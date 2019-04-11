Renault Arkana получит новый двигатель

Французский кроссовер оснастят новым мотором, созданным в сотрудничестве с Mercedes-Benz, и доработанным вариатором.

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Renault Arkana станет первым автомобилем в России, построенным на модульной SUV-платформе следующего поколения. Как заявили представители альянса, она более чем на 55% состоит из новых компонентов.

Первым кроссовер получит и новый двигатель, разработанный в сотрудничестве с концерном Daimler AG. Это турбированный бензиновый мотор TCe 150 объемом 1,33 литра с непосредственным впрыском топлива и двойной системой изменения фаз газораспределения. Мощность двигателя составляет 150 л.с., а его крутящий момент в 250 Нм доступен начиная с 1700 об/мин.

Особенностью нового мотора стал не только блок из алюминиевого сплава, но и зауженная верхняя часть головки. Благодаря этим решениям мотор отличается небольшой массой и компактными размерами. Топливо в его цилиндры подается под давлением 250 бар, а уникальная форма камер сгорания делает двигатель эффективнее.

Следует также отметить, что специально для России инженеры настроили агрегат для работы на 92-м бензине, расход которого в смешанном цикле составляет 7 л на 100 км пути. В результате запас хода Renault Arkana при полном баке достигает 700 километров.

Двигатель TCe 150 оснащается вариатором CVT X-Tronic, который был существенно доработан. Диапазон передаточных чисел увеличен с 6,0 до 7,0, а благодаря новому ремню трение уменьшилось на 40%, что снизило потребление топлива на 10%. Кроме того, снижен уровень шума и вибраций вариатора.

Кроссовер также может похвастать новым рулевым механизмом с электроусилителем. Он не только сглаживает удары от неровностей дороги, но и на 40% «легче» при езде на небольших скоростях.

Полноприводные версии Renault Arkana получат заднюю независимую подвеску, а переднеприводные — скручиваемую балку. Дорожный просвет кроссовера составляет 205 мм. Имея отличную геометрическую проходимость, автомобиль сможет добираться в сравнительно недоступные места, несмотря на то что это не внедорожник, а кроссовер. Автомобиль также отличается высокой жесткостью кузова на кручение, что было достигнуто благодаря применению в его конструкции высокопрочных марок стали.

На внедорожные качества Renault Arkana влияет и его интеллектуальная система полного привода, работающая в трех режимах: 2WD, 4WD и 4WD LOCK.

Производиться Arkana будет на заводе Renault в Москве.

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Посмотреть на новый кроссовер Renault в движении можно здесь.

Фото: Renault