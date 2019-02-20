Renault показал заезды Arkana по льду

В Карелии прошли показательные заезды кроссоверов Renault, среди которых присутствовал и кросс-купе Arkana.

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В процессе мероприятия приглашенным журналистам не предоставили никакой новой информации об автомобиле, но продемонстрировали его ходовые качества.

Судя по вращению колес, Renault Arkana однозначно оснащен системой полного привода с функцией распределения крутящего момента по колесам. Не исключено, что предусмотрено несколько режимов работы системы, как, например, «Лед», «Песок» и тому подобные. Есть у машины, судя по всему, и отключаемая система стабилизации.

На некоторые мысли наводит и динамика показанного Renault Arkana. Было видно, что кросс-купе разгонялся заметно бодрее, чем другие ездящие вместе с ним кроссоверы марки (Duster и Kaptur), и не уступает в этом модели Koleos, который оснащается 2-литровым 144-сильным мотором, 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 171 л.с., либо 2-литровым турбодизелем мощностью 177 л.с. Вероятно, новинка получила турбированный двигатель мощностью около 150 л.с. Вероятно, это локализованный в Тольятти мотор 1.6 H4M.

Ожидается, что Arkana получит совершенно новую трансмиссию, которой может стать, например, современный 6-ступенчатый автомат.

Напомним, что кросс-купе Renault Arkana должен появиться в продаже в России в первой половине этого года.

Подробнее о новом кросс-купе Renault Arkana можно узнать здесь.

Главным конкурентом французской новинки может стать китайский купе-кроссовер Geely FY11.

Фото: Youtube