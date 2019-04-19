Renault Arkana: самый первый тест-драйв

Когда в Москве еще лежал последний мартовский снег, я отправился в Румынию. Там южнее, теплее, а самое главное, что близ городка Титу расположен испытательный полигон фирмы Renault. Arkana здесь как дома: я насчитал несколько машин в разной степени истерзанности. Но нас интересуют две — переднеприводная и полноприводная. Обе закамуфлированы «в тотал», все салонные панели прикрыты черной тканью — оставлены лишь амбразуры приборов и рукояток климат-контроля. И обе машины — с новым силовым агрегатом: в паре с 150‑сильным турбомотором объемом 1,33 литра (совместная с концерном Daimler разработка) трудится вариатор CVT8 фирмы Jatco.

Камуфляж практически полностью сжирает облик машины, но поверьте на слово: по кузовщине серийная Arkana практически полностью повторяет показанный на Московском автосалоне концепт. Разница — в деталях. Крупные зеркала вместо куцых. Обычная выхлопная труба вместо пафосных раздвоенных патрубков в заднем бампере. И колеса поменьше — с российскими всесезонными шинами Bridgestone Dueler H/T размерностью 215/60 R17.

Итак, на две машины — два часа. Вот протокол обрывочных впечатлений.

На сельских дорогах Arkana как рыба в воде: подвеска удивляет энергоемкостью, геометрическая проходимость — на зависть многим кроссоверам, а на руль теперь не приходят удары даже на жестких неровностях.

Всё начинается с электронного ключа — у Арканы он точно такой же, как у Колеоса. Статус машины подчеркивает и уровень оснащения — обогревы всего и вся, шесть подушек безопасности, декоративная подсветка салона.

НУТРО. Фотографировать салон запретили, но черные пологи, прикрывающие обивку салона, я все же приподнял.

Ого! Ничего общего с Каптюром и Дастером! Посмотрите фотографии нынешних европейских Renault — найдете много общего. Главное эргономическое новшество — регулируемый не только по углу наклона, но и по вылету руль. Диапазон его перемещения — около 40 мм. Еще бы пару сантиметров — и было бы идеально даже для меня (мой рост 186 см). Люди же среднего роста усядутся вовсе без проблем — тем паче что сиденья гораздо удобнее каптюровских по профилю и приятнее по обивке.

Сзади места хватает. Ниспадающая крыша съела часть пространства, но некритично. Багажник — правильной формы, а по объему не меньше, чем у Каптюра. И не забываем, что это лифтбек: привет, Октавия!

ТУРБО + CVT. Вы боитесь маленьких турбомоторов? А в сочетании с вариатором? Таких кроссоверов на нашем рынке пока не было.

Турбодвигатель Renault 1.33 TCe у нас будут называть TCe 150 — чтобы не акцентировать внимание на его рабочем объеме. Четыре цилиндра, 1330 кубиков рабочего объема, изменяемые фазы газораспределения на впуске и выпуске и пока единственная для нас степень форсировки — под налоговыгодные 150 л.с.

Над верхней частью двигателя TCe 150, включая так называемую треугольную головку блока цилиндров и непосредственный впрыск топлива, трудились инженеры концерна Daimler. Блок цилиндров, коленчатый вал и шатунно-поршневую группу разрабатывали специалисты Renault.

Инженеры уверяют, что по надежности он не уступает 2-литровому атмосфернику. Одно из достоинств — необслуживаемая цепь привода ГРМ. Любители пошаманить с электроникой легко доведут мощность до 170–180 сил.

Вариатор Jatco GF016E рассчитан на крутящий момент 250 Н.м и не имеет ничего общего с вариатором, который ставят на Логан. При спокойной езде он работает традиционно, плавно подстраивая передаточное отношение в зависимости от скорости и нагрузки. Но если поднажать, переходит в режим имитации 7-ступенчатого автомата: переключения квазипередач мягкие и заметны лишь по стрелке тахометра. Инженерам удалось свести практически на нет «эффект скутера», знакомый по вариаторным машинам прежних лет, — когда при разгоне «в пол» шума намного больше, чем ускорения.





Масляный насос — переменной производительности. При высоких нагрузках он гонит масло по полной, а при частичных начинает халтурить. Одно только это решение позволило сократить расход топлива на 1%.

Отсутствие размазанности в реакциях, чистый отклик на подачу газ как в режиме ускорения, так и при повторном ускорении после резкого торможения. Для любителей активных обгонов — самое то. И на бездорожье чувствуешь себя увереннее благодаря «тракторной» первой квазипередаче.

Отличное сочетание! Я практически не пользовался спортивным режимом и ручным перебором псевдопередач — даже если ехать в темпе «три четверти педали в пол», в этом практически нет смысла.

Средний расход, по замерам французов, - около 7 литров. У меня в спокойном режиме получилось 7,4 литра на сотню.

Внешняя скоростная характеристика турбомотора TCe 150 в сравнении с 2-литровым атмосферником F4R, которым оснащают Kaptur.

АСФАЛЬТ. Это не Дастер! И даже не Каптюр. В какой-то момент я даже подумал, что по своим асфальтовым повадкам Аркана гораздо ближе к Октавии, нежели к Каптюру. И в этом одна из ее главных добродетелей. Каптюр-то своим бравым видом обещает много, но салон гораздо скучнее внешности, а едет он немногим бодрее Дастера. А вот Аркана — живчик!

Шасси Арканы французы называют новой модульной платформой. Я предпочитаю язык цифр: 55% узлов и агрегатов — новые, остальное заимствовано у прежней платформы Global Access.

Архитектурно подвеска не отличается от каптюровской, но все упругие элементы иные. Так, задний стабилизатор поперечной устойчивости жестче на 55%, а передний — на 30%. Угловая жесткость подвески выше на 24%.

Карданный вал полноприводной Арканы длиннее, чем у Каптюра, но задний подрамник, муфта подключения задних колес и редуктор точь-в‑точь как у него. От добра добра не ищут: то, что работает хорошо, трогать не стали.

Новая платформа распрощалась с гидравлическим усилителем руля: теперь он электрический. Архитектура передней и задней подвесок сохранена, однако пересмотрены практически все элементы, включая, конечно же, пружины, амортизаторы и стабилизаторы поперечной устойчивости. Аркана уверенно стоит на прямой, с удовольствием пишет виражи, а на руль не приходят удары даже в поворотах на гребенке. Я же говорю — не Дастер!

Переднеприводная Аркана оказалась жестче, причем виной тому задняя подвеска со скручивающейся балкой — на драном асфальте расходящиеся по кузову гул и вибрации лишь усиливают эффект жесткости подвески. Да, это предсерийные машины и выводы делать рано, но я бы предпочел полный привод с задней многорычажкой.

Разница в характерах, конечно, есть.