Renault Arkana: самый первый тест-драйв

Когда в Москве еще лежал последний мартовский снег, я отправился в Румынию. Там южнее, теплее, а самое главное, что близ городка Титу расположен испытательный полигон фирмы Renault. Arkana здесь как дома: я насчитал несколько машин в разной степени истерзанности. Но нас интересуют две — переднеприводная и полноприводная. Обе закамуфлированы «в тотал», все салонные панели прикрыты черной тканью — оставлены лишь амбразуры приборов и рукояток климат-контроля. И обе машины — с новым силовым агрегатом: в паре с 150‑сильным турбомотором объемом 1,33 литра (совместная с концерном Daimler разработка) трудится вариатор CVT8 фирмы Jatco.
Камуфляж практически полностью сжирает облик машины, но поверьте на слово: по кузовщине серийная Arkana практически полностью повторяет показанный на Московском автосалоне концепт. Разница — в деталях. Крупные зеркала вместо куцых. Обычная выхлопная труба вместо пафосных раздвоенных патрубков в заднем бампере. И колеса поменьше — с российскими всесезонными шинами Bridgestone Dueler H/T размерностью 215/60 R17.
Итак, на две машины — два часа. Вот протокол обрывочных впечатлений.
НУТРО. Фотографировать салон запретили, но черные пологи, прикрывающие обивку салона, я все же приподнял.
Ого! Ничего общего с Каптюром и Дастером! Посмотрите фотографии нынешних европейских Renault — найдете много общего. Главное эргономическое новшество — регулируемый не только по углу наклона, но и по вылету руль. Диапазон его перемещения — около 40 мм. Еще бы пару сантиметров — и было бы идеально даже для меня (мой рост 186 см). Люди же среднего роста усядутся вовсе без проблем — тем паче что сиденья гораздо удобнее каптюровских по профилю и приятнее по обивке.
Сзади места хватает. Ниспадающая крыша съела часть пространства, но некритично. Багажник — правильной формы, а по объему не меньше, чем у Каптюра. И не забываем, что это лифтбек: привет, Октавия!
ТУРБО + CVT. Вы боитесь маленьких турбомоторов? А в сочетании с вариатором? Таких кроссоверов на нашем рынке пока не было.
Турбодвигатель Renault 1.33 TCe у нас будут называть TCe 150 — чтобы не акцентировать внимание на его рабочем объеме. Четыре цилиндра, 1330 кубиков рабочего объема, изменяемые фазы газораспределения на впуске и выпуске и пока единственная для нас степень форсировки — под налоговыгодные 150 л.с.
Инженеры уверяют, что по надежности он не уступает 2-литровому атмосфернику. Одно из достоинств — необслуживаемая цепь привода ГРМ. Любители пошаманить с электроникой легко доведут мощность до 170–180 сил.
Вариатор Jatco GF016E рассчитан на крутящий момент 250 Н.м и не имеет ничего общего с вариатором, который ставят на Логан. При спокойной езде он работает традиционно, плавно подстраивая передаточное отношение в зависимости от скорости и нагрузки. Но если поднажать, переходит в режим имитации 7-ступенчатого автомата: переключения квазипередач мягкие и заметны лишь по стрелке тахометра. Инженерам удалось свести практически на нет «эффект скутера», знакомый по вариаторным машинам прежних лет, — когда при разгоне «в пол» шума намного больше, чем ускорения.
Отсутствие размазанности в реакциях, чистый отклик на подачу газ как в режиме ускорения, так и при повторном ускорении после резкого торможения. Для любителей активных обгонов — самое то. И на бездорожье чувствуешь себя увереннее благодаря «тракторной» первой квазипередаче.
Отличное сочетание! Я практически не пользовался спортивным режимом и ручным перебором псевдопередач — даже если ехать в темпе «три четверти педали в пол», в этом практически нет смысла.
Средний расход, по замерам французов, - около 7 литров. У меня в спокойном режиме получилось 7,4 литра на сотню.
АСФАЛЬТ. Это не Дастер! И даже не Каптюр. В какой-то момент я даже подумал, что по своим асфальтовым повадкам Аркана гораздо ближе к Октавии, нежели к Каптюру. И в этом одна из ее главных добродетелей. Каптюр-то своим бравым видом обещает много, но салон гораздо скучнее внешности, а едет он немногим бодрее Дастера. А вот Аркана — живчик!
Новая платформа распрощалась с гидравлическим усилителем руля: теперь он электрический. Архитектура передней и задней подвесок сохранена, однако пересмотрены практически все элементы, включая, конечно же, пружины, амортизаторы и стабилизаторы поперечной устойчивости. Аркана уверенно стоит на прямой, с удовольствием пишет виражи, а на руль не приходят удары даже в поворотах на гребенке. Я же говорю — не Дастер!Разница в характерах, конечно, есть. Переднеприводная Аркана оказалась жестче, причем виной тому задняя подвеска со скручивающейся балкой — на драном асфальте расходящиеся по кузову гул и вибрации лишь усиливают эффект жесткости подвески. Да, это предсерийные машины и выводы делать рано, но я бы предпочел полный привод с задней многорычажкой.
ПЕРЕСЕЧЕНКА. В проходимости Аркана лишь немногим уступает Каптюру. Под заводской стальной защитой силового агрегата — 205 мм. С управлением тягой — никаких проблем. Да еще электроника помогает. Энергоемкость подвески чумовая. Диагональное вывешивание, крутые подъемы, колея, брод по колено: поначалу я осторожничал, но постепенно стал брать буераки практически ходом — Аркана всё прощает!
О РОССИИ. Автоматически напрашивается вопрос: будет ли налажена сборка турбомотора и вариатора в России? Желание у французов есть, но оно должно быть подкреплено успешными продажами — иначе смысла в локализации никакого. А пока двигатель TCe 150 будут везти к нам с завода в Испании, а вариатор — из Мексики (как и для Кашкая, Икс-Трейла и Колеоса с бензиновыми моторами). Так и вижу объявления о перепродажах году эдак в 2025‑м: испанский мотор, мексиканский вариатор!Для тех, кто не готов раскошеливаться, но мечтает о яркой машине, будут варианты попроще. Базовым оставят известный мотор 1.6 H4M в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой. Дешево и сердито. В Рено надеются, что Аркана будет продаваться примерно в тех же объемах, что и Каптюр. Выходит, они хотят продавать по 30–40 тысяч машин в год.
Отъест ли Аркана часть покупателей у Каптюра? Безусловно. Но маркетологи уверены, что отток клиентов будет минимальным, а львиная доля покупателей должна быть заарканена у конкурентов — то есть кому-то придется отказаться от Креты, Кашкая или Спортейджа в пользу Арканы.
ПОЧЕМ? Точный ответ на этот вопрос мы узнаем ближе к началу продаж — в июне-июле. Но мне видится такой расклад: цены на Аркану и Каптюр будут существенно пересекаться. То есть самые доступные переднеприводные Арканы окажутся дешевле самых дорогих полноприводных Каптюров. Думаю, цена за переднеприводную Аркану 1.6 с механикой будет меньше 1,2 млн рублей. Заманчиво?
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