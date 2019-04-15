Volkswagen сделал конкурента Renault Arkana

На автосалоне в Шанхае дебютирует купе-кроссовер, который создан на базе бюджетного кроссовера Tharu.

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Автосалон в Шанхае открывается только завтра, но достоянием общественности уже стал один из шоу-стопперов выставки — концепт компактного купе-кроссовера от Volkswagen. В отличие от большого Teramont (его купеобразную версию покажут тут же) серийный вариант будет позиционироваться в бюджетном сегменте. Сам Volkswagen Tharu построен на китайской удлиненной версии Skoda Karoq, так что и эта машина многое переняла у нее.

Кроме огромного числа китайских конкурентов, которые буквально в едином порыве начали штамповать купе-кроссоверы, конкурентом машине станет и Renault Arkana, на которую французы делают серьезную ставку на китайском рынке.

Никакой информации о SUV Coupe Concept пока нет: нашим китайским коллегам удалось сделать несколько фотографий машины во время монтажа стенда.

У концепта передняя часть выполнена в едином стиле с купеобразным Терамонтом. Большая радиаторная решетка с хромированными вставками, узкие фары, передний бампер с большим воздухозаборником и хромированными элементами в нем.

Профиль машины больше напоминает лифтбек, а крыша начинает ниспадать в районе спинок задних сидений. То есть машина должна получиться еще и практичной.

Вероятнее всего, в серию SUV Coupe Concept пойдет либо в конце этого, либо в начале следующего года. Машина должна получить 1,5-литровый бензиновый турбоагрегат и 7-ступенчатую роботизированную коробку передач.

Все подробности о новинке будут в репортаже «За рулем», следите за обновлениями.

Volkswagen Tharu уже продается на китайском рынке. А вот в России эта машина вряд ли появится.

Зато в России вновь можно купить дизельный вариант Volkswagen Tiguan.

Фото: bitauto.com