Слабая шумоизоляция, тонкое ЛКП — но в целом этот «кореец» вполне надежный

«За рулем» провел анализ типичных поломок седана Hyundai Solaris с пробегом

Седан Hyundai Solaris второго поколения (2017-2022 г.в.) основан на модели Hyundai Accent/Verna, которую адаптировали к российским условиям эксплуатации: у него увеличенный клиренс, другие бамперы и настройки. Собирали Hyundai Solaris в Санкт-Петербурге.

Рестайлинг 2020 года привнес косметические изменения во внешность и интерьер, а также улучшил мультимедийную систему и добавил регулировку поясничного упора на водительском кресле.

Среди недостатков автомобиля наш эксперт Сергей Зиновьев видит слабую шумоизоляцию, тонкое лакокрасочное покрытие, дефицит многих запчастей и завышенные цены.

Однако плюсов куда больше, чем минусов: кузов автомобиля не склонен к коррозии; машина простая и очень надежная, а ее агрегаты хорошо изучены.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Солярис второго поколения получил двигатели новых генераций. Младший G4LC 1.4 (100 л. с.) семейства Kappa явился на свет в 2014 году: у него два фазовращателя, впускной трубопровод изменяемой геометрии и гидрокомпенсаторы.

Старший G4FG 1.6 (123 л. с.) встречается в пять раз чаще. Он – модернизация прежнего мотора G4FC: добавлены второй фазорегулятор и сложный впускной трубопровод. Переиначили конструкцию цепного привода ГРМ – он стал более долговечным. А гидрокомпенсаторы не появились, и регулировать зазоры по-прежнему надо.

У обоих моторов снизили риск задиров – на 1.4 внедрены масляные форсунки и увеличено расстояние от нейтрализатора до камеры сгорания, на 1.6 – более эффективный масляный насос. Проблема задиров не исчезла, но проявляется реже и менее ярко.

Для профилактики задиров автор рекомендует сократить использование разрешенного бензина марки АИ-92.

В целом, массовых жалоб на поломки автомобиля не поступало. При бережной эксплуатации все элементы подвески, за исключением ступичных подшипников, выдерживают более 150 000 км пробега.

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