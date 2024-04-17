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Достойный конкурент новой Гранте на вторичке: самый свежий вариант из возможных

Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать Lada Vesta с пробегом стоимостью 1 млн

Найти альтернативу самому дешевому автомобилю на российском рынке – Ладе Гранте – не так-то просто.

На вторичном рынке можно подобрать несколько интересных иномарок за ту же цену (а это около миллиона рублей), но все они будут гораздо старше и с большим пробегом, чем у Lada Vesta. А еще преимуществом выбора именно этого отечественного автомобиля будет то, что у 4-5-летних машин, как правило, все «детские болезни» уже выявлены и вылечены, отмечает эксперт «За рулем» Александр Виноградов.

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Мнение специалиста

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– Купить новую Весту за миллион уже нельзя, а вот подержанную – вполне. Причем в этом списке она будет самой свежей – 2019-2021 годов выпуска. На рынке много как седанов, так и универсалов. В том числе и версий SW Cross – они самые дорогие. Лучше выбирать машины с двигателем 1.6 (106 л.с.), так как у ранних моторов 1.8 наблюдался повышенный расход моторного масла.

Стало известно, какие автомобили покупают чаще на вторичке

Обычные универсалы и седаны за миллион можно купить и с ниссановским двигателем 1.6 (113 л.с.), работающим в паре с вариатором. Коробка Jatco 015 на более легкой Весте чувствует себя увереннее, чем на более тяжелом Nissan Qashqai или Renault Kaptur.

Если же вы берете Весту с вазовским двигателем 1.6 (106 л.с.), то предпочтение лучше отдать машине с механической коробкой.

О других моделях с пробегом, которые могут составить конкуренцию новой Ладе Гранте, можно прочитать тут.

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За РулемАлексеева Елена
Фото:АВТОВАЗ и «За рулем»
Количество просмотров 5
17.04.2024
Фото:АВТОВАЗ и «За рулем»
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