колесная база неизменна для всех модификаций и равна 2721 мм. Следовательно, «лишние» 13 см будут, в качестве версии, появляться благодаря особенным бамперам в максимальной комплектации. Ширина автомобиля составляет 1820 мм, а высота — 1565 мм. Колея передних и задних колес — 1562 и 1576 мм соответственно.

В продажу поступит как переднеприводная версия кроссовера, так и полноприводная. Снаряженная масса первой составляет от 1370 до 1505 кг, а ее полная масса находится в диапазоне от 1847 до 1926 кг. Полноприводная версия в снаряженном состоянии весит от 1378 до 1505 кг, а ее максимальная масса равна 1926 кг. При этом автомобиль сможет буксировать прицепы массой до 725 кг, если они не оборудованы тормозной системой, и 1500 кг с тормозной системой.

Как мы уже писали, Arkana получит 1,3-литровый бензиновый двигатель мощностью 150 л.с. при 5250 об/мин, созданный совместно с компанией Mercedes—Benz. Этот мотор получил индекс H5H. Его крутящий момент составляет 250 Нм всего при 1700 об/мин. Оснащаться этот мотор будет исключительно вариатором с передаточными числами от 2,631 до 0,378. При этом приобрести Arkana со 150-сильным двигателем можно будет как в полноприводной, так и в переднеприводной версии.

Также кроссовер получит 114-сильный 1,6-литровый атмосферный двигатель Renault H4M (известный также как Nissan HR16DE). Кстати, этот же мотор получит Lada XRAY. Максимальную мощность агрегат развивает при 5500 об/мин, а пик его крутящего момента, равный 156 Нм, приходится на 4000 об/мин. Для этого двигателя предусмотрены три коробки передач: 5- и 6-ступенчатые механики, а также вариатор с передаточным числом от 3,874 до 0,532. Кроссовер с этим мотором будет предлагаться как в переднеприводной, так и в полноприводной модификациях, причем полный привод будет доступен лишь с 6-ступенчатой механикой.

Переднеприводные кроссоверы Arkana получили независимую пружинную переднюю подвеску типа Макферсон со стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя подвеска у этих версий — полузависимая пружинная с гидравлическими телескопическими амортизаторами и со стабилизатором поперечной устойчивости. Полноприводные автомобили, имея аналогичную переднюю подвеску, получили заднюю независимую многорычажную пружинную подвеску с гидравлическими телескопическими амортизаторами и со стабилизатором поперечной устойчивости.

В базовую комплектацию Renault Arkana обязательно будут входить следующие системы безопасности: система электронного контроля курсовой устойчивости, система вызова экстренных оперативных служб, система мониторинга давления воздуха в шинах, противоугонное устройство (иммобилайзер).

В продажу новый Renault Arkana, с ОТТС которого можно ознакомиться здесь, должен поступить этим летом.

«За рулем» уже успел протестировать новый Renault Arkana и с удовольствием делится первыми впечатлениями от автомобиля.

Идея Arkana оказалась настолько удачной, что Volkswagen решил выпустить прямого конкурента, которого мы тоже ждем с нетерпением.

Фото: Renault