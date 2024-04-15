Стало известно, какие автомобили покупают чаще на вторичке

На вторичном рынке самый высокий спрос на модели ценой от 2 млн до 4 млн рублей

Спрос на подержанные автомобили в России восстанавливается и в марте уже превысил уровень февраля. Однако, в отличие от рынка новых машин, здесь нет ажиотажного спроса, констатирует заместитель гендиректора по направлению автомобилей с пробегом «Авилона» Роман Титов.

Наибольший интерес покупателей сохраняется к свежим моделям с пробегом в ценовом диапазоне от 2 до 4 млн рублей, отмечает Титов, который не прогнозирует значительного снижения интереса клиентов к покупке.

По мнению Владимира Желобова, директора департамента автомобилей с пробегом в компаниях «Автодом» и «Автоспеццентр», стабильный спрос сохраняется на автомобили в хорошем состоянии.

Вадим Иванов, директор направления «Автомобили» в «Авито Авто», отмечает, что в марте 2024 года спрос снизился на 18,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в первой декаде апреля – на 21,3%. Однако по сравнению с февралем он вырос на 10,8%.

Цены на подержанные автомобили снижаются. У частных продавцов в марте они упали на 4% по сравнению с февралем, до 1,4 миллиона рублей. У автодилеров после повышения в феврале средняя стоимость снизилась на 2,5%, до 2,1 млн рублей.

В начале апреля заметно замедление продаж премиум-автомобилей с пробегом, хотя, по словам директора по развитию «Авто.ру Бизнес» Даниила Шкурыгина, цены на автомобили пока не отражают новые правила уплаты утильсбора при ввозе машин из ЕАЭС, потому что автомобили, ввезенные по новым правилам, еще не появились на рынке.

Если говорить о моделях, которые на вторичном рынке раскупают быстрее всего, то это Lada Granta, Hyundai Solaris и Kia Rio. В среднем эти модели покупают чуть более чем за месяц.

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Источник: «Коммерсант»