Renault Arkana: самый первый тест-драйв

Ездовая встреча с новым кросс-купе Renault слегка ошарашила: на шоссе это почти Octavia, а на бездорожье — практически Duster!

Renault Arkana
Renault Arkana

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Новый кроссовер Renault Arkana: знакомимся с предсерийным прототипом

Когда в Москве еще лежал последний мартовский снег, я отправился в Румынию. Там южнее, теплее, а самое главное, что близ городка Титу расположен испытательный полигон фирмы Renault. Arkana здесь как дома: я насчитал несколько машин в разной степени истерзанности. Но нас интересуют две — переднеприводная и полноприводная. Обе закамуфлированы «в тотал», все салонные панели прикрыты черной тканью — оставлены лишь амбразуры приборов и рукояток климат-контроля. И обе машины — с новым силовым агрегатом: в паре с 150‑сильным турбомотором объемом 1,33 литра (совместная с концерном Daimler разработка) трудится вариатор CVT8 фирмы Jatco.

Камуфляж практически полностью сжирает облик машины, но поверьте на слово: по кузовщине серийная Arkana практически полностью повторяет показанный на Московском автосалоне концепт. Разница — в деталях. Крупные зеркала вместо куцых. Обычная выхлопная труба вместо пафосных раздвоенных патрубков в заднем бампере. И колеса поменьше — с российскими всесезонными шинами Bridgestone Dueler H/T размерностью 215/60 R17.

Итак, на две машины — два часа. Вот протокол обрывочных впечатлений.

На сельских дорогах Arkana как рыба в воде: подвеска удивляет энергоемкостью, геометрическая проходимость — на зависть многим кроссоверам, а на руль теперь не приходят удары даже на жестких неровностях.
На сельских дорогах Arkana как рыба в воде: подвеска удивляет энергоемкостью, геометрическая проходимость — на зависть многим кроссоверам, а на руль теперь не приходят удары даже на жестких неровностях.

Всё начинается с электронного ключа — у Арканы он точно такой же, как у Колеоса. Статус машины подчеркивает и уровень оснащения — обогревы всего и вся, шесть подушек безопасности, декоративная подсветка салона.
Всё начинается с электронного ключа — у Арканы он точно такой же, как у Колеоса. Статус машины подчеркивает и уровень оснащения — обогревы всего и вся, шесть подушек безопасности, декоративная подсветка салона.

НУТРО. Фотографировать салон запретили, но черные пологи, прикрывающие обивку салона, я все же приподнял.

Ого! Ничего общего с Каптюром и Дастером! Посмотрите фотографии нынешних европейских Renault — найдете много общего. Главное эргономическое новшество — регулируемый не только по углу наклона, но и по вылету руль. Диапазон его перемещения — около 40 мм. Еще бы пару сантиметров — и было бы идеально даже для меня (мой рост 186 см). Люди же среднего роста усядутся вовсе без проблем — тем паче что сиденья гораздо удобнее каптюровских по профилю и приятнее по обивке.

Сзади места хватает. Ниспадающая крыша съела часть пространства, но некритично. Багажник — правильной формы, а по объему не меньше, чем у Каптюра. И не забываем, что это лифтбек: привет, Октавия!

ТУРБО + CVT. Вы боитесь маленьких турбомоторов? А в сочетании с вариатором? Таких кроссоверов на нашем рынке пока не было.

Турбодвигатель Renault 1.33 TCe у нас будут называть TCe 150 — чтобы не акцентировать внимание на его рабочем объеме. Четыре цилиндра, 1330 кубиков рабочего объема, изменяемые фазы газораспределения на впуске и выпуске и пока единственная для нас степень форсировки — под налоговыгодные 150 л.с.

Над верхней частью двигателя TCe 150, включая так называемую треугольную головку блока цилиндров и непосредственный впрыск топлива, трудились инженеры концерна Daimler. Блок цилиндров, коленчатый вал и шатунно-поршневую группу разрабатывали специалисты Renault.
Над верхней частью двигателя TCe 150, включая так называемую треугольную головку блока цилиндров и непосредственный впрыск топлива, трудились инженеры концерна Daimler. Блок цилиндров, коленчатый вал и шатунно-поршневую группу разрабатывали специалисты Renault.

Инженеры уверяют, что по надежности он не уступает 2-литровому атмосфернику. Одно из достоинств — необслуживаемая цепь привода ГРМ. Любители пошаманить с электроникой легко доведут мощность до 170–180 сил.

Вариатор Jatco GF016E рассчитан на крутящий момент 250 Н.м и не имеет ничего общего с вариатором, который ставят на Логан. При спокойной езде он работает традиционно, плавно подстраивая передаточное отношение в зависимости от скорости и нагрузки. Но если поднажать, переходит в режим имитации 7-ступенчатого автомата: переключения квазипередач мягкие и заметны лишь по стрелке тахометра. Инженерам удалось свести практически на нет «эффект скутера», знакомый по вариаторным машинам прежних лет, — когда при разгоне «в пол» шума намного больше, чем ускорения.


Масляный насос — переменной производительности. При высоких нагрузках он гонит масло по полной, а при частичных начинает халтурить. Одно только это решение позволило сократить расход топлива на 1%.
Масляный насос — переменной производительности. При высоких нагрузках он гонит масло по полной, а при частичных начинает халтурить. Одно только это решение позволило сократить расход топлива на 1%.

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Отсутствие размазанности в реакциях, чистый отклик на подачу газ как в режиме ускорения, так и при повторном ускорении после резкого торможения. Для любителей активных обгонов — самое то. И на бездорожье чувствуешь себя увереннее благодаря «тракторной» первой квазипередаче.

Отличное сочетание! Я практически не пользовался спортивным режимом и ручным перебором псевдопередач — даже если ехать в темпе «три четверти педали в пол», в этом практически нет смысла.

Средний расход, по замерам французов, - около 7 литров. У меня в спокойном режиме получилось 7,4 литра на сотню.

Внешняя скоростная характеристика турбомотора TCe 150 в сравнении с 2-литровым атмосферником F4R, которым оснащают Kaptur.
Внешняя скоростная характеристика турбомотора TCe 150 в сравнении с 2-литровым атмосферником F4R, которым оснащают Kaptur.

АСФАЛЬТ. Это не Дастер! И даже не Каптюр. В какой-то момент я даже подумал, что по своим асфальтовым повадкам Аркана гораздо ближе к Октавии, нежели к Каптюру. И в этом одна из ее главных добродетелей. Каптюр-то своим бравым видом обещает много, но салон гораздо скучнее внешности, а едет он немногим бодрее Дастера. А вот Аркана — живчик!

Шасси Арканы французы называют новой модульной платформой. Я предпочитаю язык цифр: 55% узлов и агрегатов — новые, остальное заимствовано у прежней платформы Global Access.
Шасси Арканы французы называют новой модульной платформой. Я предпочитаю язык цифр: 55% узлов и агрегатов — новые, остальное заимствовано у прежней платформы Global Access.

Архитектурно подвеска не отличается от каптюровской, но все упругие элементы иные. Так, задний стабилизатор поперечной устойчивости жестче на 55%, а передний — на 30%. Угловая жесткость подвески выше на 24%.
Архитектурно подвеска не отличается от каптюровской, но все упругие элементы иные. Так, задний стабилизатор поперечной устойчивости жестче на 55%, а передний — на 30%. Угловая жесткость подвески выше на 24%.

Карданный вал полноприводной Арканы длиннее, чем у Каптюра, но задний подрамник, муфта подключения задних колес и редуктор точь-в‑точь как у него. От добра добра не ищут: то, что работает хорошо, трогать не стали.
Карданный вал полноприводной Арканы длиннее, чем у Каптюра, но задний подрамник, муфта подключения задних колес и редуктор точь-в‑точь как у него. От добра добра не ищут: то, что работает хорошо, трогать не стали.

Новая платформа распрощалась с гидравлическим усилителем руля: теперь он электрический. Архитектура передней и задней подвесок сохранена, однако пересмотрены практически все элементы, включая, конечно же, пружины, амортизаторы и стабилизаторы поперечной устойчивости. Аркана уверенно стоит на прямой, с удовольствием пишет виражи, а на руль не приходят удары даже в поворотах на гребенке. Я же говорю — не Дастер!

Разница в характерах, конечно, есть. Переднеприводная Аркана оказалась жестче, причем виной тому задняя подвеска со скручивающейся балкой — на драном асфальте расходящиеся по кузову гул и вибрации лишь усиливают эффект жесткости подвески. Да, это предсерийные машины и выводы делать рано, но я бы предпочел полный привод с задней многорычажкой.

ПЕРЕСЕЧЕНКА. В проходимости Аркана лишь немногим уступает Каптюру. Под заводской стальной защитой силового агрегата — 205 мм. С управлением тягой — никаких проблем. Да еще электроника помогает. Энергоемкость подвески чумовая. Диагональное вывешивание, крутые подъемы, колея, брод по колено: поначалу я осторожничал, но постепенно стал брать буераки практически ходом — Аркана всё прощает!

Силовой агрегат собран на новом подрамнике. Вместо гидравлического усилителя руля — электрический: размещен он не на рейке, а на рулевом валу. Рейка «короче» каптюровской: руль делает ровно три оборота от упора до упора.
Силовой агрегат собран на новом подрамнике. Вместо гидравлического усилителя руля — электрический: размещен он не на рейке, а на рулевом валу. Рейка «короче» каптюровской: руль делает ровно три оборота от упора до упора.

Arkana — первый европейский автомобиль, на который вариатор Jatco GF016E устанавливается в сочетании с турбомотором.
Arkana — первый европейский автомобиль, на который вариатор Jatco GF016E устанавливается в сочетании с турбомотором.

Перепускной клапан обеспечивает повторную подачу лишнего воздуха на вход турбонагнетателя, благодаря чему сводится практически на нет эффект турбоямы.
Перепускной клапан обеспечивает повторную подачу лишнего воздуха на вход турбонагнетателя, благодаря чему сводится практически на нет эффект турбоямы.

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О РОССИИ. Автоматически напрашивается вопрос: будет ли налажена сборка турбомотора и вариатора в России? Желание у французов есть, но оно должно быть подкреплено успешными продажами — иначе смысла в локализации никакого. А пока двигатель TCe 150 будут везти к нам с завода в Испании, а вариатор — из Мексики (как и для Кашкая, Икс-Трейла и Колеоса с бензиновыми моторами). Так и вижу объявления о перепродажах году эдак в 2025‑м: испанский мотор, мексиканский вариатор!

Для тех, кто не готов раскошеливаться, но мечтает о яркой машине, будут варианты попроще. Базовым оставят известный мотор 1.6 H4M в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой. Дешево и сердито. В Рено надеются, что Аркана будет продаваться примерно в тех же объемах, что и Каптюр. Выходит, они хотят продавать по 30–40 тысяч машин в год.

Отъест ли Аркана часть покупателей у Каптюра? Безусловно. Но маркетологи уверены, что отток клиентов будет минимальным, а львиная доля покупателей должна быть заарканена у конкурентов — то есть кому-то придется отказаться от Креты, Кашкая или Спортейджа в пользу Арканы.

Аркана уверенно форсирует речку глубиной выше колена. Под заводской стальной защитой силового агрегата я намерил 205 мм: отлично! Углы въезда и съезда — 21 и 26 градусов соответственно: в точности как у Каптюра.
Аркана уверенно форсирует речку глубиной выше колена. Под заводской стальной защитой силового агрегата я намерил 205 мм: отлично! Углы въезда и съезда — 21 и 26 градусов соответственно: в точности как у Каптюра.

ПОЧЕМ? Точный ответ на этот вопрос мы узнаем ближе к началу продаж — в июне-июле. Но мне видится такой расклад: цены на Аркану и Каптюр будут существенно пересекаться. То есть самые доступные переднеприводные Арканы окажутся дешевле самых дорогих полноприводных Каптюров. Думаю, цена за переднеприводную Аркану 1.6 с механикой будет меньше 1,2 млн рублей. Заманчиво?

Renault Arkana: самый первый тест-драйв

Renault Arkana: самый первый тест-драйв
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