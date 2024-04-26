Стало известно, сколько автомобилей Solaris выпустили в апреле

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Автозавод AGR: в ближайшее время дилерскую сеть Solaris ждет ребрендинг

ООО «Автомобильный завод АГР» в Санкт-Петербурге сообщил о результатах производства за третий месяц работы. В апреле 2024 года предприятие увеличило производство и выпустило 2100 автомобилей бренда Solaris.

За первый квартал 2024 года произведено 3000 автомобилей бренда. Таким образом, с начала года общее количество произведенных автомобилей составляет 5100.

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На заводе есть цеха штамповки, сварки, окраски и сборки, оборудованные современным оборудованием. Модели Solaris производятся по полному циклу.

Генеральный директор ООО «АГР» и ООО «Автомобильный завод АГР» Алексей Калицев выразил удовлетворение результатами, отметив активный интерес продукции бренда и лояльность клиентов.

В ближайших планах – ребрендинг дилерской сети Solaris и расширение партнерства для укрепления позиций бренда в стратегически важных регионах.

Линейка Solaris включает сегодня модели Solaris HS, Solaris HC, Solaris KRS и Solaris KRX. Характеристики данных автомобилей совпадают с теми, которые были у моделей, выпускавшихся на заводе до ухода Hyundai из России.

Слабая шумоизоляция, тонкое ЛКП — но в целом этот «кореец» вполне надежный

Машины продаются через дилерскую сеть, насчитывающую 50 партнеров в различных городах России.

Напомним, бывшее предприятие группы Hyundai в Санкт-Петербурге перешло под контроль российского инвестора и официально сменило название. Теперь это ООО «Автомобильный завод АГР», или просто «Автозавод АГР» в сокращенном написании. Соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ 12 февраля этого года.

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За РулемАлексеева Елена
26.04.2024
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Отзывы о Hyundai Solaris (10)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Hyundai Solaris  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Шустрый ,компактный хэтч!! На трассе легко обойдет жирный и пузатый Ниссан мУРАНО

Недостатки:

нету

Комментарий:

вообще бомбический автомобиль!

+4